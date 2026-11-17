JawaPos.com — Kanada berpeluang memastikan tiket semifinal CONCACAF Nations League 2026/2027 ketika menjamu Guatemala pada leg kedua di BMO Field, Toronto, Senin (17/11/2026) pukul 08.00 WIB.

Les Rouges membawa keunggulan agregat 3-2 dari pertemuan pertama dan hanya membutuhkan hasil imbang untuk melangkah ke empat besar, meski kehilangan kapten Alphonso Davies akibat cedera.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kanada untuk mempertegas dominasinya atas Guatemala sekaligus menjaga catatan positif di kandang sendiri.

Pasukan Jesse Marsch bahkan diprediksi kembali meraih kemenangan dengan skor 2-0 sehingga unggul agregat 5-2 atas Los Chapines.

Kanada Punya Modal Kuat, tetapi Cedera Alphonso Davies Jadi Masalah Kanada memasuki pertandingan kedua dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Guatemala 3-2 pada pertemuan pertama.

Kemenangan tersebut terasa penting karena Les Rouges mampu mencetak tiga gol meskipun kehilangan Alphonso Davies ketika pertandingan belum berjalan 10 menit.

Kapten Kanada tersebut mengalami masalah pada bagian bawah tubuhnya sehingga harus meninggalkan lapangan lebih cepat.

Absennya Davies pada leg kedua tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Jesse Marsch dalam menjaga keseimbangan permainan timnya.

Menariknya, tiga gol Kanada pada pertemuan pertama menyamai total gol yang mereka hasilkan dalam tiga pertandingan internasional sebelumnya.

Namun, dua gol yang bersarang ke gawang mereka juga memperlihatkan masih adanya celah pertahanan yang perlu diperbaiki.

Catatan kandang menjadi alasan lain mengapa Kanada lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Les Rouges belum pernah mengalami kekalahan di BMO Field selama hampir tiga tahun, sebuah rekor yang memberikan keuntungan psikologis menjelang pertandingan menentukan.

Kanada juga memiliki pengalaman positif ketika menghadapi fase serupa pada edisi sebelumnya.

Mereka berhasil menyingkirkan Suriname dengan agregat meyakinkan 4-0 untuk memastikan tempat di semifinal CONCACAF Nations League.

Selain itu, Kanada belum pernah kalah dalam waktu normal melawan tim Amerika Tengah sejak ditundukkan Honduras 1-2 pada fase grup kompetisi ini tahun 2022.

Rekor tersebut memperlihatkan konsistensi mereka ketika menghadapi lawan dari kawasan yang sama dengan Guatemala.

Guatemala Harus Membalikkan Keadaan di Tengah Rekor Tandang Buruk Guatemala menghadapi pekerjaan berat karena harus membalikkan ketertinggalan agregat 2-3 di markas Kanada.

Tim asuhan Luis Fernando Tena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju, sementara performa tandang sepanjang 2026 justru menjadi persoalan terbesar mereka.

Los Chapines tercatat kalah dalam lima dari enam pertandingan internasional yang dijalani sebagai tim tamu tahun ini.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Guatemala gagal mencetak gol dalam empat pertandingan dari enam kesempatan tersebut.

Pertahanan Guatemala juga belum menunjukkan konsistensi ketika tampil di luar kandang dalam ajang CONCACAF Nations League.

Mereka kalah dua kali dalam tiga pertandingan tandang terakhir, dengan tiga gol kebobolan pada masing-masing dari dua kekalahan tersebut.

Masalah serupa terlihat pada leg pertama ketika Guatemala sudah tertinggal tiga gol sebelum memasuki babak kedua. Jumlah tersebut menyamai seluruh gol yang mereka kebobolan sepanjang fase grup kompetisi musim ini.

Meski demikian, Guatemala memperlihatkan semangat perlawanan setelah jeda pertandingan dengan mencetak dua gol.

Oscar Santis memperkecil ketertinggalan sebelum gol bunuh diri Luc de Fougerolles pada masa tambahan waktu membuat agregat tetap terbuka.

Guatemala juga mempunyai kenangan positif dari kunjungan terakhir mereka ke Kanada pada 2004. Ketika itu, Los Chapines berhasil mencatat kemenangan 2-0 di Vancouver, meskipun situasi dan kekuatan kedua tim kini berbeda.

Jonathan David Jadi Andalan Kanada, Guatemala Kehilangan Sejumlah Pemain Jonathan David kembali menjadi salah satu pemain paling berbahaya dalam skuad Kanada setelah mencetak gol pada leg pertama.

Penyerang yang memegang rekor gol tim nasional tersebut kini telah mengoleksi 44 gol bersama Les Rouges.

Selain David, Tani Oluwaseyi dan Liam Millar juga memberikan kontribusi penting dalam kemenangan 3-2 atas Guatemala.

Oluwaseyi mencetak gol internasional ketiganya, sedangkan Millar menambah koleksinya menjadi dua gol bersama tim nasional.

Kehilangan Davies kemungkinan membuat Jesse Marsch melakukan perubahan pada sektor pertahanan dengan memberikan kesempatan kepada Ralph Priso.

Sementara itu, Kevin Khan menjadi satu-satunya pemain dalam skuad Kanada yang masih menunggu kesempatan menjalani debut senior.

Di kubu Guatemala, Jonathan Franco dan Carlos Estrada dipastikan menjalani pertandingan kedua dari hukuman larangan bermain selama tiga laga.

Jorge Aparicio juga menghadapi masalah cedera pergelangan kaki yang semakin membatasi pilihan Luis Fernando Tena.

Kondisi tersebut membuat Guatemala harus mengandalkan organisasi permainan yang lebih disiplin untuk menghadapi tekanan Kanada.

Oscar Santis diharapkan kembali memberikan ancaman, sementara Rubio Rubin dan Darwin Lom menjadi pilihan penting di sektor penyerangan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Kanada vs Guatemala

Kanada diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Jonathan David dan Tani Oluwaseyi sebagai duet penyerang utama.

Kombinasi keduanya diharapkan mampu memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Guatemala ketika tim tamu berusaha mengejar ketertinggalan agregat.

Prediksi susunan pemain Kanada (4-4-2): Crepeau; Laryea, De Fougerolles, Waterman, Priso; Buchanan, Saliba, Choiniere, Millar; Oluwaseyi, Jonathan David.

Susunan tersebut memberikan keseimbangan antara kreativitas lini tengah dan ketajaman dua pemain depan.

Prediksi susunan pemain Guatemala (4-4-2): Hagen; Herrera, Yanes, Samayoa, Morales; Santis, Saravia, Rosales, Escobar; Lom, Rubin.

Luis Fernando Tena diperkirakan mengandalkan kecepatan serangan balik untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan tuan rumah.

Secara keseluruhan, Kanada memiliki keuntungan dari kualitas individu, pengalaman, dan konsistensi bermain di kandang.

Guatemala memang mampu memberikan perlawanan pada leg pertama, tetapi rekor tandang mereka membuat peluang membalikkan agregat terlihat cukup kecil.

Kanada lolos dengan agregat 5-2. Les Rouges diperkirakan mengendalikan jalannya pertandingan dan memastikan tiket semifinal CONCACAF Nations League untuk kedua kalinya secara beruntun.