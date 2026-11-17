JawaPos.com — Prediksi skor Libia vs Tunisia pada lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027 mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu di Stadion 11 June, Tripoli, Selasa (17/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Tunisia datang dengan tekanan besar setelah sembilan pertandingan tanpa kemenangan, sementara Libia berambisi memanfaatkan keuntungan kandang untuk memperkuat peluang lolos dari Grup H.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Tunisia membalas kekalahan 0-2 dari Libia pada pertemuan sebelumnya di Sfax, Jumat (13/11/2026).

Namun, performa buruk Les Aigles de Carthage membuat kemenangan tandang terasa semakin sulit diwujudkan.

Bisakah Libia Mengulangi Kejutan atas Tunisia? Libia memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri meningkat setelah mengalahkan Tunisia 2-0 pada pertemuan pertama.

Kemenangan tersebut mengangkat Mediterranean Knights ke koleksi empat poin dari tiga pertandingan Grup H.

Perjalanan Libia dalam kualifikasi sebenarnya dimulai dengan hasil kurang meyakinkan ketika bermain imbang 2-2 melawan Botswana.

Mereka sempat tertinggal dua gol sebelum Marwan Al-Habashi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-87 dan Ezoo El Mariamy menyamakan kedudukan melalui penalti pada masa tambahan waktu.

Hasil tersebut kemudian diikuti kekalahan 0-1 ketika menghadapi Uganda dalam pertandingan tandang. Gol tunggal Arnold Vula membuat Libia terpuruk di dasar klasemen sebelum akhirnya menemukan momentum kebangkitan.

Pelatih Youssouph Dabo akhirnya merasakan kemenangan kompetitif pertamanya sejak menggantikan Ali Cisse sebagai nakhoda Libia.

Keberhasilan tersebut semakin istimewa karena diraih dengan menaklukkan Tunisia di kandangnya sendiri.

Dalam pertandingan di Sfax, Ali Youssef membuka keunggulan Libia melalui penalti pada menit ke-44 setelah Ali Maaloul melanggar Muaid Issa.

Hamdou El Houni kemudian menggandakan keunggulan melalui serangan balik cepat tidak lama setelah pertandingan memasuki satu jam.

Kemenangan tersebut memperlihatkan efektivitas permainan Libia ketika menghadapi lawan yang lebih dominan menguasai bola.

Pendekatan serangan balik diperkirakan kembali menjadi senjata utama Dabo saat menghadapi Tunisia di Tripoli.

Mengapa Tunisia Terpuruk dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027? Tunisia menghadapi ancaman serius gagal mempertahankan tradisi tampil di putaran final Piala Afrika setelah hanya mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan.

Mereka belum meraih kemenangan dengan catatan dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Kekalahan 0-2 dari Libia menjadi pukulan besar karena mencatatkan sejarah buruk dalam perjalanan kualifikasi Tunisia.

Hasil tersebut merupakan kekalahan kandang terberat mereka dalam kualifikasi Piala Afrika sekaligus mengakhiri rentetan lebih dari 25 tahun tanpa kekalahan kandang dengan selisih dua gol.

Kekecewaan suporter bahkan memicu kericuhan setelah pertandingan ketika botol dilemparkan dan suar dinyalakan di stadion.

Pemain serta staf Tunisia juga sempat memprotes wasit Hamza El Fariq yang akhirnya mendapatkan pengawalan keluar lapangan.

Pelatih Mouine Chaabani telah meminta maaf kepada pendukung dan mengakui timnya memang pantas menerima kekalahan tersebut.

Namun, persoalan Tunisia sebenarnya sudah terlihat sejak penampilan mengecewakan pada Piala Dunia 2026.

Tunisia menelan tiga kekalahan beruntun dari Swedia dengan skor 1-5, Jepang 0-4, dan Belanda 1-3. Catatan tersebut berlanjut hingga mereka menjalani sembilan pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena Tunisia sebelumnya selalu tampil dalam 17 edisi terakhir putaran final Piala Afrika.

Dengan Uganda sudah mendapatkan tiket sebagai tuan rumah bersama, persaingan memperebutkan satu tempat tambahan dari Grup H menjadi semakin ketat.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Libia diperkirakan mempertahankan sebagian besar pemain yang sukses mengalahkan Tunisia pada pertemuan sebelumnya.

Youssouph Dabo telah memanggil 27 pemain dengan mayoritas berasal dari klub domestik di Tripoli dan Benghazi.

Ezoo El Mariamy kembali menjadi salah satu tumpuan serangan setelah memperlihatkan kontribusi penting sepanjang kualifikasi.

Sementara itu, kondisi Hamdou El Houni masih perlu diperhatikan setelah mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan pada pertemuan pertama.

Tunisia juga membawa 27 pemain dengan mengandalkan sejumlah nama berpengalaman seperti Ferjani Sassi, Aissa Laidouni, Ali Maaloul, dan Montassar Talbi.

Kehadiran Moetez Zemzemi serta Mohamed Ali Ben Hammouda memberikan pilihan tambahan untuk memperbaiki performa tim.

Namun, Tunisia dipastikan tidak diperkuat Elias Achouri yang mengalami cedera sebelum pertandingan pertama. Absennya pemain tersebut membuat Chaabani harus mencari kombinasi serangan yang lebih efektif.

Prediksi susunan pemain Libia (4-2-3-1): Al-Tihar; Jaddour, Elfadli, Musrati, Salama; Al-Shuraimi, Al-Hbeishi; Eissa, Ellafi, Tajouri; El Maremi.

Prediksi susunan pemain Tunisia (3-4-2-1): Dahmen; Ghram, Talbi, Maaloul; Drager, Laidouni, Ben Romdhane, Gharbi; Letaief, Saad; Chaouat.

Prediksi Skor Libia vs Tunisia: Siapa Lebih Berpeluang Menang? Tunisia memiliki kualitas individu yang cukup untuk mengimbangi permainan Libia meskipun sedang mengalami krisis hasil.

Rekor pertemuan juga menunjukkan dominasi Tunisia yang memenangkan enam pertandingan berturut-turut sebelum kekalahan terakhir di Sfax.

Dalam periode tersebut, Tunisia pernah menghancurkan Libia 5-2 pada pertandingan tandang tahun 2021. Mereka juga mencatatkan kemenangan 3-0 dan 1-0 dalam dua pertemuan sepanjang 2023.

Namun, statistik terkini memperlihatkan persoalan serius dalam efektivitas serangan Tunisia yang baru mencetak tiga gol dari tiga pertandingan kualifikasi.

Lini pertahanan mereka juga sudah kebobolan lima gol sehingga keseimbangan permainan menjadi pekerjaan rumah Chaabani.

Libia berpotensi kembali menyulitkan Tunisia dengan pertahanan disiplin dan transisi menyerang yang cepat. Dukungan publik Tripoli juga dapat meningkatkan motivasi tuan rumah untuk mempertahankan momentum positif.

Tunisia kemungkinan tampil lebih agresif karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final.

Meski demikian, ketajaman lini depan yang belum konsisten membuat mereka berisiko kembali kehilangan poin penting.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, hasil imbang menjadi skenario paling realistis untuk pertandingan ini.

Tunisia diprediksi mampu mencetak gol, tetapi Libia memiliki cukup kualitas untuk memberikan perlawanan hingga peluit panjang.