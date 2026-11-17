JawaPos.com — Prediksi skor Israel vs Austria mengarah pada kemenangan Das Team dalam pertandingan terakhir UEFA Nations League B Grup 3, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB, di Debrecen, Hungaria.

Austria sudah memastikan promosi ke League A, sedangkan Israel menghadapi ancaman degradasi ke League C setelah terpuruk di dasar klasemen.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan nasib bertolak belakang sepanjang fase grup.

Austria datang tanpa beban setelah mengunci posisi puncak, sementara Israel harus berjuang mempertahankan tempatnya di League B.

Skuad asuhan Ralf Rangnick bahkan berpeluang menutup perjalanan mereka tanpa kekalahan.

Sebaliknya, pasukan Ran Ben Shimon membutuhkan kemenangan sekaligus bantuan hasil pertandingan lain untuk menghindari posisi juru kunci.

Perbedaan kualitas kedua tim terlihat jelas dari perjalanan mereka sepanjang kompetisi. Austria belum terkalahkan dalam lima pertandingan, sedangkan Israel belum sekalipun merasakan kemenangan pada periode yang sama.

Mengapa Austria Sudah Memastikan Promosi ke League A? Austria telah mengamankan tiket promosi otomatis ke League A setelah membangun keunggulan lima poin yang tidak mungkin dikejar pesaingnya.

Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi penebusan setelah mereka gagal promosi pada edisi sebelumnya akibat dikalahkan Serbia dalam pertandingan playoff.

Kepastian finis sebagai juara Grup 3 diperoleh Austria setelah menaklukkan Republik Irlandia di Raiffeisen Arena, Sabtu (14/11/2026).

Penyerang pengganti Sasa Kalajdzic menjadi pahlawan kemenangan melalui gol jarak dekat menjelang sepuluh menit terakhir pertandingan.

Gol tersebut mengakhiri perlawanan sengit Irlandia yang sebelumnya mampu bertahan berkat penampilan impresif Caoimhin Kelleher.

Penjaga gawang tersebut berkali-kali menggagalkan peluang Austria sebelum akhirnya harus memungut bola dari gawangnya.

Keberhasilan ini mempertegas konsistensi Austria sejak pertandingan pembuka fase grup. Mereka mengawali kompetisi dengan dua kemenangan beruntun, termasuk ketika mengalahkan Israel 3-1 pada September lalu.

Dalam pertemuan pertama di Linz, Austria berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Israel harus bermain dengan sepuluh orang.

Kalajdzic turut menyumbangkan satu gol dalam kemenangan tersebut sekaligus menunjukkan ketajamannya menghadapi pertahanan lawan.

Austria kini mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan. Dengan rata-rata dua gol setiap pertandingan, produktivitas serangan Das Team menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Mengapa Israel Terancam Terdegradasi Dua Kali Beruntun? Israel menghadapi kemungkinan degradasi kedua secara beruntun setelah gagal memenangkan lima pertandingan UEFA Nations League musim ini.

Tim asuhan Ran Ben Shimon baru mengumpulkan tiga poin dari tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Situasi tersebut terasa semakin berat mengingat Israel sebelumnya sudah terdegradasi dari League A. Pada edisi terdahulu, mereka hanya mampu mencatatkan satu kemenangan sepanjang enam pertandingan fase grup.

Israel kini tertinggal dua poin dari Republik Irlandia dan tiga poin dari Kosovo. Kondisi tersebut membuat nasib mereka tidak sepenuhnya berada dalam kendali sendiri menjelang pertandingan terakhir.

Peluang terbaik Israel untuk meninggalkan dasar klasemen adalah mengalahkan Austria sambil berharap Kosovo menang atas Irlandia di Dublin.

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Jika skenario itu terwujud, Israel berpeluang naik ke posisi ketiga dan menjalani playoff degradasi melawan wakil League C.

Namun, kemenangan atas Austria jelas bukan pekerjaan sederhana bagi tuan rumah nominal yang bermain di Hungaria.

Perbedaan peringkat FIFA juga menggambarkan tantangan tersebut, dengan Austria menempati posisi ke-23 sementara Israel berada di urutan ke-76.

Israel sebenarnya menunjukkan kemampuan bertahan ketika menahan Kosovo tanpa gol pada pertandingan sebelumnya.

Akan tetapi, mereka membutuhkan peningkatan kualitas serangan untuk menghadapi Austria yang jauh lebih produktif.

Bagaimana Kondisi Pemain Israel dan Austria? Austria berpeluang melakukan rotasi pemain karena posisi juara grup sudah dipastikan sebelum pertandingan terakhir.

Rangnick dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan pengalaman kepada sejumlah pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting skuad masa depan.

Perubahan komposisi tim juga dipengaruhi absennya beberapa nama berpengalaman dalam periode internasional kali ini.

Marko Arnautovic telah pensiun dari tim nasional, David Alaba tidak dipanggil karena persoalan kebugaran, sedangkan Marcel Sabitzer sedang mengambil jeda.

Carney Chukwuemeka juga tidak tersedia setelah sebelumnya mengundurkan diri akibat cedera hamstring. Sementara itu, pemain sayap Werder Bremen Marco Grull harus absen karena mengalami masalah pada betis.

Meski demikian, Austria masih memiliki sejumlah pemain berkualitas seperti Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, dan Nicolas Seiwald.

Kalajdzic juga berpeluang kembali menjadi ujung tombak setelah mencetak gol kemenangan atas Irlandia.

Di kubu Israel, absennya Raz Shlomo akibat akumulasi kartu menjadi persoalan serius bagi lini pertahanan. Pemain muda Barcelona, Orian Goren, juga tidak dapat dimainkan karena mengalami cedera otot.

Dor Peretz diperkirakan membantu serangan bersama gelandang Ajax, Oscar Gloukh, untuk mendukung penyerang tunggal.

Dor Turgeman dan Idan Gorno menjadi kandidat utama di lini depan, meskipun keduanya baru mengoleksi total dua gol internasional.

Prediksi Skor Israel vs Austria, Siapa Lebih Diunggulkan? Austria tetap menjadi favorit meskipun Rangnick berpotensi mengistirahatkan beberapa pemain utama dalam pertandingan terakhir Grup 3.

Kualitas individu, organisasi permainan, dan produktivitas serangan memberikan keunggulan signifikan bagi Das Team.

Israel kemungkinan mencoba bermain lebih agresif karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang menghindari posisi terbawah.

Namun, pendekatan tersebut juga berisiko membuka ruang bagi Austria untuk melancarkan serangan balik.

Rekor pertemuan pertama menjadi gambaran mengenai kemampuan Austria mengeksploitasi kelemahan pertahanan Israel.

Dengan catatan sepuluh gol dalam lima pertandingan, tim tamu memiliki modal kuat untuk kembali mencetak lebih dari satu gol.

Austria diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan memanfaatkan peluang dengan lebih efektif dibandingkan Israel.

Meski tuan rumah berpotensi mencetak gol, Das Team lebih diunggulkan untuk mengakhiri fase grup dengan kemenangan meyakinkan.

Prediksi susunan pemain Israel (5-4-1): Da. Peretz; Dasa, Feingold, Nachimas, Stoinov, Revivo; Abada, Azoulay, Do. Peretz, Gloukh; Turgeman.

Prediksi susunan pemain Austria (4-2-3-1): Jungwirth; Posch, Svoboda, Affengruber, Prass; Seiwald, Laimer; Demir, Baumgartner, Schmid; Kalajdzic.