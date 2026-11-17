JawaPos.com — Prediksi skor Hungaria vs Irlandia Utara mengarah pada pertandingan sengit yang menentukan tiket promosi otomatis ke UEFA Nations League A.

Kedua tim akan bertemu di Puskas Arena, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB, dengan Irlandia Utara hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan posisi puncak klasemen Grup Liga B.

Irlandia Utara datang sebagai pemimpin klasemen dengan koleksi 11 poin, unggul satu angka atas Hungaria yang menempati posisi kedua.

Situasi tersebut membuat pertandingan terakhir fase grup menjadi penentuan nasib kedua negara dalam perebutan tiket promosi langsung.

Hungaria wajib meraih kemenangan apabila ingin menggusur Green & White Army dari puncak klasemen sekaligus memastikan tempat di kasta tertinggi.

Sebaliknya, tim asuhan Michael O'Neill cukup membawa pulang satu poin untuk mencatatkan promosi bersejarah ke Nations League A.

Menariknya, kedua kesebelasan sedang berada dalam performa menjanjikan setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Hungaria menundukkan Georgia dengan skor 2-0, sedangkan Irlandia Utara mengalahkan Ukraina melalui kemenangan tipis 1-0.

Bisakah Hungaria Memanfaatkan Keunggulan Kandang untuk Merebut Puncak Klasemen? Hungaria memiliki peluang besar mengamankan promosi otomatis karena sedang menikmati tren tiga kemenangan beruntun di UEFA Nations League.

Dalam periode tersebut, pasukan Marco Rossi mencetak lima gol sekaligus membukukan dua pertandingan tanpa kebobolan.

Kemenangan terbaru diraih ketika Hungaria mengatasi perlawanan Georgia dengan skor 2-0 pada Sabtu lalu. Namun, mereka harus menunggu hingga menit ke-73 untuk membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Lasha Dvali.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Hungaria yang hanya mengalami satu kekalahan dalam sembilan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Dari sembilan pertandingan tersebut, mereka berhasil mengumpulkan enam kemenangan dan menunjukkan konsistensi permainan yang cukup meyakinkan.

Keunggulan bermain di Puskas Arena juga menjadi modal penting bagi Dominik Szoboszlai dan rekan-rekannya.

Hungaria berhasil memenangi empat dari enam pertandingan kandang terakhir, sehingga memiliki alasan kuat untuk tampil percaya diri.

Meski demikian, Marco Rossi tetap menghadapi tantangan karena beberapa pemain penting harus absen akibat hukuman akumulasi kartu.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi lawan yang dikenal disiplin dalam bertahan.

Mengapa Irlandia Utara Sulit Dikalahkan dan Berpeluang Promosi?

Irlandia Utara membawa modal impresif berupa catatan hanya satu kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Green & White Army mencatatkan empat kemenangan dan tiga hasil imbang, dengan satu-satunya kekalahan terjadi ketika menghadapi Prancis pada Juni lalu.

Kemenangan 1-0 atas Ukraina pada Sabtu semakin mempertegas kemampuan Irlandia Utara bersaing dalam pertandingan dengan tekanan tinggi.

Gol tunggal Terry Devlin melalui tembakan jarak jauh memastikan tambahan tiga poin yang sangat berharga bagi tim asuhan Michael O'Neill.

Keberhasilan tersebut membawa Irlandia Utara semakin dekat dengan promosi pertama mereka menuju UEFA Nations League A.

Bahkan, hasil imbang melawan Hungaria sudah cukup untuk memastikan pencapaian penting dalam perjalanan sepak bola negara tersebut.

Kekuatan utama Irlandia Utara terletak pada organisasi pertahanan dan kemampuan mempertahankan keunggulan tipis.

Dari delapan pertandingan terakhir, mereka hanya sekali mencetak lebih dari satu gol dan lima kali menghasilkan tepat satu gol.

Produktivitas yang terbatas membuat Green & White Army tidak selalu mampu mendominasi pertandingan melalui serangan.

Namun, pendekatan pragmatis tersebut terbukti efektif dalam menjaga konsistensi hasil menghadapi berbagai karakter lawan.

Catatan tandang mereka juga menarik karena berhasil memenangi dua pertandingan away pada fase grup Nations League musim ini.

Padahal, sebelum periode tersebut, Irlandia Utara sempat mengalami enam kekalahan dalam delapan pertandingan tandang.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim? Hungaria diperkirakan tetap mengandalkan Dominik Szoboszlai sebagai pengatur serangan sekaligus pemimpin permainan di lini tengah.

Kapten tim tersebut sempat mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi fisiknya menjelang pertandingan melawan Georgia, tetapi bertekad tetap tampil menghadapi Irlandia Utara.

Szoboszlai berpeluang dimainkan lebih menyerang dengan dukungan Rajmund Toth dan Andras Schafer di sektor tengah.

Perubahan komposisi diperlukan karena Milan Vitalis harus menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu.

Absennya Willi Orban juga membuka peluang bagi Attila Szalai untuk mengisi posisi bek tengah sejak menit pertama.

Sementara itu, Barnabas Varga diharapkan menjadi ujung tombak sekaligus memburu gol internasionalnya yang ke-17.

Di kubu Irlandia Utara, Michael O'Neill harus mencari pengganti Jamie Donley yang terkena hukuman akumulasi kartu kuning.

Josh Magennis berpeluang dipercaya memimpin lini depan dengan dukungan Ethan Galbraith dan Isaac Price.

Shea Charles diperkirakan menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan lini tengah sekaligus memutus aliran serangan Hungaria.

Perannya semakin krusial karena tuan rumah memiliki pemain kreatif yang mampu menciptakan peluang melalui kombinasi umpan pendek.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Hungaria vs Irlandia Utara

Hungaria diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan Barnabas Varga sebagai penyerang tunggal.

Sementara itu, Irlandia Utara berpotensi mengandalkan skema tiga bek untuk memperkuat pertahanan dan memaksimalkan serangan balik.

Prediksi susunan pemain Hungaria (4-2-3-1): B Toth; Osvath, Szalai, Csinger, Kerkez; R Toth, Schafer; Sallai, Szoboszlai, Nagy; Varga.

Prediksi susunan pemain Irlandia Utara (3-4-3): P Charles; Atcheson, McConville, Brown; Devlin, Hume, S Charles, Devenny; Galbraith, Magennis, Price.

Pertemuan sebelumnya pada 29 September berakhir tanpa gol, memperlihatkan betapa sulitnya kedua tim menemukan celah pertahanan lawan.

Meski Hungaria unggul dalam rekor keseluruhan dengan lima kemenangan dari delapan pertemuan, Irlandia Utara hanya sekali kalah dalam empat duel terakhir.

Hungaria diperkirakan tampil lebih agresif karena kemenangan menjadi satu-satunya jalan menuju promosi otomatis.

Sebaliknya, Irlandia Utara berpeluang mengandalkan pertahanan rapat dan transisi cepat untuk mempertahankan posisi teratas.

Absennya sejumlah pemain penting Hungaria bisa menjadi keuntungan bagi tim tamu yang sedang menikmati konsistensi permainan.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim dan hasil pertemuan sebelumnya, pertandingan berpotensi berakhir tanpa pemenang.

Hasil tersebut akan memastikan Green & White Army mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus meraih promosi bersejarah menuju Nations League A.

Bagi Hungaria, hasil imbang berarti mereka harus melanjutkan perjuangan melalui babak playoff promosi.