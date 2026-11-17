JawaPos.com — Denmark akan menjamu Norwegia dalam pertandingan penentuan fase grup UEFA Nations League A di Stadion Parken, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Tim Dinamit hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket perempat final, sedangkan The Vikings wajib menang dengan selisih tiga gol demi menjaga peluang lolos.

Pertandingan Denmark vs Norwegia diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua kesebelasan baru saja meraih kemenangan meyakinkan pada akhir pekan lalu.

Denmark menghancurkan Portugal 4-1, sementara Norwegia menundukkan Wales 3-1 untuk kembali menghidupkan persaingan menuju fase gugur.

Bisakah Denmark Mengamankan Tiket Perempat Final di Parken? Denmark memasuki pertandingan terakhir fase grup dengan posisi lebih menguntungkan karena menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Pasukan Brian Riemer unggul tiga poin atas Norwegia yang berada di posisi ketiga sehingga hasil imbang sudah cukup mengantarkan mereka ke perempat final.

Kepercayaan diri Denmark meningkat drastis setelah mencatat kemenangan impresif 4-1 atas Portugal dalam pertandingan tandang pada Sabtu (14/11/2026).

Penampilan tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang sekaligus kemampuan Tim Dinamit mengendalikan permainan menghadapi lawan berkualitas.

Rasmus Hojlund menjadi bintang kemenangan Denmark dengan mencetak dua gol ke gawang Portugal. Dua gol lainnya disumbangkan Pierre-Emile Hojbjerg dan Joachim Andersen untuk melengkapi pesta kemenangan tim tamu.

Pelatih Brian Riemer bahkan menggambarkan penampilan anak asuhnya sebagai permainan yang "sempurna" setelah menyaksikan dominasi tersebut.

Hasil itu menjadi modal berharga menjelang pertandingan penting menghadapi Norwegia yang memiliki kekuatan ofensif berbahaya.

Selain mengejar tiket perempat final, Denmark membawa motivasi membalas kekalahan 2-3 dari Norwegia pada September lalu.

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena menjadi yang pertama bagi Denmark melawan rival Skandinavia itu sejak 1998.

Sebelum kekalahan September, Denmark berhasil mempertahankan catatan enam pertandingan tanpa kekalahan menghadapi Norwegia di berbagai kompetisi.

Rekor tersebut menunjukkan persaingan kedua negara memiliki sejarah panjang yang membuat pertemuan di Parken semakin menarik.

Mengapa Norwegia Harus Menang dengan Selisih Tiga Gol? Norwegia menghadapi tantangan berat karena membutuhkan kemenangan dengan margin minimal tiga gol untuk merebut tiket perempat final UEFA Nations League.

Situasi tersebut memaksa tim asuhan Stale Solbakken bermain agresif sejak awal pertandingan menghadapi Denmark.

The Vikings datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Wales 3-1 dalam pertandingan kandang pada Sabtu lalu.

Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, dan Erling Haaland masing-masing mencetak satu gol untuk memastikan kemenangan penting tersebut.

Hasil positif itu sekaligus mengakhiri periode buruk Norwegia yang sebelumnya menelan tiga kekalahan beruntun di Nations League.

Mereka sempat kalah dari Portugal, Wales, kemudian kembali takluk menghadapi Portugal sehingga terpuruk di dasar klasemen grup.

Kemenangan atas Wales memberikan kesempatan bagi Norwegia untuk kembali bersaing memperebutkan posisi kedua.

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Meski peluang lolos masih terbuka, kebutuhan mencetak tiga gol lebih banyak daripada Denmark menjadi tantangan besar bagi Haaland dan rekan-rekannya.

Norwegia setidaknya mempunyai pengalaman positif setelah mengalahkan Denmark 3-2 pada pertemuan pertama September lalu.

Keberhasilan tersebut dapat meningkatkan keyakinan para pemain untuk kembali memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah.

Namun, strategi menyerang secara terbuka juga menyimpan risiko besar bagi Norwegia ketika menghadapi lini depan Denmark yang sedang produktif.

Keseimbangan antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan bakal menentukan peluang The Vikings menciptakan kejutan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim? Denmark diperkirakan tetap mengandalkan Rasmus Hojlund sebagai ujung tombak setelah penampilan gemilangnya melawan Portugal.

Penyerang tersebut berpeluang mendapatkan dukungan Gustav Isaksen dan Andreas Skov Olsen yang memiliki kecepatan untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sektor tengah, Pierre-Emile Hojbjerg kemungkinan kembali berduet dengan Morten Hjulmand untuk menjaga keseimbangan permainan.

Kreativitas Mikkel Damsgaard juga menjadi elemen penting dalam menghubungkan lini tengah dengan barisan penyerang Denmark.

Sementara itu, Norwegia diperkirakan tetap menempatkan Erling Haaland sebagai penyerang utama dalam formasi pilihan Stale Solbakken.

Ketajaman penyerang tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi target kemenangan dengan selisih tiga gol.

Andreas Schjelderup berpeluang memperoleh kesempatan menjadi starter setelah mencetak gol sebagai pemain pengganti menghadapi Wales.

Antonio Nusa dan Oscar Bobb juga dapat memberikan variasi serangan melalui pergerakan cepat dari kedua sisi lapangan.

Perhatian lainnya tertuju kepada Martin Odegaard yang sempat mengalami gangguan kesehatan menjelang pertandingan melawan Wales.

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Gelandang Arsenal tersebut tetap mampu bermain sejak menit pertama dan diharapkan kembali mencapai kondisi terbaik ketika menghadapi Denmark.

Prediksi susunan pemain Denmark (4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Andersen, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard, Skov Olsen; Hojlund.

Prediksi susunan pemain Norwegia (4-2-3-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Nusa; Haaland.

Prediksi Skor Denmark vs Norwegia, Siapa Lebih Diunggulkan? Pertandingan Denmark vs Norwegia berpotensi menghadirkan duel terbuka karena kedua tim memiliki kualitas penyerang yang mampu menentukan hasil pertandingan.

Denmark mempunyai keuntungan bermain di kandang, sementara Norwegia dituntut mengejar kemenangan besar untuk menjaga peluang lolos.

Hojlund yang mencetak dua gol melawan Portugal akan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Norwegia sepanjang pertandingan.

Sebaliknya, Haaland bersama Nusa berpotensi mengeksploitasi ruang kosong ketika Denmark kehilangan penguasaan bola.

Kedua tim juga mempunyai momentum positif setelah sama-sama mencetak gol dalam jumlah besar pada pertandingan sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peluang terciptanya gol dari kedua kesebelasan cukup terbuka, terutama jika Norwegia langsung menerapkan tekanan tinggi. Meski demikian, Denmark memiliki keuntungan strategis karena tidak harus memaksakan kemenangan untuk mengamankan posisi kedua klasemen.

Tim Dinamit dapat bermain lebih sabar sambil memanfaatkan serangan balik ketika Norwegia meningkatkan intensitas serangan.

Norwegia diperkirakan mampu memberikan perlawanan sengit, tetapi mencetak kemenangan dengan selisih tiga gol di Parken bukan pekerjaan mudah.

Dengan mempertimbangkan performa terkini dan kebutuhan masing-masing tim, pertandingan diprediksi berakhir imbang sehingga Denmark melaju ke perempat final.