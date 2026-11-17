JawaPos.com — Prediksi skor Sierra Leone vs RD Kongo mengarah pada kemenangan Les Léopards dengan skor 3-1 dalam lanjutan Grup E Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade El Abdi, Selasa (17/11/2026) pukul 23.00 WIB.

RD Kongo berpeluang mempertahankan rekor sempurna sekaligus memperbesar peluang lolos, sementara Sierra Leone terancam semakin terpuruk setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua kedua negara dalam waktu berdekatan setelah RD Kongo meraih kemenangan meyakinkan 3-1 pada Kamis lalu.

Hasil tersebut mempertegas perbedaan performa kedua tim, terutama dalam efektivitas serangan dan kemampuan memanfaatkan peluang.

RD Kongo datang dengan modal sembilan poin dari tiga pertandingan dan memimpin klasemen Grup E.

Sebaliknya, Sierra Leone belum mengumpulkan satu poin pun sehingga membutuhkan kemenangan untuk menjaga harapan lolos ke putaran final.

Sierra Leone Terpuruk, Mampukah Bangkit dari Tiga Kekalahan? Sierra Leone menghadapi tekanan besar setelah selalu kalah dalam tiga pertandingan pertama Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Tim asuhan Didier Gomes Da Rosa bahkan menjadi salah satu dari enam peserta yang belum memperoleh poin sepanjang fase kualifikasi.

Perjalanan buruk mereka dimulai ketika menghadapi Zimbabwe pada 24 September lalu dalam pertandingan yang berlangsung di Maroko.

Sierra Leone sebenarnya sempat unggul dua gol, tetapi kehilangan kendali permainan hingga akhirnya menyerah dengan skor 2-3.

Empat hari kemudian, Sierra Leone kembali gagal mendapatkan hasil positif ketika menghadapi Guinea Khatulistiwa di Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo.

Kekalahan tipis 0-1 tersebut memperlihatkan persoalan konsistensi yang belum mampu diselesaikan tim pelatih.

Situasi semakin sulit setelah Sierra Leone dihajar RD Kongo dengan skor 1-3 pada pertemuan pertama pekan lalu.

Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, dan Edo Kayembe bergantian mencetak gol untuk memastikan kemenangan Les Leopards.

Kondisi tersebut mengingatkan pada kegagalan Sierra Leone menembus putaran final Piala Afrika 2025 setelah finis ketiga di Grup G.

Mereka ketika itu hanya mengumpulkan lima poin dari enam pertandingan dan kembali gagal tampil dalam turnamen kontinental.

RD Kongo Sempurna, Seberapa Besar Peluang Lanjutkan Tren Kemenangan? RD Kongo menunjukkan dominasi luar biasa dengan memenangkan seluruh tiga pertandingan pertama Grup E Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Skuad asuhan Sebastien Desabre kini mengoleksi sembilan poin, unggul lima angka atas Zimbabwe dan Guinea Khatulistiwa.

Performa impresif tersebut dimulai melalui kemenangan 2-0 atas Guinea Khatulistiwa pada 24 September.

Empat hari berselang, RD Kongo kembali meraih tiga poin setelah menundukkan Zimbabwe 2-1 melalui gol Yoane Wissa dan Samuel Moutoussamy.

Meski demikian, Les Léopards sempat mengalami penurunan performa ketika menjalani dua pertandingan persahabatan menghadapi Uganda pada Oktober.

Mereka kalah 0-2 dalam pertemuan pertama sebelum bermain imbang 1-1 pada pertandingan berikutnya.

RD Kongo kemudian kembali memperlihatkan ketajamannya dengan mengalahkan Sierra Leone 3-1 pada pertandingan ketiga kualifikasi.

Kemenangan tersebut menjadikan mereka salah satu dari empat negara yang masih mempertahankan rekor kemenangan sempurna.

Kepercayaan diri RD Kongo semakin meningkat karena mereka menempati peringkat ke-40 dalam ranking FIFA berdasarkan data yang tersedia.

Pengalaman internasional para pemain menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi teratas sekaligus mendekatkan diri menuju putaran final.

Rekor Pertemuan Memihak RD Kongo, Siapa Pemain yang Bisa Menentukan? RD Kongo mempunyai keunggulan psikologis karena selalu memenangkan empat pertemuan terakhir menghadapi Sierra Leone sejak September 2014.

Dalam periode tersebut, Les Léopards mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Catatan tersebut memperlihatkan dominasi RD Kongo, baik melalui ketajaman lini depan maupun organisasi pertahanan yang lebih stabil.

Sierra Leone harus menemukan pendekatan berbeda apabila ingin menghentikan rangkaian kekalahan sekaligus menciptakan kejutan di Stade El Abdi.

Dari kubu Sierra Leone, Didier Gomes Da Rosa diperkirakan tetap mengandalkan Alie Conteh dan Momoh Kamara sebagai ujung tombak.

Keduanya diharapkan mampu memberikan tekanan kepada pertahanan RD Kongo sejak awal pertandingan.

Perubahan justru berpotensi terjadi pada sektor pertahanan dengan kemungkinan masuknya Alpha Turay sebagai bek tengah.

Pemain yang menjalani debut internasional pada Juni 2023 tersebut dapat berduet bersama Michael John Kamara untuk memperkuat lini belakang.

Sementara itu, RD Kongo menghadapi kemungkinan kehilangan Samuel Moutoussamy akibat cedera yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya.

Noah Mbamba berpeluang menggantikan perannya dan membangun kombinasi lini tengah bersama Edo Kayembe serta Noah Sadiki.

Sorotan utama tetap tertuju kepada Yoane Wissa yang telah mengemas tiga gol dalam tiga pertandingan kualifikasi.

Penyerang Newcastle United tersebut diperkirakan kembali memimpin serangan bersama Nathanael Mbuku dan Brian Cipenga.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Sierra Leone vs RD Kongo Sierra Leone diperkirakan menggunakan susunan pemain yang relatif serupa dengan pertandingan sebelumnya meskipun terdapat kemungkinan perubahan di lini belakang.

Da Rosa membutuhkan keseimbangan antara keberanian menyerang dan kedisiplinan bertahan untuk menghindari kekalahan keempat.

Prediksi susunan pemain Sierra Leone (4-4-2): Sesay; Kakay, Michael John Kamara, J. Turay, Tarawallie; Kanu, I. Turay, Kamara, Koroma; Momoh Kamara, Alie Conteh.

Komposisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kreativitas serangan sekaligus memberikan perlindungan lebih baik kepada lini pertahanan.

Prediksi susunan pemain RD Kongo (4-3-3): Epolo; Pedro, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Kayembe, Mbamba, Sadiki; Mbuku, Wissa, Cipenga.

Formasi ini memungkinkan Les Léopards mengandalkan kecepatan pemain sayap serta kemampuan Wissa menyelesaikan peluang di kotak penalti.

Sierra Leone kemungkinan tampil lebih agresif karena kekalahan akan semakin memperkecil kesempatan mereka bersaing memperebutkan tiket putaran final.

Namun, pendekatan menyerang tersebut juga berisiko membuka ruang bagi RD Kongo untuk melancarkan serangan balik cepat. RD Kongo memiliki kualitas individu, pengalaman, dan momentum pertandingan yang lebih baik dibandingkan tuan rumah.

Dengan catatan sembilan poin dari tiga laga serta dominasi pertemuan sebelumnya, Les Leopards sangat diunggulkan mempertahankan tren positif.

Kemenangan tersebut diperkirakan membawa RD Kongo meraih empat kemenangan beruntun di Grup E sekaligus semakin mendekatkan mereka menuju Piala Afrika 2027.