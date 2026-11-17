JawaPos.com - Timnas Portugal akan berusaha mengamankan posisi puncak klasemen Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027 saat bertandang ke markas Wales.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Cardiff City Stadium pada Rabu (18/11) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Portugal untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mendapatkan hasil mengecewakan pada laga sebelumnya.

Portugal harus mengakui keunggulan Denmark dengan skor telak 1-4 dalam pertandingan yang berlangsung di Braga pada 14 November 2026.

Meski demikian, Portugal telah memastikan tiket ke perempat final. Namun, kemenangan atas Wales tetap dibutuhkan untuk menjaga peluang finis sebagai juara Grup A4.

Bruno Fernandes diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain penting dalam upaya Portugal meraih kemenangan.

Gelandang Manchester United tersebut diharapkan mampu menghidupkan permainan lini tengah sekaligus membantu menciptakan peluang bagi lini serang.

Selain Bruno, Bernardo Silva dan Joao Neves juga berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama.

Kehadiran keduanya diharapkan bisa meningkatkan kreativitas permainan Portugal setelah kesulitan menghadapi Denmark.

Pelatih Jorge Jesus juga harus melakukan penyesuaian di lini belakang. Ruben Dias dipastikan absen karena skorsing.

Posisi bek tengah kemungkinan akan ditempati António Silva yang berduet dengan Renato Veiga.

Di sisi lain, Wales juga datang dengan modal kurang meyakinkan. Tim asuhan Craig Bellamy baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Norwegia di Oslo.

Hasil tersebut membuat Wales dipastikan mengakhiri fase grup di posisi keempat. Mereka harus menjalani pertandingan play-off demi mempertahankan tempat di Liga A UEFA Nations League.

Menghadapi Portugal, Bellamy juga memiliki sejumlah persoalan dalam menentukan komposisi pemain. Ethan Ampadu harus absen akibat skorsing, sedangkan Neco Williams mengalami cedera.

Josh Sheehan diperkirakan mendapatkan kesempatan mengisi lini tengah. Sementara itu, Connor Roberts berpeluang menggantikan Neco Williams di posisi bek kanan.

Wales masih memiliki beberapa pemain berpengalaman seperti Harry Wilson, Joe Rodon, dan Karl Darlow. Kehadiran mereka diharapkan mampu membantu tuan rumah.

Wales kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Darlow di bawah mistar. Sementara Portugal diprediksi mengandalkan formasi serupa dengan Gonçalo Ramos sebagai penyerang tunggal.

Melihat kualitas pemain dan catatan pertemuan kekuatan kedua tim, Portugal masih lebih diunggulkan.

Apalagi, mereka memiliki motivasi besar untuk menutup fase grup dengan kemenangan setelah kekalahan dari Denmark.

Sports Mole memprediksi Portugal menang 2-0. Football Whispers memperkirakan skor 2-1, sedangkan Forebet menjagokan Portugal menang tipis 1-0.

Wales tentu tidak bisa dipandang sebelah mata karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Portugal memiliki kedalaman skuad dan kualitas individu yang lebih baik.

Bruno Fernandes dan rekan-rekannya diprediksi mampu mengendalikan permainan serta memanfaatkan peluang yang tercipta.