JawaPos.com — Trinidad dan Tobago berpeluang memastikan tiket ke babak pendahuluan CONCACAF Gold Cup 2027 ketika menjamu Antigua dan Barbuda pada leg kedua babak play-in CONCACAF Nations League di Stadion Hasely Crawford, Selasa (17/11/2026) pukul 07.00 WIB.

The Soca Warriors membawa keunggulan agregat 3-2 setelah memenangi pertandingan pertama dan hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju.

Meski berada dalam posisi menguntungkan, Trinidad dan Tobago tidak bisa menganggap remeh perlawanan Antigua dan Barbuda yang menunjukkan ketajaman sepanjang kompetisi.

Tim tamu datang dengan ambisi membalikkan keadaan setelah mencetak gol pada pengujung pertandingan pertama yang menjaga peluang mereka tetap terbuka.

Pertemuan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan memiliki kekuatan sekaligus kelemahan yang cukup mencolok.

Trinidad dan Tobago lebih unggul dalam rekor pertemuan, sedangkan Antigua dan Barbuda mempunyai produktivitas serangan yang berpotensi menghadirkan kejutan.

Trinidad dan Tobago Punya Modal Agregat 3-2, tetapi Lini Pertahanan Masih Mengkhawatirkan

Trinidad dan Tobago memasuki pertandingan penentuan dengan keunggulan agregat 3-2 berkat kemenangan pada leg pertama.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Derek King untuk mengamankan tempat pada tahap berikutnya kualifikasi CONCACAF Gold Cup 2027.

Namun, perjalanan The Soca Warriors sepanjang kompetisi belum sepenuhnya menggembirakan karena mereka mengalami kesulitan menemukan konsistensi permainan.

Dalam empat pertandingan fase Liga A CONCACAF Nations League, Trinidad dan Tobago hanya mengumpulkan satu poin dan menempati peringkat kelima zona degradasi.

Catatan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar yang masih harus diselesaikan Derek King, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan.

Trinidad dan Tobago sempat mengalami tiga kekalahan beruntun sebelum menunjukkan perkembangan melalui hasil imbang 1-1 menghadapi Curacao.

Kemenangan 3-2 atas Antigua dan Barbuda kemudian memberikan tambahan kepercayaan diri menjelang pertandingan kandang.

Meski demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran terhadap rapuhnya organisasi pertahanan mereka.

Trinidad dan Tobago tercatat gagal mencatatkan clean sheet dalam 14 pertandingan terakhir di berbagai ajang.

Statistik itu menjadi peringatan serius karena Antigua dan Barbuda mempunyai kemampuan mencetak gol meskipun menghadapi lawan dengan kualitas individu lebih baik.

Di sisi lain, sejarah pertemuan memberikan keuntungan psikologis bagi tuan rumah yang sudah mengoleksi 13 kemenangan dari 16 pertandingan menghadapi Antigua dan Barbuda.

Dominasi tersebut memperlihatkan Trinidad dan Tobago mempunyai pengalaman menghadapi karakter permainan lawannya, sekaligus memperbesar peluang mempertahankan keunggulan agregat.

Antigua dan Barbuda Bisa Membalikkan Keadaan? Produktivitas 13 Gol Jadi Ancaman Antigua dan Barbuda masih memiliki kesempatan membalikkan agregat meskipun kalah 2-3 pada pertandingan pertama.

Pasukan Jacques Passy hanya membutuhkan kemenangan dengan selisih dua gol untuk memastikan kelolosan tanpa bergantung pada babak tambahan.

The Benna Boys sebenarnya memulai leg pertama dengan sangat menjanjikan setelah unggul melalui gol bunuh diri Ryan Telfer.

Keunggulan tersebut memperlihatkan kemampuan Antigua dan Barbuda memberikan tekanan sejak awal pertandingan, meskipun kemudian kehilangan kendali permainan.

Trinidad dan Tobago berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol cepat sehingga menutup babak pertama dalam posisi unggul 3-1.

Namun, gol Brandon Satchell pada masa tambahan waktu memperkecil kekalahan Antigua dan Barbuda menjadi 2-3 sekaligus menghidupkan harapan menjelang leg kedua.

Produktivitas serangan menjadi salah satu kekuatan utama Antigua dan Barbuda sepanjang beberapa pertandingan terakhir.

