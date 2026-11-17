JawaPos.com — Timnas Portugal membidik kemenangan atas Wales dalam pertandingan terakhir Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027 di Cardiff City Stadium, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Selecao das Quinas hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan posisi puncak klasemen, sedangkan Wales berjuang menghindari degradasi langsung setelah mengalami empat kekalahan dari lima pertandingan.

Pertandingan Wales vs Portugal diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berusaha bangkit dari kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Portugal memiliki kualitas skuad lebih menjanjikan, tetapi Wales tetap menyimpan ambisi memberikan perlawanan di hadapan pendukung sendiri.

Pasukan Jorge Jesus datang dengan luka setelah dipermalukan Denmark 1-4 di kandang sendiri pada Sabtu (14/11/2026).

Sementara itu, Wales asuhan Craig Bellamy harus mengakui keunggulan Norwegia dengan skor 1-3 dalam pertandingan tandang di Oslo.

Hasil tersebut membuat kedua tim menghadapi tekanan berbeda menjelang pertandingan penutup fase grup UEFA Nations League.

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Portugal ingin mempertahankan status juara grup, sedangkan Wales membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang tampil dalam playoff degradasi.

Wales Terpuruk, Mampukah Craig Bellamy Menyelamatkan The Dragons? Timnas Wales menghadapi situasi sulit setelah menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan Grup A4 UEFA Nations League musim ini.

The Dragons dipastikan mengakhiri persaingan sebagai penghuni dasar klasemen, meskipun peluang mengikuti playoff degradasi masih terbuka.

Kekalahan 1-3 dari Norwegia menjadi pukulan menyakitkan bagi pasukan Craig Bellamy yang sebelumnya berharap mempertahankan posisi ketiga.

Hasil imbang dalam pertandingan tersebut sebenarnya cukup untuk menjaga Wales tetap berada di atas salah satu pesaingnya.

Kini, Wales membutuhkan setidaknya satu poin ketika menjamu Portugal untuk memastikan kesempatan mengikuti playoff degradasi pada Maret mendatang.

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Apabila kembali kalah, nasib mereka bergantung pada hasil pertandingan Serbia, Turki, dan Republik Ceko.

Catatan performa Wales sepanjang beberapa bulan terakhir juga belum memberikan alasan kuat untuk optimistis.

Sejak Maret, mereka hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan dengan tambahan tiga hasil imbang dan lima kekalahan.

Produktivitas serangan serta kemampuan menjaga konsentrasi pertahanan menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan Bellamy.

Menghadapi Portugal dengan kualitas individu lebih tinggi jelas membutuhkan organisasi permainan disiplin sepanjang pertandingan.

Meski demikian, Wales memiliki modal berupa dukungan publik Cardiff yang bisa meningkatkan motivasi pemain. Bellamy berharap atmosfer kandang membantu timnya memberikan respons setelah serangkaian hasil mengecewakan.

Portugal Terluka setelah Dibantai Denmark, Jorge Jesus Siapkan Kebangkitan Portugal datang ke Cardiff dengan misi mengamankan puncak Grup A4 sekaligus memperbaiki penampilan setelah kekalahan mengejutkan dari Denmark.

Kekalahan 1-4 tersebut mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun Seleção das Quinas di UEFA Nations League.

Pertandingan melawan Denmark menjadi peringatan serius bagi Jorge Jesus mengenai rapuhnya organisasi pertahanan timnya.

Portugal bahkan sudah tertinggal empat gol ketika pertandingan memasuki menit ke-75 sebelum akhirnya memperkecil ketertinggalan.

Hasil tersebut terasa semakin mengecewakan karena Portugal sebelumnya menunjukkan konsistensi impresif setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional.

Jesus kini menghadapi tantangan membangun kembali kepercayaan diri pemain sekaligus menjaga stabilitas permainan.

Meski sudah memastikan tiket perempat final, Portugal belum sepenuhnya aman dalam persaingan memperebutkan posisi pertama grup.

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Mereka wajib menghindari kekalahan dari Wales agar Denmark tidak memiliki kesempatan menyalip pada pertandingan terakhir.

Menariknya, satu-satunya clean sheet Portugal selama kepemimpinan Jesus terjadi ketika mengalahkan Wales 1-0 pada pertemuan pertama.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim tamu untuk kembali menargetkan kemenangan tanpa kebobolan.

Portugal juga memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan Jesus melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan secara drastis.

Kehadiran pemain kreatif seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Joao Felix berpotensi menjadi pembeda dalam membongkar pertahanan Wales.

Prediksi Susunan Pemain Wales vs Portugal: Dua Tim Kehilangan Pilar Pertahanan Wales dipastikan tidak diperkuat Ethan Ampadu akibat hukuman larangan bermain, sehingga Craig Bellamy harus menyiapkan alternatif di lini tengah.

Josh Sheehan menjadi kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut dan menjaga keseimbangan permainan.

Pada sektor pertahanan, Connor Roberts diperkirakan menggantikan Neco Williams yang mengalami cedera.

Bellamy juga berpeluang memberikan kesempatan kepada David Brooks setelah pemain tersebut mencetak gol ketika menghadapi Norwegia.

Sementara itu, Portugal harus kehilangan Ruben Dias karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Antonio Silva diprediksi masuk sebagai pengganti untuk mendampingi Renato Veiga di jantung pertahanan.

Jesus juga berpeluang memasukkan Joao Neves dan Bernardo Silva demi meningkatkan kreativitas lini tengah. Perubahan tersebut dapat membuat Ruben Neves serta Pedro Neto memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Prediksi susunan pemain Wales (4-2-3-1): Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Dasilva; Cullen, Sheehan; Johnson, Brooks, Wilson; Koumas.

Prediksi susunan pemain Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Alberto Costa, Antonio Silva, Renato Veiga, Diogo Dalot; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Joao Felix, Bruno Fernandes; Goncalo Ramos.

Prediksi Skor Wales vs Portugal: Seleção das Quinas Menang Tanpa Kebobolan? Portugal lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan melawan Wales meskipun kedua tim sama-sama mengalami kekalahan pada laga sebelumnya.

Kedalaman skuad, kreativitas lini tengah, dan kualitas penyelesaian akhir menjadi keunggulan utama pasukan Jorge Jesus.

Wales kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik melalui Brennan Johnson dan Harry Wilson.

Namun, absennya Ampadu serta Williams berpotensi mengurangi stabilitas permainan ketika menghadapi tekanan Portugal.

Kehadiran Bruno Fernandes dan Bernardo Silva diperkirakan membantu Portugal mengendalikan penguasaan bola sekaligus menciptakan peluang berbahaya. Goncalo Ramos juga berpotensi memanfaatkan ruang di kotak penalti untuk mengakhiri perlawanan tuan rumah.

Portugal tetap harus menghindari kesalahan pertahanan seperti ketika menghadapi Denmark karena Wales mempunyai pemain yang mampu menghukum kelengahan lawan.

Namun, berdasarkan kualitas individu dan kebutuhan mengamankan juara grup, tim tamu lebih berpeluang membawa pulang tiga poin.

Kemenangan tersebut akan memastikan Portugal menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen sekaligus melangkah menuju perempat final dengan kepercayaan diri lebih baik.

Sebaliknya, Wales harus berharap hasil pertandingan lain menguntungkan mereka agar tetap mendapatkan kesempatan bertahan melalui playoff degradasi.