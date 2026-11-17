JawaPos.com — Nigeria membidik kemenangan atas Tanzania dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) yang berlangsung di Stadion Amaan, Zanzibar City, Selasa (17/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Super Eagles membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbesar peluang lolos ke putaran final sekaligus mengejar Guinea Bissau yang masih memimpin klasemen grup dengan keunggulan tiga angka.

Pertandingan ini menghadirkan dua tim dengan kepentingan berbeda, mengingat Tanzania sudah memastikan tempat di putaran final sebagai salah satu tuan rumah.

Sebaliknya, Nigeria masih harus berjuang mengamankan tiket sekaligus mempertahankan tradisi sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Afrika.

Meski berstatus tim tamu, Nigeria lebih diunggulkan berkat kualitas individu dan catatan pertemuan yang memihak mereka.

Namun, absennya sejumlah pemain penting membuat pelatih Eric Chelle harus mencari solusi agar lini serang Super Eagles tetap produktif.

Bisakah Nigeria Mengudeta Guinea Bissau dari Puncak Klasemen? Nigeria memiliki peluang memperketat persaingan puncak klasemen setelah mengumpulkan dua kemenangan dari tiga pertandingan kualifikasi.

Mereka sebelumnya mengalahkan Madagaskar dan Tanzania, tetapi sempat dipermalukan Guinea Bissau dengan skor telak 0-3.

Hasil tersebut membuat Super Eagles tertinggal tiga poin dari Guinea Bissau yang sementara memimpin persaingan grup.

Kemenangan atas Tanzania menjadi kebutuhan penting untuk menjaga peluang merebut posisi teratas, meskipun hasil pertandingan pesaing juga menentukan.

Nigeria sebenarnya memiliki reputasi mengesankan dalam sejarah Piala Afrika dengan koleksi 17 kali finis di tiga besar.

Mereka juga selalu mengakhiri fase kualifikasi sebagai juara grup dalam empat edisi terakhir, sebuah tradisi yang ingin dipertahankan.

Sayangnya, performa tandang Nigeria belakangan belum sepenuhnya meyakinkan setelah gagal memenangkan empat pertandingan terakhir di luar kandang.

Dalam periode tersebut, Super Eagles mencatat dua hasil imbang dan dua kekalahan yang memperlihatkan persoalan konsistensi.

Masalah penyelesaian akhir juga menjadi perhatian karena Nigeria baru mampu mengonversi sekitar 10 persen peluang menjadi gol.

Statistik tersebut menunjukkan efektivitas serangan masih perlu diperbaiki meskipun mereka memiliki sejumlah pemain berkualitas.

Di sisi pertahanan, Nigeria belum mencatatkan clean sheet dalam enam pertandingan terakhir sejak mengalahkan Jamaika 3-0 pada Mei.

Kondisi ini membuka kemungkinan Tanzania mencetak gol meskipun secara kualitas skuad berada di bawah tim tamu.

Mengapa Tanzania Sulit Bangkit meski Bermain di Kandang? Tanzania menghadapi pertandingan ini dengan catatan kurang menggembirakan setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 16 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Performa tersebut menjadi alarm bagi pelatih Miguel Angel Gamondi menjelang penampilan kelima Taifa Stars di putaran final Piala Afrika.

Sebagai salah satu tuan rumah turnamen mendatang, Tanzania sebenarnya mempunyai kesempatan memanfaatkan kualifikasi untuk membangun kepercayaan diri.

Namun, hasil pertandingan justru menunjukkan masih banyak persoalan yang harus diperbaiki sebelum menghadapi persaingan lebih berat.

Pada pertemuan sebelumnya melawan Nigeria, Tanzania sempat memberikan perlawanan cukup baik sepanjang babak pertama. Sayangnya, penurunan performa selepas jeda membuat mereka akhirnya menyerah dengan skor 1-3.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk Tanzania ketika menghadapi Super Eagles dalam pertandingan internasional.

Dari tujuh pertemuan sebelumnya, Nigeria belum pernah kalah dan berhasil mengamankan lima kemenangan.

Tanzania juga belum meraih kemenangan kandang kompetitif secara langsung sejak memperoleh kemenangan administratif 3-0 atas Kongo pada Maret 2025.

Catatan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya Taifa Stars memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Persoalan lain terletak pada konsentrasi pertahanan ketika pertandingan baru dimulai, terutama menghadapi lawan yang memiliki kecepatan serangan.

Tanzania tercatat kebobolan lebih dahulu dalam lima dari tujuh pertandingan terakhir, sehingga mereka kerap harus mengejar ketertinggalan.

Siapa Pengganti Victor Osimhen dan Ademola Lookman di Nigeria? Nigeria dipastikan kehilangan dua pemain andalan, Victor Osimhen dan Ademola Lookman, akibat cedera lutut menjelang pertandingan melawan Tanzania.

Lookman bahkan harus meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir dalam pertandingan sebelumnya pada Jumat.

Absennya kedua pemain tersebut menjadi tantangan besar mengingat Nigeria sering mengandalkan ketajaman Osimhen untuk membongkar pertahanan lawan.

Meski demikian, penampilan Tolu Arokodare memberikan harapan baru bagi lini depan Super Eagles.

Arokodare tampil sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak dua gol pada pertandingan terakhir Nigeria.

Kontribusi tersebut membuatnya berpeluang mendapatkan kesempatan sebagai starter untuk berduet dengan Akor Adams.

Eric Chelle juga tidak dapat menggunakan tenaga Igoh Ogbu yang mengalami cedera Achilles serta Samuel Chukwueze akibat masalah paha. Sementara itu, kondisi kebugaran Frank Onyeka masih terus dipantau menjelang pertandingan.

Di kubu Tanzania, Ibrahim Hamad menjadi pemain penting yang harus absen akibat cedera ringan setelah tampil mengesankan pada pertemuan sebelumnya.

Charles M’Mombwa berpeluang menggantikan posisinya, meskipun Evastus Lukanima juga masuk dalam pertimbangan pelatih.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Tanzania vs Nigeria Tanzania diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Manula sebagai penjaga gawang utama. Empat pemain bertahan yang berpeluang diturunkan ialah Mligo, M’Mombwa, Mwamnyeto, dan Mnoga.

Di lini tengah, Miroshi, Mkami, Msanga, dan Chilambo diproyeksikan menjadi penghubung permainan sekaligus membantu pertahanan. Sementara itu, Kachwele dan Kibu kemungkinan dipercaya memimpin serangan tuan rumah.

Nigeria berpotensi mengandalkan Nwabali di bawah mistar dengan Aina, Bassey, Fredrick, dan Bewene sebagai barisan pertahanan.

Yusuf, Iwobi, Ndidi, serta Nnadi diperkirakan mengisi lini tengah untuk mendukung duet Arokodare dan Adams.

Pertandingan diprediksi berlangsung terbuka mengingat kedua tim sama-sama memiliki kelemahan dalam menjaga pertahanan sepanjang beberapa laga terakhir.

Nigeria tetap lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan rekor pertemuan, meskipun Tanzania berpeluang memberikan perlawanan melalui dukungan publik Zanzibar.