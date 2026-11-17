JawaPos.com - Portugal akan bertandang ke markas Wales dalam laga terakhir Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027.

Selecao das Quinas - julukan Timnas Portugal - diprediksi mampu bangkit dari kekalahan pada pertandingan sebelumnya sekaligus mengamankan tiga poin.

Duel Wales kontra Portugal akan berlangsung di Cardiff City Stadium, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 dini hari WIB.

Kedua tim punya target berbeda dalam laga terakhir fase grup tersebut, terutama terkait posisi akhir dan peluang bertahan di kasta tertinggi ajang tersebut.

Portugal saat ini berada dalam posisi lebih menguntungkan karena sudah memastikan tiket ke perempat final. Namun, armada Jorge Jesus tersebut masih membutuhkan setidaknya satu poin untuk mengunci posisi teratas Grup A4.

Kepastian tersebut penting agar Denmark tidak memiliki kesempatan untuk menyalip Portugal pada pertandingan terakhir. Karena itu, Seleca das Quinas diprediksi akan tetap memburu hasil positif meski sudah mengamankan tempat di babak berikutnya.

Portugal sendiri datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Denmark pada Sabtu. Hasil tersebut cukup mengejutkan karena Selecao das Quinas sebelumnya berada dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun.

Di sisi lain, Wales juga tidak berada dalam kondisi ideal. Tim berjuluk The Dragons tersebut baru saja menelan kekalahan 1-3 saat bertandang ke markas Norwegia.

Hasil itu membuat Wales gagal mempertahankan peluang untuk finis di posisi ketiga Grup A4. Mereka kini dipastikan mengakhiri fase grup di posisi terbawah setelah kalah bersaing dengan Portugal, Denmark, dan Norwegia.

Meski demikian, skuad asuhan Craig Bellamy itu masih memiliki peluang untuk tampil dalam babak play-off degradasi pada Maret mendatang. Wales hanya membutuhkan satu poin saat menjamu Porrtugal untuk mengamankan tempat tersebut tanpa bergantung pada hasil negara lain.

Catatan performa Wales juga menjadi perhatian menjelang pertandingan ini. Sejak Maret, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir dengan tambahan tiga hasil imbang dan lima kekalahan.

Prediksi Skor Wales vs Portugal Portugal tentu ingin menjadikan pertandingan ini sebagai momentum kebangkitan setelah kalah mengejutkan dari Denmark. Kualitas permainan dan kedalaman skuad mereka menjadi modal penting untuk menghadapi Wales yang sedang kesulitan menemukan konsistensi.

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Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Wales diperkirakan tidak akan mudah mengimbangi permainan Portugal. Selecao das Quinas punya peluang lebih besar untuk mengendalikan permainan.

Portugal juga memiliki motivasi tambahan untuk memastikan posisi puncak Grup A4 tanpa harus menunggu hasil pertandingan antara Denmark vs Norwegia. Selecao das Quinas diprediksi akan mengunci kemenangan di markas Wales dengan skor meyakinkan.

Prediksi skor: Wales 0-2 Portugal

Prediksi Susunan Pemain Wales Vs Portugal Wales: Karl Darlow (PG); Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Jay Dasilva; Daniel James, Josh Sheehan, Liam Cullen, Brennan Johnson; Harry Wilson, Lewis Koumas.

Pelatih: Craig Bellamy.

Portugal: Diogo Costa (PG); Alberto Costa, Antonio Silva, Renato Veiga, Diogo Dalot; Joao Neves, Vitinha; Trincao, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Goncalo Ramos.