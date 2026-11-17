JawaPos.com - Rumania menghadapi pertandingan penting saat bertandang ke markas Bosnia-Herzegovina dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027.

Kedua negara akan bertemu pada laga terakhir Grup B4 di Stadion Bilino Polje, Zenica, Rabu (18/11) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi Rumania untuk menyelamatkan posisinya di Liga B.

Tim asuhan Gheorghe Hagi masih terancam turun kasta ke Liga C setelah menjalani fase grup yang kurang memuaskan.

Rumania saat ini menempati posisi juru kunci dengan koleksi tiga poin dari lima pertandingan, tertinggal satu angka dari Polandia yang berada satu tingkat di atasnya.

Situasi tersebut membuat Rumania tidak memiliki banyak pilihan. Kemenangan atas Bosnia-Herzegovina menjadi target utama jika ingin menjaga peluang bertahan di Liga B.

Namun, mereka juga harus berharap Polandia gagal meraih kemenangan ketika menghadapi Swedia.

Di sisi lain, Bosnia-Herzegovina menghadapi pertandingan ini dengan situasi yang lebih nyaman. Mereka sudah mengamankan posisi kedua Grup B4 dengan delapan poin dari lima laga.

Hasil tersebut memastikan Bosnia-Herzegovina mendapatkan tiket playoff promosi ke Liga A.

Meski tidak lagi memiliki tekanan besar terkait posisi klasemen, tim tuan rumah tetap berpeluang menutup fase grup dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Bosnia-Herzegovina juga memiliki modal bagus dari pertemuan pertama. Pada pertandingan 28 September 2026, mereka berhasil mengalahkan Rumania dengan skor 4-2.

Kendati demikian, Bosnia-Herzegovina berpotensi kehilangan beberapa pemain. Haris Tabakovic diragukan tampil setelah mengalami masalah pada lutut ketika menghadapi Swedia.

Selain Tabakovic, Dennis Hadzikadunic juga dipastikan tidak bisa bermain akibat cedera otot. Kondisi tersebut bisa memengaruhi pilihan pelatih Sergej Barbarez dalam menentukan komposisi pemain.

Sementara itu, Gheorghe Hagi diperkirakan melakukan dua hingga tiga perubahan dalam susunan pemain Rumania.

Daniel Bîrligea berpeluang mendapatkan tempat di starting eleven setelah tampil positif ketika menghadapi Polandia.

Rumania diprediksi menggunakan formasi 4-3-1-2 dengan mengandalkan Ianis Hagi sebagai penghubung lini tengah dan depan.

Sementara Bosnia-Herzegovina kemungkinan bermain dengan skema 4-4-2 melalui duet Ermedin Demirovic dan Ermin Mahmic.

Melihat kekuatan kedua tim, Bosnia-Herzegovina lebih diunggulkan karena memiliki keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan yang lebih baik.

Sports Mole memprediksi tuan rumah menang 2-1. Football Whispers memperkirakan Bosnia-Herzegovina bisa menang dengan skor 3-1, sedangkan Forebet melihat peluang pertandingan berakhir imbang 2-2.

Prediksi skor akhir Bosnia-Herzegovina 2-1 Rumania.