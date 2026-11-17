JawaPos.com — Prediksi skor Gambia vs Pantai Gading mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 2-1 dalam lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Independence Stadium, Bakau, Selasa (17/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Les Éléphants berpeluang memastikan kelolosan setelah menyapu bersih tiga pertandingan pertama, sedangkan Gambia berjuang mempertahankan posisi kedua demi menjaga peluang tampil di putaran final.

Pantai Gading datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Gambia 2-1 pada pertemuan pertama di Bouake, Kamis (12/11/2026).

Kemenangan tersebut memperpanjang catatan sempurna pasukan Herve Renard sekaligus menegaskan dominasi mereka atas The Scorpions dalam lima pertemuan terakhir.

Mengapa Pantai Gading Lebih Diunggulkan untuk Menang? Pantai Gading menjadi favorit karena mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan sekaligus memimpin Grup C dengan keunggulan tiga angka atas Gambia.

Tim berjuluk Les Elephants tersebut juga memperlihatkan konsistensi luar biasa dengan selalu mencetak dua gol dalam setiap pertandingan kualifikasi.

Perjalanan mereka dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Ghana sebelum kembali mencatatkan skor identik ketika menghadapi Somalia.

Tren positif itu berlanjut saat Malick Yalcouye dan Elye Wahi membawa Pantai Gading unggul dua gol hanya dalam 24 menit pertama melawan Gambia.

Meskipun Musa Barrow memperkecil ketertinggalan melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-38, Pantai Gading tetap mampu mempertahankan keunggulannya.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan ketiga Renard dari empat pertandingan sejak kembali menangani tim nasional pada Agustus 2026.

Pelatih asal Prancis tersebut sebelumnya membawa Pantai Gading menjuarai Piala Afrika 2015 dan kini berambisi mengulangi kesuksesan bersama generasi berbeda.

Satu kemenangan tambahan akan memastikan Les Elephants mengamankan tiket putaran final untuk penampilan ke-27 sepanjang sejarah mereka.

Kedalaman skuad menjadi keunggulan lain karena Renard mempunyai sejumlah pilihan berkualitas untuk mengatur permainan maupun mengubah pendekatan taktik.

Kehadiran Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Amad Diallo, dan Elye Wahi memberikan keseimbangan antara pengalaman, kreativitas, serta ketajaman lini depan.

Bisakah Gambia Mematahkan Dominasi Les Elephants? Gambia tetap mempunyai peluang memberikan perlawanan karena mencetak tujuh gol dari tiga pertandingan pertama kualifikasi Piala Afrika 2027.

Produktivitas tersebut bahkan menjadi yang tertinggi di Grup C, melampaui pencapaian Pantai Gading yang mengoleksi enam gol.

Pasukan Johnny McKinstry sebelumnya mengalahkan Somalia sebelum menunjukkan mentalitas luar biasa ketika menghadapi Ghana.

Mereka berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan 4-2, sebuah pencapaian yang memperlihatkan kemampuan menyerang The Scorpions.

Namun, persoalan terbesar Gambia terletak pada rapuhnya pertahanan yang sudah kebobolan lima gol sepanjang tiga pertandingan kualifikasi.

Mereka juga gagal mencatatkan clean sheet dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan total 13 gol bersarang ke gawang sendiri.

Dalam lima dari enam pertandingan tersebut, Gambia bahkan harus menerima sedikitnya dua gol dari lawan.

Kondisi ini menjadi peringatan serius mengingat Pantai Gading memiliki penyerang berkualitas yang mampu memanfaatkan kesalahan kecil di area pertahanan.

Keuntungan bermain di kandang tetap memberikan harapan karena Gambia hanya sekali kalah dalam enam pertandingan kandang terakhir.

Mereka membukukan dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam periode tersebut sehingga dukungan suporter berpotensi menjadi faktor penting.

Meski demikian, sejarah pertemuan memperlihatkan dominasi mutlak Pantai Gading yang selalu menang dalam lima duel terakhir melawan Gambia.

