JawaPos.com — Burkina Faso berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi Mauritania pada matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade Cheikha Ould Boidiya, Rabu (18/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Les Étalons datang dengan modal dua kemenangan beruntun, sementara tuan rumah berusaha menghindari kekalahan ketiga secara berturut-turut.

Pertandingan Mauritania vs Burkina Faso diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Dengan selisih empat poin antara pemuncak klasemen dan penghuni posisi ketiga, hasil pertandingan ini bisa menentukan arah persaingan Grup F.

Burkina Faso memiliki keuntungan psikologis setelah mengalahkan Mauritania dengan skor 1-0 pada pertemuan pertama di Stade du 4 Août.

Gol dramatis Moise Kabore pada menit ke-91 memastikan kemenangan sekaligus memperpanjang catatan positif pasukan Amir Abdou.

Mauritania Terancam Menelan Tiga Kekalahan Beruntun Mauritania menghadapi tekanan besar setelah mengalami dua kekalahan beruntun dalam perjalanan Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Tim asuhan Aritz Lopez Garai membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bersaing dengan Benin dan Burkina Faso di papan atas Grup F.

Padahal, Les Mourabitounes mengawali kompetisi dengan penampilan menjanjikan ketika mengalahkan Republik Afrika Tengah 3-1 pada 24 September 2026.

Aboubakary Koita, Mamadou Diallo, dan Dawda Camara masing-masing mencetak gol untuk mengantarkan Mauritania meraih tiga poin pertama.

Namun, momentum positif tersebut gagal dipertahankan ketika Mauritania menyerah 1-2 kepada Benin lima hari kemudian.

Kekalahan itu menjadi awal penurunan performa sebelum mereka kembali kehilangan poin saat menghadapi Burkina Faso.

Pada pertandingan terakhir, Mauritania sebenarnya mampu memberikan perlawanan hingga memasuki penghujung babak kedua.

Sayangnya, konsentrasi pertahanan yang menurun membuat Moise Kabore mencetak gol kemenangan Burkina Faso pada menit ke-91.

Hasil tersebut menempatkan Mauritania di peringkat ketiga Grup F dengan koleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Mereka tertinggal empat angka dari Benin dan Burkina Faso yang sama-sama mengumpulkan tujuh poin.

Situasi semakin menantang karena Mauritania sebelumnya gagal tampil pada putaran final Piala Afrika 2025.

Kekalahan ketiga secara beruntun berpotensi semakin mempersempit peluang mereka kembali bersaing di turnamen terbesar sepak bola Afrika tersebut.

Burkina Faso Bangkit dari Kekalahan Telak, Kini Mengincar Kemenangan Ketiga

Burkina Faso menunjukkan kebangkitan setelah sempat mengalami kekalahan telak 0-7 dari Argentina dalam pertandingan persahabatan pada 4 Oktober 2026.

Tim asuhan Amir Abdou berhasil merespons hasil mengecewakan tersebut dengan kemenangan penting atas Mauritania.

Les Étalons kini mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan Kualifikasi Piala Afrika 2027 berkat dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut menempatkan mereka dalam persaingan langsung dengan Benin untuk memperebutkan posisi teratas Grup F.

Perjalanan Burkina Faso dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Benin di Ouagadougou pada 25 September 2026.

Tiga hari kemudian, mereka mengalahkan Republik Afrika Tengah 1-0 melalui gol penyerang Salzburg, Aboubacar Camara, pada menit ke-60.

Kemenangan atas Mauritania semakin memperlihatkan kemampuan Burkina Faso menjaga konsistensi dalam pertandingan kompetitif.

Selain tampil disiplin dalam bertahan, mereka juga mampu memanfaatkan peluang penting ketika pertandingan memasuki menit-menit menentukan.

Secara historis, Burkina Faso mempunyai rekor pertemuan yang jauh lebih baik dibandingkan Mauritania sejak Mei 1987.

