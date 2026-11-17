JawaPos.com — Timnas Afrika Selatan berpeluang mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027 ketika menghadapi Kenya di Stadion Nasional Nyayo, Nairobi, Selasa (17/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Bafana Bafana datang sebagai pemuncak Grup D dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, tetapi harus mewaspadai tuan rumah yang baru saja memaksakan hasil imbang 2-2 pada pertemuan pertama di Soweto.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Afrika Selatan memperkokoh posisi teratas sekaligus menjaga jarak dari Guinea yang hanya tertinggal satu poin.

Sementara itu, Kenya berambisi meraih kemenangan pertama meski sudah dipastikan lolos sebagai salah satu tuan rumah Piala Afrika 2027 bersama Uganda dan Tanzania.

Pertemuan kedua tim diperkirakan kembali berlangsung sengit setelah Kenya menunjukkan kemampuan bangkit pada pertandingan sebelumnya.

Afrika Selatan memang lebih produktif, tetapi sejumlah kesalahan pertahanan membuat pasukan Pitso Mosimane kehilangan kemenangan yang sudah berada di depan mata.

Kenya Siapkan Kejutan di Nairobi, Michael Olunga Berpeluang Cetak Sejarah Kenya menghadapi Afrika Selatan dengan motivasi memperbaiki catatan pertandingan sepanjang kualifikasi Grup D Piala Afrika 2027.

Pasukan Benni McCarthy baru mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan setelah dua kali bermain imbang dan sekali menelan kekalahan.

Harambee Stars membuka perjalanan dengan hasil imbang 1-1 melawan Eritrea sebelum menyerah 0-1 ketika menghadapi Guinea.

Mereka kemudian mencuri satu poin dari Afrika Selatan melalui pertandingan dramatis yang berakhir dengan skor 2-2 di Soweto.

Pada pertandingan tersebut, Kenya tertinggal lebih dahulu akibat gol bunuh diri Amos Wanjala pada menit kesembilan.

Michael Olunga kemudian menyamakan kedudukan melalui penalti menit ke-44 setelah Thabang Matuludi melakukan handball di area terlarang.

Afrika Selatan kembali memimpin melalui Relebohile Mofokeng pada menit ke-77 sebelum Ryan Ogam menyelamatkan Kenya lewat gol menit ke-90.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Harambee Stars memanfaatkan kesalahan lawan sekaligus mempertahankan semangat hingga pertandingan berakhir.

Perhatian juga tertuju kepada Olunga yang berpeluang mencatatkan sejarah baru bersama tim nasional Kenya.

Gol penaltinya ke gawang Afrika Selatan merupakan gol internasional ke-35, menyamai rekor William Ouma sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

Satu gol tambahan akan membawa penyerang tersebut menjadi pemegang rekor tunggal sekaligus menandai kebangkitannya setelah menjalani pemulihan cedera panggul selama sekitar lima bulan.

Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan bagi lini depan Kenya yang membutuhkan ketajaman untuk mengimbangi produktivitas tim tamu.

Afrika Selatan Pertahankan Puncak Grup D, Pitso Mosimane Benahi Pertahanan

Afrika Selatan memasuki pertandingan dengan catatan tujuh poin dari tiga laga dan belum pernah menelan kekalahan sepanjang kualifikasi.

Bafana Bafana sebelumnya mengalahkan Guinea 2-1 dan Eritrea 5-0 sebelum ditahan Kenya pada pertandingan ketiga.

Produktivitas menjadi keunggulan utama pasukan Pitso Mosimane dengan sembilan gol dalam tiga pertandingan.

Sebaliknya, pertahanan mereka sudah kebobolan tiga kali, termasuk dua gol akibat kesalahan individual ketika menghadapi Kenya.

Mosimane tentu tidak ingin kesalahan serupa kembali terjadi ketika timnya bertandang ke Nairobi.

Apalagi Guinea terus membayangi posisi Afrika Selatan sehingga kehilangan poin berpotensi mengubah persaingan memperebutkan tiket putaran final.

