JawaPos.com — Timnas Brasil diprediksi meraih kemenangan telak 5-0 atas Singapura dalam pertandingan persahabatan internasional di Singapore National Stadium, Selasa (17/11/2026) pukul 17.00 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan bagi Selecao untuk mengakhiri kalender pertandingan internasional dengan hasil positif setelah menelan kekalahan mengejutkan 2-3 dari Jepang pada laga sebelumnya.

Pertandingan Singapura vs Brasil mempertemukan dua tim yang sama-sama berusaha bangkit dari hasil mengecewakan sepanjang beberapa pertandingan terakhir.

Namun, perbedaan kualitas individu, kedalaman skuad, dan pengalaman internasional membuat Brasil jauh lebih diunggulkan untuk membawa pulang kemenangan.

Singapura memasuki pertandingan dengan kondisi kurang ideal setelah dihajar Paraguay 1-4 dalam laga persahabatan pekan lalu.

Sementara itu, Brasil datang dengan ambisi memperbaiki performa sekaligus membuktikan ketajaman lini serang mereka masih menjadi ancaman serius bagi lawan.

Mengapa Singapura Berpotensi Kesulitan Menghadapi Brasil? Timnas Singapura menghadapi tantangan besar karena hanya mampu mengamankan dua kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Catatan tersebut memperlihatkan inkonsistensi permainan The Lions, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan lebih baik.

Pasukan Gavin Lee sebelumnya mengalami perjalanan mengecewakan dalam ASEAN Championship setelah disingkirkan Thailand pada babak semifinal.

Hasil tersebut sekaligus menggagalkan ambisi Singapura meraih gelar pertama mereka dalam tujuh edisi terakhir turnamen tersebut.

Situasi semakin sulit ketika Singapura menjalani ASEAN Cup pada September dengan mengawali kompetisi melalui kekalahan dari Indonesia.

Mereka sempat bangkit lewat kemenangan tipis atas Bangladesh, tetapi kemudian dihancurkan Malaysia dengan skor mencolok 0-6.

Kekalahan tersebut membuat Singapura gagal melanjutkan perjalanan menuju fase gugur dan kembali menghadapi tekanan dari pendukung sendiri.

Harapan untuk memperbaiki keadaan juga belum terwujud setelah Paraguay memberikan kekalahan telak 4-1 dalam pertandingan kandang terakhir.

Menghadapi Brasil untuk pertama kalinya, Singapura tentu memiliki motivasi tambahan untuk menciptakan kejutan bersejarah di hadapan pendukung sendiri.

Namun, menghadapi salah satu kekuatan tradisional sepak bola dunia membutuhkan disiplin pertahanan yang jauh lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Masalah utama Singapura terletak pada kemampuan menjaga organisasi permainan ketika lawan meningkatkan intensitas serangan.

Jika kelemahan tersebut kembali muncul, Brasil berpeluang menciptakan banyak kesempatan mencetak gol sejak babak pertama.

Brasil Ingin Bangkit setelah Kekalahan Mengejutkan dari Jepang Timnas Brasil datang ke Singapura dengan misi mengembalikan kepercayaan diri setelah kalah 2-3 dari Jepang pada pertandingan sebelumnya.

Kekalahan tersebut semakin memperpanjang sorotan terhadap performa pasukan Carlo Ancelotti yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang beberapa agenda internasional terakhir.

Perjalanan Brasil pada Piala Dunia 2026 juga berakhir lebih cepat dibandingkan harapan setelah tersingkir pada babak perempat final.

Seleção harus mengakui keunggulan Norwegia dengan skor 0-2 meskipun sebelumnya berhasil memuncaki Grup C dan menyingkirkan Jepang.

Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Brasil yang sebelumnya hanya finis kelima dalam klasemen kualifikasi zona Amerika Selatan.

Meski berhasil memastikan tiket menuju putaran final, perjalanan mereka memperlihatkan sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Dalam empat pertandingan persahabatan terakhir, Brasil hanya mampu mengumpulkan dua kemenangan meskipun menghadapi beberapa lawan dengan kualitas relatif lebih rendah.