Dari 12 pertemuan terakhir, Mauritania hanya meraih dua kemenangan, sedangkan Burkina Faso mencatat tujuh kemenangan dan tiga pertandingan berakhir imbang.

Burkina Faso yang menempati peringkat ke-62 dunia dalam ranking FIFA juga memburu penampilan keempat secara berturut-turut di Piala Afrika.

Mereka sebelumnya finis di posisi keempat pada edisi 2021, kemudian tersingkir pada babak 16 besar edisi 2023 dan 2025.

Kondisi Pemain Mauritania vs Burkina Faso, Siapa yang Berpeluang Menjadi Penentu?

Mauritania kemungkinan kehilangan bek Aly Abeid yang mengalami cedera ketika menghadapi Burkina Faso pada pertandingan sebelumnya.

Pemain JS Kabylie berusia 28 tahun tersebut harus meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir dan kondisinya masih diragukan.

Apabila Abeid belum pulih, Khadim Diaw berpeluang mengisi posisi bek kiri dalam susunan pemain utama Mauritania.

Diaw diperkirakan bekerja sama dengan Ibrahima Keita, Mohamed Ali Diadie, dan Jordan Lefort untuk menjaga pertahanan tuan rumah.

Di sektor serangan, Aritz Lopez Garai diperkirakan tetap mengandalkan Abdoullah Ba, Aboubakary Koita, dan Ndiaga Yade.

Sementara itu, Maata Magassa berpeluang mempertahankan tempatnya di lini tengah untuk membantu mengatur keseimbangan permainan.

Burkina Faso diperkirakan mempertahankan komposisi pertahanan yang berhasil mencatatkan clean sheet pada pertandingan sebelumnya.

Mamoutou Ouedraogo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, dan Arsene Kouassi berpeluang kembali melindungi gawang kapten Herve Koffi.

Perhatian juga tertuju kepada Moise Kabore yang menjadi pahlawan kemenangan Burkina Faso dalam pertemuan pertama.

Penyerang muda tersebut berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal setelah memperlihatkan ketajaman pada pertandingan sebelumnya.

Kabore bisa menjadi pilihan menarik karena Lassina Traore sedang mengalami kesulitan mencetak gol bersama klub maupun tim nasional.

Traore tercatat belum mencetak gol dalam sembilan pertandingan sejak September, sehingga persaingan posisi penyerang utama semakin terbuka.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Mauritania vs Burkina Faso Mauritania diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan kecepatan pemain sayap untuk membongkar pertahanan Burkina Faso.

Sebaliknya, tim tamu berpotensi bermain lebih sabar dengan mengutamakan organisasi pertahanan dan efektivitas serangan balik.

Prediksi susunan pemain Mauritania (4-3-3): Diop; Keita, Diadie, Lefort, Diaw; Magassa, Bodda, Gassama; Ba, Koita, Yade.

Komposisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kreativitas serangan sekaligus memperbaiki koordinasi pertahanan yang menjadi persoalan dalam dua pertandingan terakhir.

Prediksi susunan pemain Burkina Faso (4-2-3-1): Koffi; Ouedraogo, Djiga, Tapsoba, Kouassi; Banse, Ouedraogo; Ouattara, Bouda, Zagre; Kabore.

Kehadiran Kabore sebagai ujung tombak memberikan alternatif penyelesaian akhir bagi Les Étalons ketika menghadapi pertahanan rapat Mauritania.

Berdasarkan performa terkini, kualitas individu, dan catatan pertemuan kedua negara, Burkina Faso lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Meski Mauritania memiliki keuntungan bermain di kandang, disiplin pertahanan tim tamu diperkirakan menjadi pembeda dalam pertandingan ketat ini.

Les Etalons diprediksi kembali meraih kemenangan tipis sekaligus menjaga peluang merebut puncak klasemen Grup F Kualifikasi Piala Afrika 2027.