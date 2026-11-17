JawaPos.com — Prediksi skor Yordania vs Australia mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua negara bertemu dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Suheim Bin Hamad, Doha, Qatar, Selasa (17/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Yordania berambisi mengakhiri tren tanpa kemenangan dalam 10 pertandingan, sedangkan Australia ingin melanjutkan momentum positif setelah menghancurkan Qatar dengan skor 3-0.

Pertemuan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk menutup agenda internasional November dengan hasil memuaskan.

Namun, Australia harus menghadapi tantangan besar karena sejumlah pemain andalannya dipastikan absen dalam pertandingan tersebut.

Yordania Berusaha Bangkit setelah 10 Pertandingan Tanpa Kemenangan Timnas Yordania memasuki pertandingan menghadapi Australia dengan membawa catatan kurang menggembirakan setelah gagal meraih kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir.

Pasukan Badou Zaki membutuhkan hasil positif untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah perjalanan bersejarah mereka di Piala Dunia 2026 berakhir pada fase grup.

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Penampilan perdana Yordania di Piala Dunia sebenarnya menghadirkan sejumlah momen berkesan meskipun mereka gagal melangkah lebih jauh.

Salah satunya adalah gol spektakuler Ali Olwan ketika menghadapi Austria dalam pertandingan pembuka yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

Yordania kemudian gagal memenangkan dua pertandingan berikutnya menghadapi Aljazair dan Argentina sehingga harus mengakhiri kiprah mereka lebih cepat.

Meski demikian, semangat juang para pemain menjadi salah satu catatan positif sepanjang penampilan perdana mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia.

Sayangnya, performa tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi kemenangan setelah Piala Dunia berakhir.

Yordania hanya mencatatkan dua hasil imbang dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung pada September dan Oktober 2026.

Pada September, Yordania bermain imbang 1-1 menghadapi Suriah sebelum kembali gagal mencetak gol ketika ditahan Venezuela tanpa gol pada Oktober.

Dua hasil tersebut memperpanjang periode sulit mereka sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Badou Zaki untuk menemukan formula permainan yang lebih efektif.

Menghadapi Australia, Yordania memiliki kesempatan memanfaatkan kondisi lawan yang tidak diperkuat sejumlah pemain berpengalaman.

Dukungan terhadap Mousa Al-Tamari dan Ali Olwan di lini depan diharapkan mampu memberikan ancaman lebih konsisten sepanjang pertandingan.

Australia Datang dengan Modal Kemenangan Telak 3-0 atas Qatar Timnas Australia justru datang ke Doha dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Qatar dengan skor meyakinkan 3-0.

Menariknya, seluruh gol Socceroos dalam pertandingan tersebut tercipta pada babak pertama sehingga memperlihatkan efektivitas serangan pasukan Tony Popovic.

Kemenangan itu sekaligus menjadi respons positif setelah Australia menjalani periode pertandingan yang cukup menantang seusai Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Socceroos menghadapi Brasil dalam dua pertandingan persahabatan dengan hasil imbang 1-1 dan kekalahan 2-4.

Australia sendiri mencatatkan perjalanan cukup mengesankan ketika tampil di Piala Dunia 2026 meskipun berada dalam grup kompetitif.

Mereka membuka turnamen dengan kemenangan mengejutkan 2-0 atas Turki sebelum menyerah 0-2 ketika menghadapi Amerika Serikat.

Hasil imbang tanpa gol dalam pertandingan berikutnya cukup untuk memastikan Australia melangkah menuju fase gugur.

Namun, perjalanan tersebut berakhir setelah mereka kalah melalui adu penalti 2-4 menghadapi Mesir seusai bermain imbang 1-1 dalam waktu normal.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Tony Popovic untuk terus membangun kekuatan tim nasional Australia.

Pertandingan menghadapi Yordania juga memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka pada level internasional.

Meski berstatus tim tamu, Australia tetap mempunyai peluang besar mengendalikan pertandingan melalui organisasi permainan dan kualitas individu.

Akan tetapi, absennya beberapa pemain senior berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi serangan balik cepat Yordania.

Kondisi Skuad Yordania dan Australia: Siapa yang Absen? Yordania mendapatkan keuntungan karena Badou Zaki memiliki skuad yang sepenuhnya berada dalam kondisi bugar menjelang pertandingan.

Situasi tersebut memungkinkan pelatih menentukan kombinasi pemain terbaik tanpa harus melakukan perubahan akibat cedera.

Abdallah Al-Fakhouri berpeluang kembali dipercaya menjaga gawang meskipun Alec Samir sebelumnya tampil ketika Yordania bermain imbang 1-1 menghadapi Suriah.

Sementara itu, Mousa Al-Tamari diperkirakan memimpin lini serang bersama Ali Olwan dan penyerang berpengalaman Mahmoud Al-Mardi.

Sebaliknya, Australia harus kehilangan Cameron Burgess akibat cedera ligamen lutut serta Jordan Bos yang mengalami masalah pada lutut.

Kapten Mathew Ryan juga tidak masuk skuad bersama Jackson Irvine, Milos Degenek, dan gelandang Aiden O'Neill.

Ketidakhadiran sejumlah pemain senior tersebut membuka kesempatan bagi wajah baru seperti Diesel Herrington, Thomas Waddingham, dan Sam Klein.

Australia juga memanggil Kusini Yengi yang bergabung bersama saudaranya, Tete Yengi, sementara Joe Gauci dan Tom Glover kembali memperkuat pilihan penjaga gawang.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Yordania vs Australia Yordania diperkirakan mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman untuk menekan Australia sejak awal pertandingan.

Kecepatan Al-Tamari dan kemampuan Olwan menyelesaikan peluang berpotensi menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan Socceroos.

Prediksi susunan pemain Yordania: Al-Fakhouri; Badawi, Nasib, Rousan, Taha; Sadeh, Al-Rawabdeh, Qashi; Al-Tamari, Olwan, Al-Mardi.

Prediksi susunan pemain Australia: Beach; Kasey Bos, Herrington, Souttar, Circati, Italiano; McGree, Metcalfe, Okon-Engstler; Irankunda, Yengi.

Australia diperkirakan tetap berusaha menguasai permainan meskipun harus melakukan penyesuaian akibat absennya beberapa pemain utama.

Kepercayaan diri setelah kemenangan atas Qatar menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan Yordania yang sedang memburu kemenangan pertamanya sejak 2025.

Di sisi lain, Yordania mempunyai motivasi besar untuk menghentikan rentetan hasil mengecewakan sekaligus membuktikan kemampuan menghadapi lawan berpengalaman.

Pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan kedua tim saling menciptakan peluang, tetapi kesulitan mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.