Kondisi tersebut membuat pertandingan melawan Singapura menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan perkembangan permainan sekaligus memperbaiki efektivitas serangan.

Persoalan paling mencolok justru berada di sektor pertahanan karena Brasil hanya mencatatkan tiga clean sheet dalam 14 pertandingan terakhir.

Mereka bahkan telah kebobolan lima gol dalam tiga pertandingan terbaru, sebuah catatan yang perlu segera diperbaiki.

Meski demikian, kualitas serangan Brasil tetap menjadi pembeda utama ketika menghadapi Singapura yang sedang kesulitan menjaga pertahanan.

Kombinasi kecepatan pemain sayap, kreativitas lini tengah, dan ketajaman penyerang berpotensi menghadirkan tekanan sepanjang pertandingan.

Siapa Pemain Kunci dalam Pertandingan Singapura vs Brasil? Vinicius Junior diperkirakan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pertahanan Singapura setelah mencetak dua gol ketika Brasil menghadapi Jepang.

Penyerang Real Madrid tersebut mulai menemukan kembali ketajamannya setelah sempat mengalami periode sulit pada awal musim bersama klub.

Brasil juga memiliki sejumlah pemain muda berkualitas seperti Estevao dan Endrick yang berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama.

Kehadiran keduanya dapat memberikan variasi serangan sekaligus membantu Brasil meningkatkan intensitas permainan di sepertiga akhir lapangan.

Namun, Brasil dipastikan kehilangan Raphinha setelah penyerang berusia 29 tahun tersebut menerima kartu merah menjelang berakhirnya pertandingan melawan Jepang.

Carlo Ancelotti juga tidak dapat mendampingi tim dari pinggir lapangan setelah mendapatkan kartu merah beberapa saat kemudian.

Selain Raphinha, Brasil masih harus bermain tanpa Gabriel Martinelli, Joao Pedro, dan Lucas Paqueta yang tidak tersedia untuk pertandingan ini.

Absennya beberapa pemain penting tersebut membuka peluang bagi nama lain untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Di kubu Singapura, Ui-Young Song diperkirakan kembali menjadi andalan setelah mencetak gol penyeimbang ketika menghadapi Paraguay.

Pemain Lion City Sailors tersebut berpotensi bekerja sama dengan Farhan Zulkifli dan Ilhan Fandi untuk membangun serangan balik.

Singapura juga belum dapat menggunakan jasa bek Nur Abdullah yang masih menjalani pemulihan cedera ligamen anterior atau ACL.

Meski tidak mengalami tambahan masalah cedera setelah menghadapi Paraguay, tuan rumah tetap membutuhkan penampilan kolektif yang disiplin untuk meredam agresivitas Brasil.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Singapura vs Brasil Singapura diperkirakan menggunakan pendekatan lebih berhati-hati dengan mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik cepat.

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Sementara itu, Brasil berpeluang mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola dan eksploitasi ruang di kedua sisi pertahanan lawan.

Prediksi susunan pemain Singapura (4-2-3-1): Mahbud; R. Stewart, Harun, Mahler, Baharudin; Nakamura, Shahiran; Zulkifli, H. Stewart, Song; Fandi.

Prediksi susunan pemain Brasil (4-3-3): Bento; Wesley Franca, Cunha, Gabriel, Carlos Augusto; Guimaraes, Santos, Gomes; Estevao, Endrick, Vinicius Junior.

Perbedaan kualitas kedua tim membuat Brasil memiliki peluang besar untuk mendominasi pertandingan sejak menit awal.

Singapura mungkin mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik, tetapi tekanan berkelanjutan dari Seleção diperkirakan sulit dibendung sepanjang 90 menit.

Apabila Brasil mampu memaksimalkan peluang dan menjaga konsentrasi pertahanan, kemenangan besar menjadi hasil paling realistis dalam pertandingan ini.

Vinicius Junior dan rekan-rekannya berpeluang menutup kalender internasional melalui pesta gol di Singapore National Stadium.