Mereka berhasil mencetak 13 gol dalam empat penampilan terakhir, sebuah catatan yang patut diwaspadai pertahanan tuan rumah.

Performa tersebut sejalan dengan keberhasilan Antigua dan Barbuda memuncaki Grup B Liga C CONCACAF Nations League.

Mereka mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan dan menunjukkan kemampuan bersaing melalui pendekatan permainan menyerang.

Tantangan terbesar Jacques Passy adalah memastikan ketajaman tersebut tetap muncul ketika menghadapi tekanan dari Trinidad dan Tobago.

Mereka juga harus memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak kembali kebobolan tiga gol seperti pada pertemuan sebelumnya.

Prediksi Susunan Pemain Trinidad dan Tobago vs Antigua dan Barbuda Trinidad dan Tobago diperkirakan tetap mengandalkan Molik Khan setelah penampilan impresifnya pada pertandingan pertama.

Derek King juga memiliki Nathaniel James sebagai alternatif apabila membutuhkan perubahan untuk meningkatkan kreativitas dan intensitas permainan.

Sementara itu, Tyrese Spicer dan Dante Sealy masih belum tersedia akibat cedera yang membatasi pilihan pemain tuan rumah.

Situasi tersebut berpotensi membuka kesempatan bermain lebih banyak bagi Daniel David dan Kaihim Thomas dalam pertandingan penentuan.

Di kubu Antigua dan Barbuda, Jacques Passy diperkirakan mempertahankan formasi 4-3-3 meskipun beberapa pemain tampil kurang maksimal pada leg pertama.

Kylano Issac dan Leroy Graham masih berpeluang dipercaya sebagai starter untuk menjaga kesinambungan komposisi tim.

Brandon Satchell menjadi pemain yang layak mendapatkan perhatian khusus setelah memberikan kontribusi penting sebagai pemain pengganti.

Penampilannya membuka kemungkinan perubahan susunan starter, termasuk menggantikan Dion Pereira, sementara Vaughn Jackson juga berpeluang memperoleh kesempatan sejak menit pertama.

Prediksi susunan pemain Trinidad dan Tobago (4-3-3): Smith; Telfer, Garcia, Joseph, Payne; Khan, Rampersad, Frederick; Gilbert, Gill, Phillip.

Prediksi susunan pemain Antigua dan Barbuda (4-3-3): Dorsett; Daley, Griffith, Graham, Issac; Pereira, Bramble, Tomlinson; Garro, Bishop, George.

Prediksi Skor Trinidad dan Tobago vs Antigua dan Barbuda: Tuan Rumah Menang

Trinidad dan Tobago diprediksi mampu mengalahkan Antigua dan Barbuda dengan skor 2-1 pada leg kedua CONCACAF Nations League.

Keunggulan agregat, pengalaman pertemuan, dan keuntungan bermain di kandang menjadi faktor yang mendukung peluang kemenangan The Soca Warriors.

Meski demikian, Antigua dan Barbuda berpotensi kembali mencetak gol dengan memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah yang belum mencatatkan clean sheet dalam 14 pertandingan.

Produktivitas 13 gol dalam empat laga terakhir juga memperlihatkan kemampuan The Benna Boys menghadirkan ancaman hingga pertandingan berakhir.

Derek King kemungkinan menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih disiplin dan tidak terlalu terburu-buru mengejar gol sejak menit awal.

Pendekatan tersebut cukup masuk akal karena hasil imbang sekalipun sudah memastikan Trinidad dan Tobago mempertahankan keunggulan agregat.

Sebaliknya, Antigua dan Barbuda diperkirakan tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan, terutama setelah keberhasilan mereka mencetak dua gol pada leg pertama.

Situasi itu berpotensi menciptakan pertandingan terbuka dengan peluang bagi kedua kesebelasan.

Jika mampu memaksimalkan kesempatan dan mengurangi kesalahan pertahanan, Trinidad dan Tobago mempunyai peluang besar menutup pertandingan dengan kemenangan tipis.

Hasil 2-1 akan membuat The Soca Warriors unggul agregat 5-3 sekaligus mengamankan tiket menuju babak pendahuluan CONCACAF Gold Cup 2027.