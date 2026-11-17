JawaPos.com — Prediksi skor Polandia vs Swedia mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 2-1 dalam pertandingan terakhir Grup B4 UEFA Nations League di Stadion Tarczynski Arena, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Swedia sudah memastikan promosi ke Liga A, sedangkan Polandia masih berjuang menghindari degradasi otomatis setelah terpuruk di peringkat ketiga klasemen.

Pertandingan ini menghadirkan dua tim dengan kondisi psikologis berbeda menjelang berakhirnya fase grup UEFA Nations League.

Polandia membutuhkan hasil positif untuk mempertahankan peluang tampil dalam playoff degradasi, sementara Swedia berambisi menyempurnakan perjalanan impresif mereka tanpa kekalahan.

Polandia Terancam Degradasi, Mampukah Robert Lewandowski Menyelamatkan Tim?

Polandia menghadapi pertandingan menentukan setelah hanya mengumpulkan empat poin dari lima laga Grup B4 UEFA Nations League.

Pasukan Jan Urban menempati posisi ketiga, unggul satu angka atas Romania yang masih berpeluang menggusur mereka menuju dasar klasemen.

Kekalahan 1-2 dari Romania di Bucharest, Sabtu (14/11/2026), membuat situasi Polandia semakin rumit menjelang pertandingan terakhir.

Padahal, hasil imbang dalam pertandingan tersebut sebenarnya sudah cukup untuk memastikan tempat mereka dalam playoff Liga B/C.

Hasil mengecewakan itu sekaligus memperpanjang periode buruk Polandia yang menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir.

Kondisi tersebut menempatkan Jan Urban dalam tekanan besar untuk segera menemukan solusi menghadapi salah satu tim paling konsisten di grup.

Meski demikian, Polandia mempunyai modal penting berupa catatan kandang yang belum ternoda kekalahan sepanjang fase grup.

Mereka bermain imbang 0-0 melawan Bosnia-Herzegovina pada 25 September sebelum menghancurkan Romania dengan skor mencolok 6-0 sepekan kemudian.

Catatan tersebut memberikan harapan bagi Robert Lewandowski dan rekan-rekannya untuk menghadirkan perlawanan sengit di hadapan pendukung sendiri.

Namun, ketajaman lini depan harus diimbangi konsentrasi pertahanan agar Polandia tidak kembali kehilangan poin dalam pertandingan krusial.

Swedia Sudah Promosi, Mengapa Pasukan Graham Potter Tetap Berbahaya? Swedia datang ke Polandia dengan status juara Grup B4 setelah mengumpulkan 13 poin dari lima pertandingan tanpa kekalahan.

Tim asuhan Graham Potter unggul lima angka atas Bosnia-Herzegovina sehingga sudah memastikan tiket promosi menuju Liga A UEFA Nations League musim berikutnya.

Kepastian tersebut tidak membuat Swedia kehilangan motivasi karena mereka sedang menikmati performa impresif sepanjang kompetisi.

Blågult berhasil meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan dramatis 3-2 atas Bosnia-Herzegovina pada Sabtu lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Daniel Svensson membuka keunggulan Swedia ketika pertandingan baru berjalan lima menit.

Viktor Gyokeres kemudian mencetak dua gol melalui penalti sebelum Bosnia-Herzegovina memberikan perlawanan dengan mencetak dua gol pada babak kedua.

Kemenangan itu memperlihatkan kemampuan Swedia membangun keunggulan cepat, meskipun pertahanan mereka masih menyisakan sejumlah persoalan.

Menariknya, Swedia berhasil mencetak gol dalam 20 menit pertama pada enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka di UEFA Nations League.

Statistik lain menunjukkan kedua tim sama-sama mencetak gol dalam 13 dari 15 pertandingan terakhir Swedia di berbagai kompetisi.

Pola tersebut mengindikasikan potensi pertandingan terbuka ketika menghadapi Polandia yang juga membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan.

Kepercayaan diri Swedia semakin meningkat berkat dominasi mereka dalam pertemuan langsung melawan Polandia sepanjang beberapa pertandingan terakhir.

Dari sembilan pertemuan sebelumnya, Swedia berhasil memenangkan delapan pertandingan sehingga mempunyai keunggulan psikologis menjelang duel kali ini.

Krisis Pemain Polandia, Siapa yang Bisa Menghentikan Viktor Gyokeres? Polandia harus menghadapi Swedia tanpa sejumlah pemain penting yang biasanya menjadi tulang punggung permainan mereka.

Bek Porto, Jakub Kiwior, menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, sementara kiper Kamil Grabara masih mengalami cedera ligamen lutut.

Masalah bertambah karena bek kanan Aston Villa, Matty Cash, diragukan tampil akibat gangguan pada kakinya. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski, juga dipastikan absen karena sakit sehingga pilihan Jan Urban semakin terbatas.

Situasi tersebut membuka peluang Kacper Potulski dan Tomasz Kedziora menjadi duet bek tengah dalam susunan pemain utama Polandia.

Arkadiusz Pyrka serta Oskar Kubiak diperkirakan mengisi posisi bek sayap untuk membantu Bartlomiej Dragowski menjaga pertahanan.

Sebastian Szymanski dan Wiktor Nowak berpeluang mengendalikan permainan lini tengah, sedangkan Robert Lewandowski tetap menjadi andalan mencetak gol.

Penyerang berpengalaman tersebut diperkirakan berduet dengan Karol Swiderski untuk membongkar pertahanan Swedia yang tidak selalu tampil solid.

Di kubu lawan, Graham Potter juga kehilangan Lucas Bergvall akibat cedera lutut serta Patrik Walemark karena masalah otot.

Namun, kedalaman skuad Swedia memungkinkan Hugo Larsson dan Yasin Ayari mengisi lini tengah tanpa mengubah pendekatan permainan secara signifikan.

Anthony Elanga dan Sebastian Nanasi diperkirakan memberikan kecepatan dari kedua sisi serangan untuk mendukung duet Alexander Isak dan Viktor Gyokeres.

Kombinasi tersebut menjadi ancaman serius bagi pertahanan Polandia yang harus tampil tanpa Jakub Kiwior.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Polandia vs Swedia Polandia diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2 dengan mengandalkan Lewandowski dan Swiderski sebagai ujung tombak.

Sementara itu, Swedia berpotensi memakai pendekatan serupa dengan mengutamakan pergerakan Isak serta ketajaman Gyokeres di kotak penalti.

Prediksi susunan pemain Polandia (4-4-2): Dragowski; Pyrka, Potulski, Kedziora, Kubiak; Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.

Prediksi susunan pemain Swedia (4-4-2): Johansson; Svensson, Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena Polandia membutuhkan poin, sementara Swedia memiliki kualitas serangan lebih konsisten.

Keunggulan tuan rumah kemungkinan terletak pada motivasi bertahan di Liga B serta dukungan suporter yang bisa meningkatkan intensitas permainan.

Namun, kemampuan Swedia mencetak gol cepat dan dominasi dalam rekor pertemuan membuat tim tamu lebih diunggulkan.

Polandia berpeluang mencetak satu gol, tetapi ketajaman Gyokeres bersama Isak diprediksi menjadi pembeda dalam pertandingan penutup fase grup.