JawaPos.com — Prediksi skor Liberia vs Tanjung Verde mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dalam lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Monrovia, Rabu (18/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Blue Sharks memburu kemenangan kedua beruntun demi menjaga peluang lolos, sementara Liberia terancam tersingkir setelah menelan tiga kekalahan berturut-turut.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua dalam empat hari setelah Tanjung Verde mengalahkan Liberia 4-2 di Praia pada 13 November.

Hasil tersebut membawa Blue Sharks mengoleksi tiga poin, sedangkan Liberia masih terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun angka.

Persaingan Grup K semakin menarik karena Mali memimpin dengan sembilan poin, disusul Rwanda yang mengumpulkan enam poin.

Tanjung Verde membutuhkan kemenangan untuk menyamai perolehan Rwanda, mengingat hanya dua tim teratas yang berhak melaju ke putaran final.

Liberia Terpuruk, Bisakah Keuntungan Kandang Mengubah Nasib? Liberia menghadapi pertandingan krusial setelah mengalami tiga kekalahan dalam tiga pertandingan pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Pasukan Mohammed Adil Erradi baru mencetak tiga gol dan kebobolan delapan kali, sehingga memiliki selisih gol minus lima.

Perjalanan buruk tersebut dimulai ketika Liberia menyerah 1-3 kepada Rwanda di Kigali pada 25 September. Sylvanus Nimely menjadi satu-satunya pencetak gol Liberia sebelum mereka kembali kalah 0-1 dari Mali empat hari kemudian.

Kekalahan menghadapi Mali terasa menyakitkan karena Liberia mampu mempertahankan skor tanpa gol hingga menit ke-79.

Namun, Martial Tia akhirnya membobol gawang tuan rumah dan memastikan kemenangan tim tamu di Samuel Kanyon Doe Sports Complex.

Situasi semakin sulit setelah Liberia dihajar Tanjung Verde 2-4 pada pertemuan pertama di Praia.

Franklin Nyenetue sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-36, tetapi pertahanan Liberia kembali kehilangan konsentrasi hanya dua menit kemudian.

Kerapuhan lini belakang menjadi masalah terbesar karena Liberia rata-rata kebobolan 2,67 gol setiap pertandingan.

Koordinasi antara Jamal Arago, Sampson Dweh, dan Emmanuel Fully belum mampu meredam serangan lawan, terutama melalui situasi bola mati.

Tekanan terhadap Erradi juga meningkat setelah pelatih asal Belgia-Maroko tersebut belum meraih kemenangan kompetitif sejak ditunjuk pada 18 Mei.

Bahkan, kelompok Concerned Stakeholders for Liberian Football Development sempat menuntut pemecatannya pada 9 Oktober.

Meski demikian, Liberia masih memiliki modal historis ketika menghadapi Tanjung Verde di Monrovia.

Dua kemenangan mereka atas Blue Sharks terjadi di kandang, masing-masing dengan skor 3-0 pada Juli 2000 dan 1-0 pada Juni 2011.

Tanjung Verde Bangkit, Momentum Empat Gol Jadi Modal Penting Tanjung Verde datang dengan kepercayaan diri meningkat setelah mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan melalui keberhasilan menaklukkan Liberia 4-2.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama Humberto Bettencourt sejak mengambil alih posisi pelatih kepala pada 19 Agustus.

Bettencourt sebelumnya menghadapi periode sulit setelah menggantikan Bubista yang meninggalkan tim nasional untuk menangani RS Berkane.

Dua pertandingan awalnya berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Mali dan 1-2 melawan Rwanda.

Kebangkitan Blue Sharks akhirnya terlihat ketika empat pemain berbeda mencetak gol dalam pertandingan pertama menghadapi Liberia.

Ayoni Santos, Dje Tavares, Dailon Livramento, dan Derensili Sanches Fernandes memastikan tiga poin pertama bagi Tanjung Verde.

Menariknya, tiga pencetak gol tersebut mencatatkan gol perdana bersama tim nasional senior, yakni Santos, Tavares, dan Sanches Fernandes.

Kondisi ini memperlihatkan semakin banyaknya pilihan penyerang yang bisa dimanfaatkan Bettencourt dalam pertandingan berikutnya.

Tanjung Verde sebenarnya memiliki pengalaman berharga setelah tampil pada Piala Dunia 2026 dan mencapai babak 32 besar.

Mereka mencatatkan tiga hasil imbang pada fase grup sebelum disingkirkan Argentina dengan skor 2-3 melalui perpanjangan waktu.

Namun, lini pertahanan Blue Sharks juga belum sepenuhnya solid sepanjang Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Mereka telah kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan, sehingga Liberia tetap memiliki peluang mencetak gol melalui serangan balik.

Kondisi Skuad: Liberia Kehilangan Kapten, Tanjung Verde Punya Banyak Pilihan

Liberia dipastikan kehilangan kapten Oscar Dorley akibat cedera hamstring yang membuatnya tidak masuk daftar 24 pemain. Absennya gelandang Al-Taawoun tersebut mengurangi pengalaman dan kepemimpinan tim di sektor tengah.

Nohan Kenneh dan Solomon Tweh berpeluang menjadi pasangan gelandang bertahan untuk melindungi lini belakang.

Sementara itu, Derrick Julu diperkirakan menggantikan Ashley Williams sebagai penjaga gawang utama setelah tampil pada babak kedua di Praia.

Tanjung Verde memiliki kedalaman skuad lebih baik dengan kehadiran Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Logan Costa, dan Yuran Fernandes.

Bettencourt juga berpeluang mempertahankan formasi 4-1-4-1 yang menghasilkan empat gol pada pertemuan sebelumnya.

Deroy Duarte diperkirakan kembali bertugas menjaga keseimbangan permainan di depan empat pemain belakang. Sementara itu, Livramento berpotensi menjadi ujung tombak dengan dukungan Santos, Tavares, Mendes, dan Varela.

Prediksi Skor Liberia vs Tanjung Verde: Blue Sharks Unggul Tipis? Tanjung Verde lebih diunggulkan berkat kualitas individu, variasi serangan, dan momentum kemenangan pada pertemuan pertama.

Namun, Liberia berpotensi memberikan perlawanan sengit karena bermain di kandang dan membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan peluang lolos.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka mengingat kedua tim sama-sama memiliki masalah pertahanan sepanjang kualifikasi.

Liberia bisa memanfaatkan dukungan publik Monrovia, tetapi efektivitas serangan Tanjung Verde berpeluang menjadi pembeda.

Prediksi susunan pemain Liberia (4-4-2): Julu; Fully, Dweh, Jamal, Nimely; Ledlum, Tweh, Kenneh, Nyenetue; Teah, Kosiah.

Prediksi susunan pemain Tanjung Verde (4-1-4-1): Vozinha; J. Paulo, Diney, Costa, L. Cabral; D. Duarte; Mendes, Tavares, Santos, Varela; Livramento.