Gol Barrow pada pertemuan sebelumnya bahkan menjadi satu-satunya gol The Scorpions sepanjang rangkaian lima pertandingan tersebut.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim Menjelang Pertandingan? Gambia menghadapi persoalan ketersediaan pemain karena Alieu Fadera dan Adama Sidibeh masih harus menepi akibat cedera.

Jesper Ceesay serta Suleiman Camara juga dilaporkan menarik diri dari skuad sehingga McKinstry memiliki pilihan lebih terbatas.

Kabar positif datang dari kembalinya Musa Barrow dan Yankuba Minteh setelah keduanya melewatkan pertandingan kualifikasi September akibat cedera.

Barrow langsung mencetak gol pada pertemuan pertama, sedangkan Minteh mendapatkan kesempatan bermain setelah turun pada babak kedua.

Sementara itu, penyerang berusia 21 tahun Alasana Yirajang masih menjalani hukuman disiplin dari federasi sepak bola negaranya.

Setelah absen pada pertandingan pertama, pemain tersebut masih harus menjalani larangan bermain dalam dua pertandingan tambahan.

Pantai Gading juga kehilangan Odilon Kossounou, Guela Doue, dan Ghislain Konan akibat cedera, sementara Ange-Yoan Bonny menarik diri sebelum pertandingan pertama.

Emmanuel Agbadou sempat mengalami masalah lutut, tetapi Oumar Solet kini tersedia setelah mendapatkan persetujuan FIFA untuk membela Les Éléphants.

Elye Wahi diperkirakan kembali dipercaya sebagai ujung tombak setelah mencetak gol internasional pertamanya ketika menghadapi Gambia.

Amad Diallo dan Yan Diomande berpotensi memberikan dukungan dari sektor sayap, sementara Kessie mempunyai peluang kembali menjadi starter.

Prediksi Skor Gambia vs Pantai Gading, Siapa Bakal Menentukan Hasil? Pertandingan Gambia vs Pantai Gading diperkirakan berlangsung kompetitif karena kedua kesebelasan mempunyai kepentingan besar dalam persaingan Grup C.

Gambia membutuhkan poin untuk menjaga jarak dari Ghana, sedangkan Pantai Gading berusaha segera memastikan tiket Piala Afrika 2027.

Ghana yang menempati posisi ketiga hanya tertinggal tiga angka dari Gambia dan dijadwalkan menghadapi Somalia sebagai penghuni dasar klasemen.

Situasi tersebut membuat kekalahan berpotensi memperbesar tekanan terhadap The Scorpions dalam perebutan tiket menuju putaran final.

Gambia diperkirakan mengandalkan kecepatan Barrow serta kemampuan transisi menyerang untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan lawan.

Sebaliknya, Pantai Gading mempunyai kualitas individu dan kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengendalikan tempo pertandingan.

Apabila mampu menjaga disiplin pertahanan, tim tamu berpeluang kembali memaksimalkan kelemahan Gambia yang belum menemukan konsistensi sepanjang enam pertandingan terakhir.

Namun, produktivitas tuan rumah membuat peluang terciptanya gol dari kedua kesebelasan tetap cukup terbuka.

Prediksi susunan pemain Gambia (4-5-1): Gaye; Saine, Ceesay, O Colley, Y Bojang, Toureay; E Colley, Bajo, Adams, Barrow; Badamosi.

McKinstry diperkirakan mengutamakan keseimbangan lini tengah sambil memberikan kebebasan kepada Barrow untuk membantu serangan.

Prediksi susunan pemain Pantai Gading (4-3-3): Fofana; Zogbe, O Diomande, Ndicka, Kamara; Kessie, Sangare, Yalcouye; Diallo, Wahi, Y Diomande.

Renard diperkirakan mempertahankan pendekatan menyerang dengan mengandalkan pergerakan cepat kedua sayap untuk menciptakan peluang.

Kualitas lini depan Les Éléphants diperkirakan kembali menjadi pembeda dalam pertandingan.

Hasil tersebut akan memperpanjang catatan kemenangan Pantai Gading menjadi empat pertandingan beruntun di kualifikasi sekaligus memastikan tiket mereka menuju Piala Afrika 2027.