JawaPos.com - Timnas Singapura akan menantang Brasil dalam laga uji coba internasional FIFA Matchday November 2026. Selecao - julukan Timnas Brasil - berpotensi pesta gol dalam pertandingan tersebut.

Duel Singapura kontra Brasil dijadwalkan berlangsung di National Stadium, Singapura, Selasa (17/11/2026) pukul 17.00 WIB. Selecao membawa misi bangkit setelah menelan kekalahan dramatis dari Jepang pada pertandingan sebelumnya.

Brasil tentu tidak ingin kembali kehilangan poin. Terlebih, tim asuhan Carlo Ancelotti itu datang dengan status sebagai salah satu kekuatan sepak bola dunia.

Di sisi lain, Singapura juga membutuhkan hasil positif untuk mengakhiri periode sulit sepanjang tahun ini. Tim berjuluk The Lions itu bertekad memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri untuk menciptakan kejutan besar saat berhadapan dengan Brasil.

Performa Singapura belum menunjukkan perkembangan berarti dalam beberapa pertandingan terakhir. Setelah mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kekalahan dari Timnas Indonesia pada September lalu, mereka sempat bangkit dengan mengalahkan Bangladesh.

Namun, Singapura kemudian dihantam Malaysia dengan skor telak 6-0 pada laga terakhir fase grup. Hasil itu membuat The Lions gagal melaju ke babak gugur dan memperpanjang catatan kurang memuaskan mereka sepanjang tahun ini.

Upaya untuk memperbaiki keadaan pada jeda internasional November juga belum berjalan sesuai harapan. Singapura justru menelan kekalahan 1-4 dari Paraguay di kandang sendiri sehingga kini hanya mengoleksi dua kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir.

Duel melawan Brasil bisa menjadi kesempatan bagi Singapura untuk mengubah pandangan publik terhadap performa mereka. Terlebih, kemenangan atas Selecao akan menjadi pencapaian bersejarah karena Brasil merupakan lawan dengan peringkat FIFA tertinggi yang berpotensi mereka kalahkan.

Namun, misi tersebut tentu tidak mudah mengingat perbedaan kualitas kedua tim. Brasil memiliki materi pemain yang jauh lebih mumpuni, meski performa mereka juga belum sepenuhnya meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kekalahan 2-3 dari Jepang pada akhir pekan lalu menjadi bukti bahwa Brasil masih memiliki sejumlah persoalan. Salah satu aspek yang perlu segera dibenahi Ancelotti adalah lini pertahanan yang belakangan terlalu mudah ditembus lawan.

Prediksi Skor Singapura vs Brasil Brasil jelas lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan dengan komposisi pemain yang dimiliki. Kualitas individu serta pengalaman para pemain Selecao diperkirakan menjadi faktor pembeda meski mereka harus tampil tanpa beberapa pemain penting.

Singapura memang berpeluang memberikan perlawanan mengingat bermain di kandang sendiri. Namun, Brasil tetap jauh lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan tersebut.

Brasil diprediksi mampu bangkit setelah kekalahan dari Jepang sekaligus menutup kalender internasional 2026 dengan hasil positif. Skuad Selecao diperkirakan bakal pesta gol di kandang The Lions.

Prediksi skor: Singapura 0-5 Brasil

Prediksi Susunan Pemain Singapura vs Brasil Singapura: Izwan Mahbud (PG); Ryhan Stewart, Hariss Harun, Safuwan Baharudin, Jacob Mahler; Song Ui-Young, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Farhan Zulkifli; Ilhan Fandi, Harhys Stewart.

Pelatih: Gavin Lee

Brasil: Bento (PG); Wesley, Jair Franca, Gabriel Magalhaes, Carlos Augusto; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Joao Gomes; Estevao, Endrick, Vinicius Junior.