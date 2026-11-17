JawaPos.com — Prediksi skor Malawi vs Mesir mengarah pada kemenangan meyakinkan The Pharaohs saat kedua tim bertemu di Stadion Nasional Bingu, Lilongwe, Selasa (17/11/2026) pukul 20.00 WIB, dalam pertandingan keempat Grup B Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Mesir berpeluang memastikan tiket putaran final melalui kemenangan, sedangkan Malawi wajib menghindari kekalahan demi mempertahankan peluang lolos.

Timnas Mesir datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Malawi 5-0 pada pertemuan sebelumnya di Stadion Internasional Kairo, Jumat lalu.

Kemenangan tersebut sekaligus mempertegas dominasi pasukan Ali Maher yang belum kebobolan sepanjang tiga pertandingan kualifikasi.

Mengapa Mesir Begitu Diunggulkan untuk Mengalahkan Malawi? Mesir menjadi favorit karena memiliki produktivitas serangan tertinggi dalam kualifikasi dengan koleksi 10 gol tanpa sekalipun kebobolan.

Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan The Pharaohs yang semakin solid menjelang pertandingan penentuan tiket Piala Afrika 2027.

Perjalanan Mesir sebenarnya tidak dimulai dengan sempurna setelah mereka hanya bermain imbang tanpa gol melawan Angola pada pertandingan pembuka.

Hasil tersebut menjadi kegagalan pertama Mesir meraih kemenangan dalam laga perdana kualifikasi sejak 2019.

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Namun, respons luar biasa langsung diperlihatkan ketika Mesir menghancurkan Malawi dengan skor 5-0 pada pertandingan berikutnya.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi pertandingan kompetitif terakhir Hossam Hassan sebelum posisinya sebagai pelatih digantikan Ali Maher.

Pergantian pelatih ternyata tidak mengganggu performa The Pharaohs yang kembali membantai Malawi 5-0 pada Jumat lalu.

Ali Maher langsung memperlihatkan kemampuannya menjaga ketajaman serangan sekaligus mempertahankan organisasi pertahanan yang disiplin.

Mesir kini mengincar penampilan keenam secara beruntun di putaran final Piala Afrika setelah sebelumnya sempat absen dalam tiga edisi berturut-turut pada periode 2012 hingga 2015.

Sebagai pemegang tujuh gelar juara, The Pharaohs juga berambisi mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali mengangkat trofi kontinental.

Dominasi Mesir atas Malawi semakin terlihat melalui lima kemenangan beruntun dalam pertemuan kedua negara.

Bahkan, tiga kemenangan terakhir berhasil diraih tanpa kebobolan, sehingga memperbesar tekanan terhadap tuan rumah menjelang pertandingan di Lilongwe.

Bisakah Malawi Bangkit setelah Dua Kekalahan Beruntun?

Malawi menghadapi pertandingan sulit karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bersaing memperebutkan tiket Piala Afrika 2027.

Pasukan Kalisto Pasuwa kini menempati posisi ketiga Grup B setelah mengalami dua kekalahan beruntun dari Angola dan Mesir.

Padahal, The Flames sempat memimpin klasemen setelah mengalahkan Sudan Selatan dengan skor 2-1 pada pertandingan pembuka.

Namun, momentum positif tersebut menghilang setelah mereka gagal mempertahankan konsistensi permainan dalam dua pertandingan berikutnya.

Kekalahan telak 0-5 dari Mesir di Kairo memperlihatkan persoalan serius dalam organisasi pertahanan Malawi.

Hasil tersebut menjadi kekalahan dengan kebobolan lima gol pertama mereka sejak dihajar Pantai Gading dengan skor identik pada Maret 2009.

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Situasi semakin mengkhawatirkan karena Malawi sebelumnya juga gagal mencatatkan clean sheet dalam lima pertandingan.

Pertahanan yang mudah ditembus menjadi kelemahan utama ketika menghadapi lawan dengan kualitas individu jauh lebih baik.

Masalah Malawi tidak hanya terletak pada lini belakang, melainkan juga produktivitas serangan yang belum konsisten.

