JawaPos.com — Prediksi skor Irlandia vs Kosovo mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah 2-1 dalam pertandingan terakhir Grup 3 Liga B UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Aviva, Dublin, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Kedua tim memperebutkan posisi kedua klasemen demi mengamankan tiket playoff promosi menuju Liga A.

Republik Irlandia menghadapi pertandingan penentuan dengan tekanan besar setelah tertinggal satu poin dari Kosovo yang menempati peringkat kedua.

Sementara Austria sudah memastikan diri sebagai juara grup, persaingan kedua negara tersebut masih terbuka hingga pertandingan terakhir.

Bagi pasukan Heimir Hallgrimsson, kemenangan menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga peluang promosi sekaligus memperbaiki posisi menjelang pengundian kualifikasi Euro 2028.

Sebaliknya, Kosovo hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi kedua dan melanjutkan perjalanan bersejarah mereka.

Mengapa Irlandia Wajib Mengalahkan Kosovo? Republik Irlandia harus mengalahkan Kosovo karena hasil imbang tidak cukup untuk menggeser tim tamu dari posisi kedua Grup 3 Liga B UEFA Nations League.

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Kemenangan juga akan memastikan The Boys in Green memperoleh kesempatan mengikuti playoff promosi yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang.

Peluang Irlandia meraih promosi otomatis sebelumnya pupus setelah menelan kekalahan 0-1 dari Austria pada pertandingan Sabtu lalu.

Gol kemenangan Austria dicetak Sasa Kalajdzic pada penghujung pertandingan setelah pertahanan Irlandia tampil disiplin sepanjang laga.

Penjaga gawang Caoimhin Kelleher sebenarnya menunjukkan performa mengesankan dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting di Linz.

Namun, ketangguhan kiper tersebut belum cukup untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan yang membuat jarak dengan Austria melebar menjadi enam poin.

Situasi tersebut menempatkan Hallgrimsson dalam tekanan menjelang pertandingan terakhir fase grup.

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Apalagi, kemenangan atas Kosovo juga berpotensi membawa Irlandia masuk pot kedua dalam pengundian kualifikasi Euro 2028 bulan depan.

Turnamen Euro 2028 memiliki arti khusus bagi Irlandia karena sebagian pertandingan akan diselenggarakan di negaranya.

Karena itu, keberhasilan memperbaiki posisi unggulan menjadi keuntungan penting untuk membuka peluang tampil dalam turnamen tersebut.

Namun, ancaman degradasi juga belum sepenuhnya menghilang dari perjalanan Irlandia musim ini.

Apabila kembali kalah sementara Israel berhasil mengalahkan Austria, mereka justru berisiko turun ke posisi keempat dan harus menjalani playoff degradasi.

Kosovo Punya Modal Kemenangan, Bisakah Mengulang Kejutan? Kosovo datang ke Dublin dengan keunggulan psikologis setelah mengalahkan Irlandia 1-0 pada pertemuan pertama di Pristina, September lalu.

Gol tunggal Vedat Muriqi menjelang akhir pertandingan menjadi pembeda sekaligus memberikan modal penting bagi tim asuhan Franco Foda.

Perjalanan Kosovo dalam UEFA Nations League memang menunjukkan perkembangan menarik selama beberapa edisi terakhir.

Mereka sebelumnya finis sebagai runner-up grup Liga C sebelum mengalahkan Islandia dalam dua pertandingan playoff untuk mendapatkan promosi.

Kini, Kosovo berkesempatan melanjutkan perkembangan tersebut dengan menembus playoff promosi menuju kasta tertinggi kompetisi antarnegara Eropa.

Hasil imbang melawan Irlandia sudah cukup untuk memastikan kesempatan bersejarah tersebut tetap terbuka.

Sayangnya, performa Kosovo belakangan belum sepenuhnya meyakinkan setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan terakhir.

Mereka juga gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang ketika ditahan Israel tanpa gol pada pertandingan sebelumnya.

Pertandingan menghadapi Israel semakin menyulitkan Kosovo setelah Veldin Hodza menerima kartu merah.

Absennya gelandang tersebut akibat skorsing menjadi persoalan tambahan ketika Kosovo membutuhkan keseimbangan permainan di lini tengah.

Meski demikian, Kosovo tetap memiliki ancaman serius melalui kemampuan serangan balik dan ketajaman Muriqi.

Penyerang sekaligus kapten tersebut telah mengoleksi 33 gol internasional dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kosovo.

Bagaimana Kondisi Skuad Irlandia dan Kosovo? Irlandia diperkirakan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang tampil menghadapi Austria, meskipun harus kehilangan kapten Nathan Collins akibat cedera lutut.

John Egan, Jake O'Brien, dan Jimmy Dunne menjadi kandidat pengganti untuk mengisi pertahanan tiga bek.

Hallgrimsson kemungkinan tetap mengandalkan kombinasi Jack Moylan, Adam Idah, dan Troy Parrott untuk membongkar pertahanan Kosovo.

Kehadiran Parrott menjadi perhatian karena penyerang Real Betis tersebut mencetak 10 gol dalam delapan penampilan kompetitif terakhirnya bersama Irlandia.

Catatan produktivitas tersebut memberikan harapan bagi tuan rumah untuk mengatasi kesulitan mencetak gol pada pertandingan sebelumnya.

Dukungan penonton Stadion Aviva juga berpotensi meningkatkan intensitas permainan Irlandia sejak menit awal.

Di kubu Kosovo, Franco Foda menghadapi persoalan lebih rumit karena sejumlah pemain penting dipastikan absen. Edon Zhegrova harus menarik diri akibat cedera, sementara Ermal Krasniqi dan Lumbardh Dellova juga tidak tersedia.

Absennya Hodza karena skorsing semakin membatasi pilihan Kosovo, terutama ketika menghadapi tekanan permainan tuan rumah.

Meski demikian, Mergim Vojvoda dan Milot Rashica masih dapat memberikan dukungan kreativitas kepada Muriqi di lini depan.

Prediksi susunan pemain Irlandia (3-4-1-2): Kelleher; O'Shea, Egan, Scales; Abankwah, Molumby, Azaz, Manning; Moylan; Idah, Parrott.

Prediksi susunan pemain Kosovo (4-2-3-1): Saipi; Kamberi, I. Krasniqi, Raci, Gallapeni; Emerllahu, Avdullahu; Vojvoda, Rashica, Zabergja; Muriqi.

Prediksi Skor Irlandia vs Kosovo, Siapa Lebih Diunggulkan? Republik Irlandia sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan karena memiliki keuntungan bermain di kandang dan kedalaman skuad yang relatif lebih baik.

Kekalahan pada pertemuan pertama juga menjadi motivasi tambahan untuk membalas hasil buruk di Pristina.

Catatan Irlandia menunjukkan kekalahan dari Kosovo pada September merupakan satu dari hanya dua kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir mereka.

Statistik tersebut memperlihatkan kemampuan The Boys in Green menjaga konsistensi meskipun belum sepenuhnya stabil dalam mencetak gol. Kosovo tetap berpotensi memberikan perlawanan melalui Muriqi dan Rashica, khususnya ketika mendapatkan ruang melakukan serangan balik.

Namun, absennya beberapa pemain utama membuat tim tamu berisiko kesulitan mempertahankan intensitas sepanjang pertandingan.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan kemenangan, keuntungan kandang, dan kondisi kedua skuad, Irlandia diprediksi mampu mengamankan tiga poin melalui pertandingan ketat.

Kemenangan The Boys in Green sekaligus membawa tuan rumah merebut tiket playoff promosi UEFA Nations League.