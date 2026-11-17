JawaPos.com - Timnas Jerman memastikan tiket ke perempat final UEFA Nations League setelah menang telak 5-0 atas Belanda dalam pertandingan terakhir fase grup di Olympiastadion, Berlin.

Hasil itu menunjukkan perkembangan positif timnas Jerman di bawah kepelatihan Jurgen Klopp.

Jerman tampil dominan ketika menjamu Belanda pada Selasa (17/11). Die Mannschaft langsung mengendalikan jalannya pertandingan.

Derry Scherhant membuka keunggulan Jerman menjelang jeda. Pemain berusia 24 tahun itu mengancam gawang Belanda lewat tembakannya yang membentur tiang.

Pada menit ke-40, Derry Scherhant merangsek dari sisi lapangan, melewati kapten Belanda Denzel Dumfries, lalu melepaskan tembakan keras yang mengarah ke sudut kanan atas gawang.

Kiper Bart Verbruggen sempat menyentuh bola, tetapi gagal menghentikannya.

Memasuki babak kedua, Jerman semakin memperlebar keunggulan.

Florian Wirtz mencetak gol kedua pada menit ke-60 lewat aksi individu. Wirtz berhasil merebut bola dari penguasaan Dumfries setelah serangan Belanda gagal berkembang.

Florian Wirtz melakukan gerakan tipuan menggunakan kaki kanan sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola meluncur ke dalam gawang setelah membentur tiang kiri.

Lima menit berselang, Nico Schlotterbeck mencatatkan namanya di papan skor.

Bek berusia 26 tahun itu menyambut tendangan bebas Brajan Gruda lewat sundulan rendah yang tidak mampu dihentikan Verbruggen.

Nico Schlotterbeck menjadi pencetak gol tertua Jerman dalam pertandingan itu pada usia 26 tahun.

Jerman kembali menambah keunggulan pada menit ke-71.

Wirtz mencetak gol keduanya setelah menerima peluang di dalam kotak penalti. Gruda menjadi kreator gol itu setelah melepaskan umpan dari sisi kanan tanpa mendapatkan pengawalan ketat.

Keunggulan Jerman semakin tidak terbendung ketika Gruda mencetak gol kelima pada menit ke-77.

Pemain berusia 22 tahun itu memanfaatkan kelengahan pertahanan Belanda untuk melengkapi kemenangan telak tuan rumah.

Gruda tampil istimewa setelah mencetak satu gol dan menyumbangkan dua asis.

Penampilan itu melanjutkan catatan positifnya setelah ikut mencetak gol saat Jerman menang 3-1 atas Serbia pada Sabtu (14/11).

Pertandingan melawan Belanda juga menjadi penampilan kedua Gruda bersama tim nasional senior Jerman.

Usai pertandingan, Jurgen Klopp mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang menjadi salah satu faktor utama di balik kemenangan besar malam itu.

“Semua orang yang hadir hari ini akan pulang dengan senyuman dan tidak akan mempertanyakan tim nasional Jerman selama tiga atau empat bulan ke depan. Itu merupakan hal yang bagus,” ujar Klopp dikuti dari AP News.

“Ketika memikirkan tim nasional Jerman, orang-orang akan berkata, Wah, ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. Dan itu merupakan hal yang bagus,” lanjut Klopp.

Sementara itu, pada pertandingan lain di grup yang sama, Yunani berhasil mengalahkan Serbia dengan skor 1-0 lewat gol Giorgos Masouras.

Namun, hasil itu belum cukup untuk membawa Yunani melangkah lebih jauh.

Jerman dan Belanda sama-sama mengakhiri fase grup dengan 11 poin di klasemen Grup A2 dan memastikan tempat di perempat final.

Ketiganya, termasuk Yunani, mengumpulkan jumlah poin yang sama, hanya berbeda pada selisih gol.