Mereka gagal mencetak gol dalam enam dari 10 pertandingan terakhir sehingga membutuhkan peningkatan efektivitas penyelesaian akhir.

Meski demikian, Malawi masih memiliki alasan untuk optimistis karena tampil cukup baik ketika bermain di kandang sendiri.

Mereka memenangkan dua pertandingan kandang terakhir dalam kualifikasi Piala Afrika dengan agregat gol 5-1.

Dukungan suporter di Stadion Nasional Bingu diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi pasukan Kalisto Pasuwa.

Namun, mereka tetap membutuhkan disiplin pertahanan tinggi untuk menghadapi serangan Mesir yang sedang berada dalam performa terbaik.

Mohamed Salah dan Omar Marmoush Jadi Ancaman Terbesar Malawi Mohamed Salah kembali menjadi pemain paling berbahaya bagi Malawi setelah mencetak dua gol dalam kemenangan besar Mesir pada Jumat lalu.

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Penampilan tersebut sekaligus membawanya melewati catatan gol internasional Hossam Hassan dan menempatkannya di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa Mesir.

Bintang Liverpool tersebut juga mencatatkan penampilan internasional ke-123 bersama negaranya dalam pertandingan tersebut.

Jumlah itu membuat Salah menyamai Hany Ramzy pada posisi keenam daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk tim nasional.

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Selain Salah, Omar Marmoush menjadi ancaman serius karena sudah mengoleksi tiga gol sepanjang kualifikasi Piala Afrika 2027.

Penyerang Tottenham Hotspur tersebut termasuk pemain paling produktif dalam kompetisi sehingga berpotensi kembali menyulitkan pertahanan Malawi.

Kombinasi Salah, Marmoush, dan Trezeguet memberikan Mesir banyak pilihan untuk membongkar pertahanan lawan.

Ketiganya mempunyai kemampuan menyerang melalui kecepatan, pergerakan tanpa bola, maupun penyelesaian akhir di dalam kotak penalti.

Sementara itu, Malawi kemungkinan melakukan perubahan setelah Richard Mbulu dan Babatunde Adepoju ditarik keluar dalam kekalahan di Kairo.

Festus Duwe serta Mwisho Mhango berpeluang mendapatkan kesempatan apabila Kalisto Pasuwa memutuskan menyegarkan lini serangnya.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Malawi vs Mesir Malawi diperkirakan menggunakan formasi yang mengandalkan keseimbangan lini tengah dengan Chokooka sebagai penjaga gawang utama.

Sementara itu, Mesir berpotensi mempertahankan kekuatan serangan terbaiknya untuk memastikan kemenangan sekaligus mengamankan tiket putaran final.

Prediksi susunan pemain Malawi (4-4-2): Chokooka; Nyirenda, Nyasulu, Mpokera, Chirwa; Mpinganjira, Petro, Njaliwa, Mwaungulu; Mhango, Adepoju.

Prediksi susunan pemain Mesir (4-3-3): Shobeir; Hany, Rabia, Abdelmaguid, Abdoul-Fetouh; Zizo, Lasheen, Maher; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Mesir memiliki keunggulan signifikan dalam kualitas individu, pengalaman internasional, serta ketajaman lini depan dibandingkan Malawi.

Dengan 10 gol dan tanpa kebobolan sepanjang kualifikasi, The Pharaohs mempunyai modal kuat untuk kembali menguasai pertandingan.

Malawi kemungkinan memberikan perlawanan lebih ketat berkat dukungan suporter kandang, tetapi kesulitan mencetak gol masih menjadi persoalan besar.

Apabila Salah dan Marmoush mampu mempertahankan ketajamannya, Mesir berpeluang kembali menang tanpa kebobolan.

Kemenangan tersebut diprediksi membawa Mesir memastikan tempat di Piala Afrika 2027 sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam kualifikasi.

Sebaliknya, Malawi harus menghadapi situasi semakin sulit dalam persaingan Grup B apabila kembali gagal meraih poin.