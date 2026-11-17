JawaPos.com — Prediksi skor Chile vs Kolombia mengarah pada kemenangan tipis Los Cafeteros ketika kedua tim kembali bertemu dalam laga persahabatan internasional di Santiago, Rabu (18/11/2026) pukul 06.00 WIB.

Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Chile 1-0 di Cali pada Sabtu lalu, sementara tuan rumah bertekad membalas kekalahan sekaligus menutup tahun dengan hasil positif.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua kedua negara dalam waktu berdekatan sekaligus penampilan terakhir mereka sepanjang kalender internasional 2026.

Meski Chile mendapatkan keuntungan bermain di kandang, Kolombia memiliki modal lebih menjanjikan berkat konsistensi permainan dan catatan pertemuan yang menguntungkan.

Chile Berusaha Bangkit, Mampukah La Roja Mengakhiri Tren Buruk? Chile menghadapi pertandingan terakhir pada 2026 dengan tekanan untuk memperbaiki performa setelah menjalani tahun yang kurang memuaskan.

Tim asuhan Nicolas Cordova belum mampu menemukan konsistensi sejak gagal lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi Amerika Selatan.

Sepanjang tahun ini, La Roja hanya memainkan delapan pertandingan sebelum pertemuan kedua melawan Kolombia dengan catatan tiga kemenangan dan lima kekalahan.

Statistik tersebut memperlihatkan kesulitan Chile menjaga keseimbangan antara organisasi pertahanan dan efektivitas serangan.

Sempat muncul harapan ketika Chile mengalahkan Meksiko 2-0 pada jeda internasional September dan Oktober melalui gol Maximiliano Gutierrez serta Vicente Pizarro.

Namun, momentum positif tersebut langsung terhenti setelah mereka kembali menelan kekalahan dari Kolombia pada pertandingan berikutnya.

Bertandang ke Cali pada Sabtu lalu, Chile menyerah 0-1 setelah gol bunuh diri Guillermo Maripan pada babak pertama menentukan hasil pertandingan.

Kekalahan tersebut menjadi yang kelima dalam tujuh pertandingan terakhir, sekaligus memperpanjang kesulitan La Roja ketika menghadapi Los Cafeteros.

Chile kini belum mampu mengalahkan Kolombia dalam enam pertemuan terakhir sejak kemenangan melalui adu penalti pada Copa America 2019.

Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Cordova untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain di hadapan pendukung sendiri.

Kolombia Datang dengan Modal Kuat setelah Tampil Menjanjikan di Piala Dunia 2026

Kolombia memasuki pertandingan di Santiago dengan ambisi menyempurnakan penampilan sepanjang 2026 melalui kemenangan kedua secara beruntun atas Chile.

Tim asuhan Nestor Lorenzo memiliki fondasi permainan lebih stabil setelah memperlihatkan performa kompetitif dalam Piala Dunia 2026.

Baca Juga:James Rodríguez Pensiun dari Timnas Kolombia Setelah 15 Tahun dan Mencatatkan 131 Penampilan

Los Cafeteros berhasil memuncaki grup dengan tujuh poin setelah mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang melawan Portugal.

Mereka kemudian menyingkirkan Ghana melalui gol Jhon Arias sebelum perjalanan terhenti di babak 16 besar menghadapi Swiss lewat adu penalti.

Setelah turnamen tersebut, Kolombia tetap menunjukkan kemampuan bersaing meskipun sejumlah pemain senior tidak lagi memperkuat tim nasional.

Dalam empat pertandingan persahabatan terakhir, mereka mengemas dua kemenangan, termasuk ketika menundukkan Peru 2-0 dan Chile 1-0.

Secara keseluruhan, Kolombia telah mengoleksi tujuh kemenangan dari 13 pertandingan sepanjang kalender internasional 2026.

Rekor tersebut memperlihatkan kemampuan Lorenzo menjaga daya saing skuad meskipun sedang melakukan regenerasi pada beberapa posisi penting.

