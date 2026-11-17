JawaPos.com - Jepang akan menghadapi Paraguay dalam laga uji coba internasional FIFA Matchday November 2026 di National Stadium, Singapura, Selasa (17/11/2026) pukul 20.10 WIB.

Samurai Biru - julukan Timnas Jepang - berpeluang melanjutkan tren positifnya setelah berhasil mengalahkan Brasil dalam laga sebelumnya.

Jepang datang dengan modal yang sangat menjanjikan menjelang duel tersebut. Tim polesan Hajime Moriyasu itu hanya menelan satu kekalahan dalam 16 pertandingan internasional terakhir.

Satu-satunya hasil negatif itu terjadi ketika Jepang berhadapan dengan Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kala itu, Samurai Biru kalah tipis 1-2 dan gagal melangkah ke babak berikutnya.

Namun, Jepang berhasil membalas kekalahan tersebut dalam pertemuan terbaru dengan Brasil. Samurai Biru bungkam Selecao -julukan Timnas Brasil- dengan skor 3-2 pada Sabtu (14/11) lalu.

Kemenangan atas Brasil tentu menjadi suntikan kepercayaan diri penting bagi Jepang. Apalagi, mereka memiliki catatan pertemuan yang cukup baik ketika menghadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir.

Dari lima pertemuan terakhir, Jepang berhasil meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan tersebut menjadi modal tambahan bagi Moriyasu untuk membawa timnya kembali meraih hasil maksimal.

Meski demikian, Paraguay bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk La Albirroja itu juga menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani perjalanan cukup apik di Piala Dunia 2026.

Paraguay berhasil melaju ke fase gugur sebelum membuat kejutan dengan menyingkirkan Jerman melalui adu penalti pada babak 32 besar. Namun, langkah mereka akhirnya terhenti di babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Prancis.

Setelah turnamen tersebut, Paraguay mampu bangkit dengan meraih tiga kemenangan beruntun. Bolivia, Kolombia, dan Singapura menjadi tiga negara yang berhasil mereka kalahkan dalam rangkaian pertandingan terakhir.

Prediksi Skor Jepang vs Paraguay Kemenangan atas Brasil menunjukkan bahwa Jepang memiliki kualitas dan mentalitas untuk menghadapi lawan dengan level permainan tinggi.

Paraguay memang sedang berada dalam tren positif, tetapi menghadapi Jepang akan menjadi ujian yang berbeda.

Dengan kepercayaan diri tinggi dan catatan pertemuan yang lebih baik, Samurai Biru diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis.

Prediksi skor: Jepang 1-0 Paraguay

Prediksi Susunan Pemain Jepang vs Paraguay Jepang: Zion Suzuki (PG); Ayumu Seko, Hiroki Ito, Ko Itakura; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Takumi Minamino, Keito Nakamura; Ritsu Doan, Takefusa Kubo; Koki Ogawa.

Pelatih: Hajime Moriyasu.

Paraguay: Orlando Gill (PG); Alan Benitez, Gomez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Mathias Vilasanti; Gustavo Caballero, Matias Galarza, Eduardo Delmas; Julio Enciso, Miguel Almiron, Hugo Benitez.