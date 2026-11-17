JawaPos.com - Gavin Lee siap menampilkan performa terbaik timnas Singapura saat menghadapi timnas Brasil. Laga persahabatan tersebut akan dimainkan di National Stadium, Selasa (17/11) pukul 17.00 WIB.

Laga melawan Brasil yang merupakan tim besar pemilik gelar lima Piala Dunia, akan dijadikan Gavin Lee untuk menguji kemampuan tim asuhannya.

Dia juga memanfaatkan laga itu sebagai persiapan jelang menghadapi Piala Asia 2027.

"Setiap pertandingan adalah langkah lain dalam perjalanan kami menuju Piala Asia, dan ini adalah kesempatan lain bagi kami untuk menguji kemampuan diri melawan lawan yang sangat kuat," kata Gavin Lee yang dikutip laman resmi Asosiasi Sepak Bola Singapura (FAS), Senin (16/11).

Menghadapi pemain bintang di timnas Brasil, Gavin hanya ingin pemainnya fokus pada permainan.

Pelatih 36 tahun tersebut berharap timnya menampilkan performa yang apik.

“Kami ingin fokus pada apa yang bisa kami kendalikan, tetap bersatu sepanjang 90 menit, dan pada akhirnya, menampilkan performa yang bisa kami banggakan," ujar Gavin Lee.

Berbicara tentang laga kekalahan melawan Paraguay, Gavin merasa Singapura bermain bagus. Dia melihat para pemainnya bisa menguasai bola dengan baik.

“Kami memperkirakan Paraguay akan mendominasi pertahanan kami, mengingat tempo permainan mereka. Namun terlepas dari itu, saya pikir kami bermain sangat baik, terutama di babak pertama," terang Gavin Lee.

"Ada banyak momen di mana para pemain menunjukkan keberanian, baik saat menguasai bola maupun tidak," jelas pelatih asal Singapura itu.

Kini, Singapura perlu belajar dari kekalahan melawan Paraguay. Sebab, hal tersebut akan berguna ketika laga melawan Brasil yang bakal menghadirkan ujian tersendiri.