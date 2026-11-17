JawaPos.com — Prediksi skor Rwanda vs Mali mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Amahoro, Kigali, Rabu (18/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Rwanda berambisi membalas kekalahan dramatis 2-3 pada pertemuan sebelumnya, sementara Mali berusaha mempertahankan rekor sempurna sekaligus memperkokoh posisi puncak klasemen.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua dalam empat hari setelah Mali meraih kemenangan dramatis di Bamako, Jumat (13/11/2026).

Meski memiliki kualitas individu lebih baik, Les Aigles diperkirakan menghadapi perlawanan sengit dari Rwanda yang belum terkalahkan dalam sejumlah pertandingan kandang terakhir.

Mampukah Rwanda Membalas Kekalahan Dramatis dari Mali? Rwanda memasuki pertandingan dengan motivasi besar setelah kehilangan kesempatan merebut puncak klasemen Grup K pada pertemuan sebelumnya.

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Tim asuhan Stephen Constantine sebenarnya sempat berada dalam posisi menguntungkan sebelum kebangkitan Mali membalikkan keadaan menjadi kekalahan 2-3.

Gol Jojea Kwizera dan Phanuel Kavita sempat membuka peluang Amavubi mencatatkan kemenangan bersejarah atas Mali.

Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan pada fase akhir pertandingan membuat Rwanda harus pulang tanpa tambahan poin.

Kekalahan tersebut sekaligus menghentikan catatan lima pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dibangun Rwanda.

Dari lima pertandingan itu, empat berakhir dengan kemenangan dan satu lainnya menghasilkan hasil imbang.

Rwanda juga kehilangan kesempatan mencatatkan kemenangan pertama atas Mali dalam lima pertemuan terakhir.

Situasi tersebut menjadi tantangan psikologis tersendiri menjelang pertandingan ulang di hadapan pendukung mereka.

Meski demikian, performa kandang memberikan alasan bagi Rwanda untuk tetap percaya diri menghadapi pemimpin klasemen.

Amavubi belum terkalahkan di kandang sejak Oktober dan mencatatkan tiga clean sheet dalam empat pertandingan kandang terakhir.

Catatan pertahanan tersebut menjadi modal penting untuk meredam serangan Mali yang sedang tampil produktif. Apalagi, Rwanda belum pernah mencatatkan clean sheet ketika menghadapi Les Aigles.

Mengapa Mali Lebih Diunggulkan dalam Pertandingan Ini? Mali datang ke Kigali dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan seluruh tiga pertandingan awal Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Les Aigles termasuk satu dari hanya empat tim yang masih mempertahankan rekor sempurna sepanjang babak kualifikasi.

Kemenangan atas Rwanda sebelumnya juga memperpanjang catatan impresif Mali menjadi lima kemenangan beruntun dalam pertandingan kualifikasi.

Sejak Juni 2023, mereka bahkan belum terkalahkan dalam 11 pertandingan dengan rincian sembilan kemenangan dan dua hasil imbang.

Dalam periode tersebut, hanya Maroko yang memiliki catatan kualifikasi lebih baik dibandingkan Mali di kawasan Afrika.

Konsistensi tersebut memperlihatkan kemampuan Les Aigles menjaga performa meskipun menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Kehadiran Anthony da Silva sebagai pelatih baru turut memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan tim.

Sejak menggantikan Tom Saintfiet pada Juni, Da Silva belum mengalami kekalahan dalam empat pertandingan pertamanya.

Kemenangan comeback atas Rwanda menjadi bukti kemampuan Mali merespons tekanan ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana.

Kebangkitan tersebut merupakan kemenangan comeback pertama mereka sejak menyingkirkan Tunisia yang bermain dengan sepuluh pemain pada Piala Afrika terakhir.

Mali kini berpeluang mencatatkan empat kemenangan beruntun dalam pertandingan kompetitif untuk pertama kalinya sejak November 2021.

Hasil positif juga akan membawa mereka semakin dekat menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Les Aigles memiliki tradisi kuat dalam kompetisi kontinental dengan sepuluh penampilan beruntun sejak edisi 2008. Mereka tentu tidak ingin kehilangan momentum untuk memperpanjang catatan tersebut.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim? Jojea Kwizera menjadi salah satu pemain Rwanda yang paling layak mendapatkan perhatian dalam pertandingan ini.

Pemain berusia 27 tahun tersebut terlibat langsung dalam kedua gol Amavubi ketika menghadapi Mali di Bamako.

Selain Kwizera, Djihad Bizimana diperkirakan kembali menjadi andalan lini tengah Rwanda untuk mengendalikan tempo permainan.

Gelandang tersebut selalu tampil dalam pertandingan kualifikasi Piala Afrika bersama negaranya sejak November 2019.

Sementara itu, Mali menghadapi kemungkinan kehilangan Ousmane Camara akibat cedera yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya.

Bek tengah tersebut terpaksa meninggalkan lapangan menjelang pertandingan berakhir sehingga kondisinya masih diragukan.

Apabila Camara tidak dapat dimainkan, Cheick Keita berpeluang mendapatkan kesempatan sebagai starter dalam pertandingan kompetitif.

Perubahan tersebut bisa memengaruhi koordinasi pertahanan Mali ketika menghadapi tekanan penyerang Rwanda.

Di lini depan, Lassine Sinayoko menjadi ancaman utama bagi pertahanan tuan rumah berkat kontribusinya yang konsisten.

Penyerang Paris FC tersebut mengoleksi lima gol dan lima assist dalam sepuluh penampilan terakhir bersama klub dan tim nasional.

Sinayoko juga memberikan assist untuk gol penyeimbang Moussa Kounfolo Yeo pada pertemuan sebelumnya di Bamako. Ketajamannya akan menjadi faktor penting apabila Mali ingin kembali membawa pulang tiga poin.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Rwanda vs Mali Rwanda diperkirakan menggunakan susunan pemain yang tidak jauh berbeda dari pertandingan sebelumnya untuk mempertahankan keseimbangan permainan.

Constantine kemungkinan mengandalkan Kwizera sebagai penggerak serangan dengan Bizimana menjaga stabilitas lini tengah.

Prediksi susunan pemain Rwanda (4-4-2): Ntwari; Niyomugabo, Kavita, Mutsinzi, Byiringiro; Iradukunda, Bizimana, Ruboneka, Kwizera; Mickels, Biramahire.

Mali diperkirakan tetap mengandalkan Sinayoko sebagai ujung tombak dengan dukungan Yeo, Doumbia, dan Nene dari lini kedua.

Sangare bersama Haidara berpeluang mengisi sektor tengah untuk menjaga penguasaan bola sekaligus memutus serangan balik Rwanda.

Prediksi susunan pemain Mali (4-2-3-1): Diarra; Traore, Camara, Gassama, Guindo; Sangare, Haidara; Yeo, Doumbia, Nene; Sinayoko.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kepentingan besar dalam persaingan menuju Piala Afrika 2027.

Rwanda membutuhkan poin untuk menjaga jarak dari Cape Verde, sedangkan Mali ingin mempertahankan keunggulan atas pesaing terdekatnya.

Keuntungan bermain di Stadion Amahoro dapat membantu Rwanda mengimbangi kualitas individu Mali yang lebih unggul. Namun, ketajaman lini depan Les Aigles membuat peluang kedua tim mencetak gol tetap terbuka.

Hasil imbang diperkirakan menjadi akhir pertandingan setelah Rwanda menunjukkan respons positif sekaligus menghentikan rentetan kemenangan Mali di Grup K.