JawaPos.com — Prediksi skor Bosnia dan Herzegovina vs Rumania mengunggulkan kemenangan tipis 2-1 untuk Zmajevi dalam pertandingan terakhir Grup B4 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Bilino Polje, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Tuan rumah ingin menjaga momentum menuju playoff promosi Liga A, sedangkan Rumania wajib menang demi menghindari ancaman degradasi otomatis ke Liga C.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi berbeda menjelang berakhirnya fase grup UEFA Nations League.

Bosnia dan Herzegovina sudah memastikan posisi kedua, sementara Rumania masih harus berjuang keras untuk menyelamatkan nasib mereka.

Skuad asuhan Sergej Barbarez mengumpulkan delapan poin dari lima pertandingan, unggul empat angka atas Polandia yang menempati peringkat ketiga.

Sebaliknya, Rumania berada di dasar klasemen dengan tiga poin dan hanya terpaut satu angka dari Polandia.

Kondisi tersebut membuat pertandingan di Zenica tetap memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.

Bosnia dan Herzegovina memburu kemenangan sebagai modal playoff promosi, sedangkan Rumania membutuhkan tiga poin sekaligus berharap Polandia gagal mengalahkan Swedia.

Bosnia dan Herzegovina Sudah Amankan Playoff, Mengapa Tetap Memburu Kemenangan?

Bosnia dan Herzegovina dipastikan finis sebagai runner-up Grup B4 UEFA Nations League setelah mengumpulkan delapan poin dari lima pertandingan.

Posisi tersebut memberikan kesempatan kepada Zmajevi untuk memperebutkan promosi menuju Liga A melalui babak playoff.

Meski target utama fase grup sudah tercapai, Sergej Barbarez tentu tidak ingin anak asuhnya menutup perjalanan dengan kekalahan.

Apalagi, Bosnia dan Herzegovina baru saja menyerah 2-3 kepada Swedia pada pertandingan Sabtu lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Zmajevi tertinggal tiga gol sepanjang babak pertama sebelum memberikan perlawanan sengit selepas turun minum.

Dua gol balasan menunjukkan karakter pantang menyerah, meskipun usaha mengejar ketertinggalan akhirnya tidak membuahkan poin.

Kekalahan dari Swedia sekaligus menjadi hasil negatif pertama Bosnia dan Herzegovina dalam lima pertandingan UEFA Nations League musim ini.

Sebelumnya, mereka mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang yang membawa tim mengamankan posisi kedua.

Salah satu kemenangan tersebut diraih ketika Bosnia dan Herzegovina mengalahkan Rumania dengan skor 4-2 pada 28 September lalu.

Hasil itu menjadi modal psikologis penting menjelang pertemuan kedua di Stadion Bilino Polje.

Catatan lainnya juga memperlihatkan konsistensi pasukan Barbarez dalam menghadapi tekanan setelah mengalami kekalahan.

Bosnia dan Herzegovina belum pernah menelan dua kekalahan beruntun sejak November 2024, sehingga peluang bangkit cukup terbuka.

Rumania Wajib Menang, Bisakah Tricolorii Menghindari Degradasi? Rumania menghadapi pertandingan terakhir Grup B4 UEFA Nations League dengan kewajiban meraih kemenangan untuk menjaga peluang bertahan di Liga B.

Tim asuhan Gheorghe Hagi membutuhkan hasil positif atas Bosnia dan Herzegovina sekaligus berharap Polandia kehilangan poin ketika menghadapi Swedia.

Situasi sulit tersebut merupakan konsekuensi dari empat kekalahan beruntun yang dialami Rumania pada awal kompetisi. Dalam empat pertandingan itu, Tricolorii hanya mencetak tiga gol dan sudah kebobolan 13 kali.

Namun, harapan Rumania kembali muncul setelah mereka secara mengejutkan mengalahkan Polandia dengan skor 2-1 pada Sabtu lalu.

Kemenangan tersebut memperkecil jarak menjadi satu poin dari Polandia yang menempati posisi playoff degradasi Liga B/C.

Sayangnya, perjalanan tandang Rumania sepanjang beberapa waktu terakhir memberikan gambaran kurang menggembirakan bagi pendukung mereka.

Tricolorii tidak pernah menang dalam delapan pertandingan tandang terakhir sejak mengalahkan San Marino 5-1 pada Maret 2025.

Dari delapan pertandingan tersebut, Rumania menelan enam kekalahan dan hanya mampu mengamankan dua hasil imbang.

Rekor itu menjadi tantangan besar ketika mereka harus menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang tampil lebih konsisten.

Kekalahan telak 0-6 dari Polandia pada 2 Oktober juga memperumit posisi Rumania dalam persaingan klasemen.

Karena kalah dalam perbandingan pertemuan langsung, kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina menjadi satu-satunya jalan untuk membuka peluang menghindari degradasi otomatis.

Kondisi Pemain Bosnia dan Herzegovina vs Rumania, Siapa yang Absen? Bosnia dan Herzegovina berpotensi kehilangan penyerang Haris Tabakovic akibat cedera lutut yang dialaminya ketika menghadapi Swedia.

Pemain Red Bull Salzburg tersebut terpaksa meninggalkan lapangan setelah pertandingan baru berjalan 39 menit.

Apabila Tabakovic belum pulih, Sergej Barbarez kemungkinan memasangkan Ermedin Demirovic dengan Ermin Mahmic di lini depan.

Keduanya diperkirakan mendapatkan dukungan dari Esmir Bajraktarevic dan Kerim Alajbegovic yang beroperasi melalui sektor sayap.

Masalah lain muncul di lini belakang setelah Dennis Hadzikadunic dipastikan menepi karena cedera otot. Nikola Katic dan Stjepan Radeljic berpeluang menjadi duet bek tengah untuk menjaga pertahanan tuan rumah.

Sementara itu, Rumania kehilangan Tudor Baluta yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Alexandru Cicaldau, Vladimir Screciu, dan Vlad Dragomir diperkirakan mengisi lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan.

Di sektor penyerangan, Gheorghe Hagi kemungkinan kembali mengandalkan Florinel Coman dan Dennis Man sebagai ujung tombak.

Ianis Hagi diproyeksikan menjadi penghubung serangan sekaligus kreator peluang bagi kedua penyerang tersebut.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Bosnia dan Herzegovina vs Rumania Prediksi susunan pemain Bosnia dan Herzegovina (4-4-2): Zlomislic; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Gigovic, Alajbegovic; Mahmic, Demirovic.

Prediksi susunan pemain Rumania (4-3-1-2): Hindrich; Ratiu, Coubis, Dragusin, Eissat; Cicaldau, Screciu, Dragomir; Hagi; Coman, Man.

Bosnia dan Herzegovina lebih diunggulkan berkat konsistensi permainan, keuntungan bermain di kandang, serta kemenangan 4-2 pada pertemuan sebelumnya.

Meski demikian, kebutuhan mendesak Rumania untuk meraih tiga poin berpotensi membuat pertandingan berlangsung terbuka.

Tricolorii kemungkinan tampil agresif sejak awal karena hasil imbang tidak cukup untuk menjaga peluang mereka menghindari degradasi otomatis.

Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Bosnia dan Herzegovina melalui serangan balik cepat ketika pertahanan tim tamu meninggalkan ruang.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, Zmajevi diprediksi mampu mengamankan kemenangan meskipun mendapatkan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.

Kemenangan ini memperkuat kepercayaan diri tuan rumah menjelang playoff promosi Liga A.