Relebohile Mofokeng menjadi salah satu pemain paling berbahaya setelah mencetak tiga gol sepanjang kualifikasi.

Pemain Union Saint-Gilloise tersebut menyumbangkan dua gol ketika menghadapi Eritrea dan satu gol saat bermain imbang melawan Kenya.

Selain Mofokeng, Afrika Selatan memiliki Oswin Appollis, Tshepang Moremi, dan Lyle Foster yang mampu menghadirkan variasi serangan.

Kedalaman lini depan tersebut memungkinkan Mosimane mengubah pendekatan permainan tanpa kehilangan ancaman terhadap pertahanan lawan.

Kabar positif lainnya datang dari kembalinya Mbekezeli Mbokazi yang sudah tersedia setelah mengalami cedera paha.

Kehadirannya membuka kemungkinan perubahan komposisi bek tengah untuk memperbaiki koordinasi pertahanan yang sebelumnya gagal mempertahankan keunggulan.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kenya vs Afrika Selatan Kenya diperkirakan kembali mengandalkan formasi tiga bek setelah perubahan taktik tersebut memberikan dampak positif pada pertemuan pertama.

Benni McCarthy sebelumnya menggunakan pendekatan tersebut untuk mengurangi kebebasan bek sayap Afrika Selatan dalam membantu serangan.

Ryan Ogam berpeluang mendapatkan kesempatan sebagai starter setelah mencetak dua dari tiga gol Kenya sepanjang Grup D.

Sementara itu, kondisi kebugaran Michael Olunga tetap menjadi perhatian karena sang kapten baru kembali dari cedera panjang.

Kenya juga berharap persoalan administrasi Zak Vyner segera terselesaikan agar bek Wrexham berusia 29 tahun tersebut bisa menjalani debut internasional.

Eric Ouma sudah kembali tersedia setelah pemulihan cedera dan sebelumnya mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti.

Afrika Selatan memiliki pilihan pemain lebih lengkap dengan Ronwen Williams dan Teboho Mokoena yang sudah tampil pada pertandingan pertama.

Namun, Ime Okon dan Olwethu Makhanya harus berhati-hati karena masing-masing telah mengantongi satu kartu kuning.

Prediksi susunan pemain Kenya (3-4-3): Byrne Odhiambo; Amos Wanjala, Frank Odhiambo, Sylvester Owino; Abud Omar, Tera, J. Ochieng, Rooney Onyango; Wilson, Michael Olunga, Ryan Ogam.

Prediksi susunan pemain Afrika Selatan (4-2-3-1): Ronwen Williams; Thabang Matuludi, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; Lyle Foster.

Prediksi Skor Kenya vs Afrika Selatan: Bafana Bafana Unggul Afrika Selatan lebih diunggulkan berkat kualitas serangan dan pengalaman menghadapi tekanan pertandingan penting.

Catatan sembilan gol dalam tiga laga menjadi bukti ketajaman Bafana Bafana dibandingkan Kenya yang baru menghasilkan tiga gol.

Meski demikian, keuntungan bermain di Nairobi tidak boleh diabaikan karena Kenya memahami karakter lapangan dan kondisi lingkungan setempat.

McCarthy juga menjanjikan pendekatan lebih agresif yang berpotensi membuat pertandingan berlangsung terbuka sejak awal.

Catatan pertemuan turut mendukung Afrika Selatan yang belum pernah kalah dari Kenya dalam waktu normal.

Dari empat pertandingan persahabatan sebelumnya, Bafana Bafana mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Kenya tetap memiliki peluang mencetak gol melalui Olunga maupun Ogam, terutama ketika menemukan ruang melalui serangan balik.

Namun, kualitas individu dan kedalaman skuad Afrika Selatan diperkirakan menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Bafana Bafana diprediksi membawa pulang tiga poin sekaligus mempertahankan rekor tidak terkalahkan dan posisi puncak Grup D Kualifikasi Piala Afrika 2027.