Keunggulan Kolombia juga terlihat dari kemampuan mereka mengendalikan pertandingan dengan pendekatan lebih disiplin dan terorganisasi.

Meski tidak selalu menghasilkan banyak gol, Los Cafeteros mampu memaksimalkan momentum untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan.

Kondisi Skuad Chile dan Kolombia, Siapa yang Paling Berpengaruh? Chile diperkirakan kembali mengandalkan kombinasi pemain muda dan sejumlah sosok berpengalaman untuk menghadapi Kolombia.

Cordova tidak membawa beberapa pemain penting, termasuk Paulo Diaz, Benjamin Kuscevic, dan gelandang Marcelino Nunez.

Ben Brereton Diaz berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama setelah sebelumnya memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Penyerang dengan koleksi 46 penampilan dan 10 gol internasional tersebut menjadi salah satu sumber pengalaman dalam lini serang Chile.

Pada pertandingan sebelumnya, Chile memainkan Maximiliano Gutierrez, Gonzalo Tapia, dan Dario Osorio sebagai tiga pemain terdepan.

Sementara itu, Rodrigo Echeverria diperkirakan tetap mengisi lini tengah bersama Vicente Pizarro untuk menjaga keseimbangan permainan.

Kolombia juga menghadapi perubahan besar setelah James Rodriguez, Juan Quintero, dan David Ospina mengakhiri karier internasional mereka.

Nama seperti Juan Cuadrado, Santiago Arias, Yerry Mina, Richard Rios, dan Jhon Duran juga tidak tersedia untuk pertandingan ini.

Absennya Luis Diaz akibat cedera menjadi kehilangan penting karena pemain Bayern Munich tersebut memiliki kemampuan menciptakan peluang dari sisi sayap.

Kondisi ini membuat Lorenzo perlu mengandalkan kerja sama kolektif untuk mempertahankan ketajaman serangan.

Luis Suarez diperkirakan kembali menjadi ujung tombak setelah mencatatkan delapan gol dalam 21 penampilan internasional bersama Kolombia.

Penyerang Sporting Lisbon tersebut juga memiliki modal produktivitas impresif berupa 13 gol dari 15 pertandingan di Primeira Liga dan Liga Champions.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Chile vs Kolombia

Chile diperkirakan menggunakan formasi yang memberikan ruang bagi pemain sayap untuk membantu serangan sekaligus memperkuat pertahanan.

Sementara itu, Kolombia berpotensi mengandalkan organisasi lini tengah dan pergerakan Luis Suarez untuk mencari celah di pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Chile (3-4-3): Vigouroux; Villagra, Maripan, Ulloa; Loyola, Echeverria, Pizarro, Suazo; Osorio, Brereton Diaz, Gutierrez.

Prediksi susunan pemain Kolombia (4-4-2): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Velasquez; Duran, Puerta, Lerma, Perea; Suarez, Arias.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki keterbatasan pilihan pemain berkualitas di sektor penyerangan.

Chile kemungkinan mencoba mengambil inisiatif melalui dukungan publik Santiago, sedangkan Kolombia dapat memanfaatkan kesalahan lawan melalui serangan cepat.

Hasil pertemuan sebelumnya memperlihatkan satu gol sudah cukup untuk menentukan pemenang ketika kedua kesebelasan saling berhadapan.

Dengan pertahanan yang relatif solid dan pengalaman menghadapi tekanan, Kolombia mempunyai peluang lebih besar untuk kembali mencatatkan kemenangan.

Namun, Chile tetap memiliki kesempatan memberikan perlawanan apabila Brereton Diaz dan Osorio mampu memaksimalkan peluang sejak awal pertandingan.

Efektivitas penyelesaian akhir kemungkinan menjadi faktor pembeda dalam duel yang diprediksi tidak menghasilkan banyak gol. Los Cafeteros dijagokan menutup kalender internasional 2026 dengan kemenangan tipis sekaligus memperpanjang tren positif atas La Roja.