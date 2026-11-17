JawaPos.com - Denmark akan menghadapi Norwegia pada laga terakhir Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Parken Stadium, Kopenhagen, Rabu (18/11) pukul 02.45 WIB, diprediksi berjalan ketat karena kedua tim masih memiliki kepentingan besar.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib Norwegia dalam persaingan memperebutkan tiket perempat final.

Sementara itu, Denmark hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan posisi kedua klasemen dan melangkah ke babak berikutnya.

Sorotan utama tentu tertuju pada dua penyerang andalan masing-masing tim, Rasmus Hojlund dan Erling Haaland.

Keduanya sama-sama datang dengan modal positif setelah mencetak gol pada pertandingan sebelumnya.

Denmark saat ini menempati peringkat kedua Grup A4 dengan koleksi sembilan poin unggul tiga angka dari Norwegia di posisi ketiga. Portugal sudah lebih dahulu lolos setelah mengumpulkan 12 poin.

Denmark Punya Modal Kemenangan atas Portugal Denmark datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka berhasil mengalahkan Portugal dengan skor 4-1 di Braga, 14 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Denmark sebelum menghadapi Norwegia.

Rasmus Hojlund tampil menonjol dengan mencetak dua gol. Penyerang Manchester United tersebut berpeluang kembali menjadi tumpuan Denmark untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Norwegia juga tidak datang dengan tangan kosong. Mereka sukses mengalahkan Wales dengan skor 3-1 di Oslo pada tanggal yang sama.

Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, dan Erling Haaland menjadi pencetak gol dalam kemenangan tersebut.

Hasil itu menunjukkan bahwa Norwegia masih memiliki kekuatan menyerang yang bisa merepotkan pertahanan Denmark.

Selain itu, Norwegia juga mempunyai modal psikologis dari pertemuan pertama, mereka mengalahkan Denmark skor 3-2.

Kondisi Haaland Jadi Perhatian Norwegia Menjelang pertandingan penting ini, kondisi Erling Haaland turut menjadi perhatian.

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Penyerang Manchester City tersebut sebelumnya sempat mengungkapkan persoalan motivasi menjelang laga melawan Denmark.

Namun, pelatih Norwegia Ståle Solbakken menepis anggapan bahwa anak asuhnya sedang mengalami masalah tersebut.

Dikutip dari laporan Ritzau, Solbakken memastikan Haaland tetap menunjukkan sikap positif selama menjalani latihan.

"Haaland berlatih dengan baik dan suasana hatinya bagus," ujar Solbakken.

Sementara itu, pelatih Denmark Brian Riemer justru berharap Haaland tetap tampil sejak awal hingga akhir pertandingan.

"Saya berharap melihat Erling bermain selama 95 atau 98 menit," kata Riemer.

Riemer juga menyebut Haaland sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Karena itu, Denmark dipastikan perlu memberikan perhatian khusus kepada pergerakan penyerang berusia 26 tahun tersebut.

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Norwegia Denmark diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan Rasmus Hojlund sebagai ujung tombak.

Dia akan mendapatkan dukungan dari Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, dan Mohamed Daramy.

Sementara itu, Norwegia diprediksi mengandalkan formasi 4-3-3. Haaland akan menjadi penyerang tengah dengan dukungan Oscar Bobb dan Antonio Nusa dari kedua sisi.

Denmark (4-2-3-1): Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy; Rasmus Højlund.

Norwegia (4-3-3): Egil Selvik; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Sander Berge, Martin Ødegaard, Thelo Aasgaard; Oscar Bobb, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Prediksi Skor Denmark vs Norwegia Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim memiliki kualitas pemain yang cukup merata.

Denmark mempunyai keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan Norwegia dituntut tampil menyerang sejak awal demi mendapatkan tiga poin.

Sejumlah prediksi mengunggulkan Denmark untuk memenangkan pertandingan. Football Whispers dan Forebet sama-sama memperkirakan tuan rumah bisa mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Sports Mole juga menyoroti keuntungan Denmark dari sisi klasemen. Mereka tidak harus mengambil risiko besar karena hasil imbang sudah cukup untuk memastikan langkah ke perempat final.