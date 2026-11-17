JawaPos.com - Georgi Lazarov berhasil membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih kesuksesan. Meski mengalami gangguan pendengaran, striker berusia 22 tahun itu berhasil menembus skuad senior Timnas Bulgaria.

Nama Lazarov masuk dalam daftar pemain Bulgaria yang dipanggil pelatih Atanas Riberski untuk mengarungi sisa laga Grup C4 UEFA Nations League 2026/2027 pada November 2026. Ini merupakan panggilan perdana bagi pemain Cherno More ke tim nasional senior.

Dalam periode tersebut, Bulgaria menghadapi Islandia dan Estonia. Sayangnya, The Lions harus menelan kekalahan dalam kedua pertandingan tersebut dan mengakhiri fase grup di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi empat poin.

Terlepas dari hasil kurang memuaskan tersebut, perjalanan Lazarov menjadi salah satu kisah menarik dari skuad Bulgaria. Pasalnya, ia mengalami gangguan pendengaran berat dan telah menggunakan alat bantu dengar sejak berusia dua tahun.

Kondisi tersebut tidak membuat Lazarov menyerah dalam mengejar cita-citanya sebagai pesepak bola profesional. Ia justru berhasil membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berjuang hingga akhirnya mendapat kesempatan memperkuat skuad senior Bulgaria.

Lazarov menjalani debutnya saat Bulgaria kalah telak 0-5 dari Islandia. Ia kemudian kembali mendapat kepercayaan tampil ketika menghadapi Estonia, meski pertandingan tersebut juga berakhir dengan kekalahan 1-2.

"Sepanjang hidup saya, saya selalu berusaha membuktikan bahwa anggapan orang lain salah. Saya pernah diberi tahu bahwa tidak akan pernah bisa menjadi pemain profesional, tetapi saya tidak pernah berhenti percaya pada diri sendiri," kata Lazarov, dikutip dari laman UEFA, Selasa (17/11).

Meski harus menggunakan alat bantu dengar sejak usia dini, kecintaan Lazarov terhadap sepak bola tidak pernah surut. Dengan tekad dan kerja keras, ia terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai jenjang kelompok usia hingga akhirnya mendapat tempat di level senior.

Sebelum dipanggil ke tim nasional senior, Lazarov telah mencatatkan sembilan penampilan bersama Bulgaria U-21. Ia juga mampu menyumbangkan tiga gol dari seluruh penampilannya bersama tim kelompok usia tersebut.

"Mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional senior Bulgaria merupakan momen yang sangat istimewa bagi saya dan seluruh keluarga, yang selalu mendukung saya selama bertahun-tahun," ujar Lazarov.

Setelah mewujudkan salah satu ambisi terbesarnya, Lazarov berharap perjalanan hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ia ingin kisahnya memberikan semangat, terutama kepada mereka yang menghadapi tantangan serupa agar tidak takuk mengejar impian.

“Hanya satu hal, yaitu teruslah bermimpi. Mereka harus tahu bahwa hidup dipenuhi berbagai situasi sulit, tetapi hal terpenting adalah jangan pernah menyerah,” tutup Lazarov.

Profil Singkat Georgi Lazarov Georgi Lazarov lahir di Plovdiv, Bulgaria, pada 5 Oktober 2004. Pemain berusia 22 tahun itu mungkin satu-satunya dari jutaan pesepak bola profesional yang bermain dengan alat bantu dengar.

Lazarov mengawali perjalanan sepak bolanya dengan menimba ilmu di akademi Botev Plovdiv. Ia kemudian memulai karier senior pada usia 16 tahun bersama Spartak Plovdiv, klub yang saat itu berkompetisi di kasta ketiga sepak bola Bulgaria.

Bersama Spartak Plovdiv, Lazarov menunjukkan ketajamannya sebagai seorang striker. Selama empat musim, ia berhasil mencetak total 89 gol dari 109 penampilan di semua kompetisi.

Penampilan impresif tersebut mengantarkannya bergabung dengan FC Fratria, klub divisi dua Bulgaria, pada musim 2024/2025. Bersama klub barunya, ia kembali tampil produktif dengan membukukan sembilan gol dan empat assist dari 30 pertandingan di semua kompetisi.

Catatan tersebut membuat Lazarov menarik perhatian Cherno More, klub kasta tertinggi Bulgaria, yang merekrutnya pada musim 2025/2026. Kesempatan bermain di level tertinggi pun dimanfaatkan dengan baik untuk terus menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang.