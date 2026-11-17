JawaPos.com — Timnas Jepang berpeluang menutup kalender internasional 2026 dengan kemenangan saat menghadapi Paraguay dalam pertandingan persahabatan di Singapura, Selasa (17/11/2026) pukul 20.10 WIB.

Samurai Biru datang dengan modal kemenangan dramatis atas Brasil, sedangkan Paraguay membawa catatan tiga kemenangan beruntun yang membuat duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit.

Pertandingan Jepang vs Paraguay menjadi ujian menarik bagi dua negara yang sama-sama menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun ini.

Jepang mengandalkan permainan menyerang yang semakin matang, sementara Paraguay memiliki organisasi pertahanan solid dan sulit ditembus lawan.

Jepang Punya Modal Kemenangan Dramatis atas Brasil Jepang memasuki pertandingan melawan Paraguay dengan kepercayaan diri tinggi setelah hanya menelan satu kekalahan dalam 16 pertandingan internasional terakhir.

Catatan impresif tersebut memperlihatkan konsistensi pasukan Hajime Moriyasu dalam menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Satu-satunya kekalahan Jepang dalam periode tersebut terjadi ketika menghadapi Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Samurai Biru sempat unggul sebelum akhirnya menyerah 1-2 akibat gol kemenangan Brasil menjelang pertandingan berakhir.

Namun, Jepang berhasil membalas kekecewaan tersebut ketika kembali bertemu Brasil dalam pertandingan persahabatan pada Sabtu lalu.

Mereka meraih kemenangan dramatis berkat gol Tatsuhiro Sakamoto pada menit ke-91 setelah kedua tim terlibat pertarungan sengit.

Takefusa Kubo dan Keito Nakamura sebelumnya membawa Jepang berada dalam posisi menguntungkan melalui gol masing-masing.

Brasil kemudian menyamakan kedudukan lewat dua gol Vinicius Junior sebelum Sakamoto memastikan kemenangan Jepang pada masa tambahan waktu.

Hasil tersebut membuat Jepang mencatatkan dua kemenangan dalam tiga pertemuan terakhir menghadapi Brasil.

Samurai Biru juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan menjadi lima pertandingan sejak tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Keunggulan Jepang semakin terlihat ketika meninjau catatan pertemuan mereka dengan Paraguay dalam beberapa tahun terakhir.

Jepang berhasil memenangkan empat dari lima pertemuan terakhir, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Moriyasu untuk mempertahankan momentum positif timnya menjelang pergantian tahun.

Meski demikian, Paraguay tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui pertahanan disiplin dan serangan balik cepat.

Paraguay Datang dengan Tiga Kemenangan Beruntun Paraguay bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata karena berhasil memenangkan tiga pertandingan internasional terakhir.

Tim asuhan Gustavo Alfaro secara beruntun mengalahkan Bolivia, Kolombia, dan Singapura setelah menyelesaikan perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

La Albirroja sebelumnya mencatatkan pencapaian penting dengan kembali tampil di Piala Dunia setelah menunggu selama 16 tahun.

Penampilan mereka bahkan cukup mengejutkan karena berhasil menyingkirkan Jerman melalui adu penalti pada babak 32 besar.

Perjalanan Paraguay akhirnya terhenti pada babak 16 besar ketika menghadapi Prancis dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Penalti Kylian Mbappe pada menit ke-70 menjadi pembeda dalam kekalahan tipis Paraguay dengan skor 0-1.

Setelah turnamen tersebut, Paraguay menunjukkan respons positif melalui sejumlah kemenangan yang memperkuat kepercayaan diri pemain.

Kemenangan terbaru diraih dengan skor 4-1 atas Singapura melalui penampilan impresif Gustavo Caballero yang mencetak dua gol.

Menariknya, kemenangan atas Singapura baru menjadi pertandingan ketiga Paraguay sepanjang 2026 ketika mereka mampu mencetak minimal dua gol.

Statistik tersebut memperlihatkan kekuatan utama Paraguay sebenarnya lebih menonjol pada sektor pertahanan dibandingkan produktivitas serangan.

Paraguay hanya dua kali kebobolan lebih dari satu gol dalam 11 pertandingan internasional sepanjang tahun ini.

Ketangguhan tersebut berpotensi menyulitkan Jepang yang biasanya mengandalkan kombinasi operan cepat untuk membongkar pertahanan lawan.

Rotasi Pemain Jepang dan Kembalinya Pilar Utama Paraguay Jepang diperkirakan melakukan sejumlah perubahan susunan pemain untuk menghadapi Paraguay setelah pertandingan melelahkan melawan Brasil.

Hajime Moriyasu memiliki kesempatan memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan tampil sejak awal.

Daichi Kamada dipastikan tidak tersedia setelah mendapatkan izin kembali ke klubnya, Crystal Palace, seusai bermain selama 72 menit menghadapi Brasil.

Absennya gelandang tersebut membuka peluang bagi pemain lain untuk mengisi sektor kreatif Samurai Biru.

Ko Itakura, Yukinari Sugawara, dan Kaishu Sano termasuk kandidat yang berpeluang tampil sebagai starter dalam pertandingan ini.

Sementara itu, Tatsuhiro Sakamoto, Takumi Minamino, dan Koki Ogawa dapat menjadi pilihan untuk menyegarkan lini serang Jepang.

Di kubu Paraguay, Gustavo Alfaro diperkirakan melakukan perubahan besar setelah menggunakan susunan pemain eksperimental ketika mengalahkan Singapura.

Sejumlah pemain utama berpeluang kembali mengisi posisi penting untuk menghadapi Jepang yang memiliki kualitas serangan lebih berbahaya.

Juan Jose Caceres, Gustavo Gomez, dan Omar Alderete diperkirakan memperkuat barisan pertahanan Paraguay sejak menit pertama.

Diego Gomez, Miguel Almiron, serta Julio Enciso juga berpeluang kembali menjadi andalan untuk meningkatkan kreativitas serangan La Albirroja.

Kehadiran para pemain tersebut membuat Paraguay mempunyai keseimbangan lebih baik antara kemampuan bertahan dan menyerang.

Situasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi Jepang untuk mempertahankan intensitas permainan meskipun melakukan rotasi.

Prediksi Skor Jepang vs Paraguay: Samurai Biru Unggul Tipis Jepang lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena memiliki momentum positif, kualitas individu, dan rekor pertemuan yang menguntungkan.

Namun, pertahanan Paraguay yang hanya dua kali kebobolan lebih dari satu gol sepanjang 2026 membuat kemenangan besar sulit diperkirakan.

Samurai Biru kemungkinan mendominasi penguasaan bola dan mencoba menciptakan peluang melalui pergerakan cepat pemain sayap.

Sebaliknya, Paraguay diprediksi bermain lebih pragmatis sambil memanfaatkan kesalahan lawan untuk melancarkan serangan balik.

Kemenangan dramatis atas Brasil memberikan dorongan psikologis penting bagi Jepang untuk kembali menunjukkan mentalitas kompetitif mereka.

Apabila mampu menjaga efektivitas penyelesaian akhir, pasukan Moriyasu berpeluang mengakhiri kalender internasional 2026 dengan hasil sempurna.

Prediksi susunan pemain Jepang (4-2-3-1): Suzuki; Sugawara, Seko, Itakura, Ito; Kaishu Sano, Tanaka; Sakamoto, Minamino, Nakamura; Ogawa.

Prediksi susunan pemain Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana; Cuenca, Galarza, Diego Gomez, Almiron; Benitez, Enciso.