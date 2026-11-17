JawaPos.com — Prediksi skor Niger vs Maroko mengarah pada kemenangan telak Singa Atlas dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Rabu (18/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Maroko berpeluang memperkokoh posisi puncak klasemen setelah mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan, sementara Niger masih tertahan dengan tiga poin.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua negara dalam rentang empat hari setelah Maroko menghancurkan Niger dengan skor 5-1 di Casablanca, Jumat (13/11/2026).

Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan kualitas kedua tim, terutama dalam efektivitas serangan dan kemampuan memanfaatkan kesalahan lawan.

Menariknya, Niger kembali harus menghadapi Maroko di wilayah lawannya sendiri meskipun secara administratif berstatus sebagai tuan rumah.

Stadion Prince Moulay Abdellah di Rabat menjadi markas sementara Niger sehingga keuntungan bermain di kandang justru lebih terasa bagi Singa Atlas.

Mengapa Niger Sulit Menghentikan Dominasi Maroko? Niger menghadapi persoalan serius di sektor pertahanan setelah kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Nabil Neghiz menjelang pertemuan ulang menghadapi pemuncak klasemen Grup A.

Perjalanan Niger dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027 sebenarnya dimulai cukup menjanjikan melalui kemenangan 2-1 atas Lesotho.

Namun, momentum positif tersebut menghilang setelah mereka menyerah 0-2 ketika bertandang menghadapi Gabon.

Situasi semakin sulit ketika Niger kembali mengalami kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Aljazair pada Oktober.

Kekalahan telak 1-5 dari Maroko kemudian memperpanjang tren negatif mereka menjadi tiga pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Pada pertemuan pertama, Niger sebenarnya sempat memperlihatkan perlawanan ketika Mohamed Abdouramane mencetak gol melalui sundulan untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Mereka bahkan memperoleh peluang emas menyamakan kedudukan setelah wasit memberikan penalti akibat handball Noussair Mazraoui.

Sayangnya, eksekusi Ousseini Badamassi berhasil dihentikan penjaga gawang Yassine Bounou sehingga momentum kebangkitan Niger langsung menghilang.

Achraf Hakimi kemudian mencetak gol melalui tendangan bebas menjelang turun minum sebelum Maroko menambah dua gol pada babak kedua.

Seberapa Perkasa Maroko dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027? Maroko tampil hampir sempurna sepanjang tiga pertandingan awal Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan mengumpulkan sembilan poin dari tiga kemenangan.

Pasukan Mohamed Ouahbi juga mencatatkan sembilan gol dan baru sekali kebobolan, memperlihatkan keseimbangan antara ketajaman serangan dan soliditas pertahanan.

Singa Atlas membuka perjalanan mereka melalui kemenangan identik 2-0 atas Gabon dan Lesotho sebelum menghancurkan Niger dengan skor 5-1.

Produktivitas tersebut menjadi bukti kemampuan Maroko membongkar pertahanan lawan melalui berbagai variasi serangan.

Kemenangan atas Niger sekaligus memperpanjang catatan impresif Maroko menjadi sembilan kemenangan beruntun dalam pertandingan Kualifikasi Piala Afrika.

Rekor tersebut mempertegas konsistensi mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Afrika.

Lebih mengesankan lagi, Maroko selalu memenangkan 16 pertandingan kandang terakhir dalam kualifikasi turnamen besar, mencakup Piala Afrika dan Piala Dunia.

Catatan itu merupakan rentetan kemenangan kandang terpanjang mereka dalam pertandingan kualifikasi kedua kompetisi tersebut.

Dominasi Maroko juga terlihat dari sejarah pertemuan kedua negara yang sepenuhnya berpihak kepada Singa Atlas.

Mereka memenangkan seluruh tujuh pertemuan menghadapi Niger, termasuk tiga pertandingan terakhir dengan agregat mencolok 12-2.

Bagaimana Kondisi Skuad Niger dan Maroko? Niger membawa 25 pemain untuk menjalani dua pertandingan menghadapi Maroko sepanjang jeda internasional November 2026.

Sembilan pemain berasal dari kompetisi domestik, sedangkan anggota skuad lainnya memperkuat klub di Eropa, Asia, dan berbagai negara Afrika.

Rahim Alhassane yang memperkuat Bologna diperkirakan kembali menjadi andalan untuk menjaga pertahanan Niger dari tekanan penyerang Maroko.

Oumar Sako, Ali Mohamed, Daniel Sosah, dan winger berpengalaman Tidjani Amadou Moutari juga menjadi bagian penting dalam rencana permainan Nabil Neghiz.

Sementara itu, Maroko mengandalkan skuad berisi 26 pemain meskipun beberapa nama penting tidak tersedia dalam pemanggilan kali ini.

Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chadi Riad, dan Hamza Igamane termasuk pemain yang absen.

Kendati demikian, kedalaman skuad Maroko tetap terlihat menjanjikan setelah Youssef En-Nesyri mencetak gol sebagai pemain pengganti pada pertemuan pertama.

Ayoub Oufkir juga memberikan kontribusi melalui gol pada penghujung pertandingan setelah mendapatkan kesempatan pertama memperkuat tim nasional senior.

Keduanya berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak setelah memperlihatkan kontribusi positif dalam kemenangan besar di Casablanca.

Persaingan tersebut memberikan fleksibilitas kepada Mohamed Ouahbi untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi daya gedor tim.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Niger vs Maroko Niger diperkirakan menggunakan pendekatan lebih berhati-hati dengan memperkuat lini tengah dan mengandalkan serangan balik melalui pemain sayap.

Sebaliknya, Maroko berpeluang mengambil inisiatif sejak awal dengan memanfaatkan kreativitas Brahim Diaz, El Khannouss, dan kecepatan Ezzalzouli.

Prediksi susunan pemain Niger (4-1-4-1): Tanja; Camara, Sako, Abdouramane, Alhassane; Oumarou; Moutari, Ali Mohamed, Badamassi, Amoustapha; Sosah.

Komposisi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan tambahan bagi pertahanan Niger sekaligus membuka peluang melalui serangan balik.

Prediksi susunan pemain Maroko (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Aguerd, Mazraoui; Bouaddi, Targhalline; Diaz, El Khannouss, Ezzalzouli; Zabiri.

Dengan komposisi tersebut, Maroko memiliki kekuatan untuk mengendalikan penguasaan bola sekaligus menciptakan peluang dari kedua sisi lapangan.

Melihat performa terkini, Maroko memiliki keunggulan signifikan dalam kualitas individu, organisasi permainan, dan efektivitas penyelesaian akhir.

Niger kemungkinan kembali kesulitan mengimbangi intensitas Singa Atlas, terutama jika gagal menjaga konsentrasi ketika menghadapi tekanan bertubi-tubi.

Singa Atlas diperkirakan melanjutkan rekor kemenangan sekaligus memperkokoh posisi puncak klasemen Grup A Kualifikasi Piala Afrika 2027.