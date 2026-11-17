JawaPos.com - Chelsea berpotensi kehilangan salah satu anggota staf kepelatihannya setelah Crystal Palace dikabarkan tertarik merekrut Bernardo Cueva.

Pelatih anyar The Eagles, Thomas Frank, disebut ingin kembali bekerja sama dengan sosok yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karier kepelatihannya di Brentford.

Crystal Palace tengah bersiap menyambut Thomas Frank sebagai pelatih kepala baru.

Pelatih asal Denmark berusia 53 tahun tersebut diproyeksikan menggantikan Pierre Sage yang baru saja diberhentikan dari jabatannya.

Pergantian pelatih tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi Frank untuk membentuk jajaran staf kepelatihan sesuai dengan keinginannya.

Salah satu nama yang menjadi incarannya adalah Bernardo Cueva, yang saat ini masih bekerja di Chelsea.

Menurut laporan The Sun, Crystal Palace berencana melakukan pendekatan untuk merekrut Cueva.

Pelatih asal Meksiko berusia 39 tahun itu diproyeksikan mengisi posisi asisten pelatih tim utama jika kesepakatan berhasil tercapai.

Keinginan Frank untuk mendatangkan Cueva bukan tanpa alasan. Keduanya sudah saling mengenal setelah pernah bekerja bersama selama empat tahun di Brentford.

Cueva memiliki kontribusi penting ketika klub tersebut berjuang mendapatkan promosi ke Premier League dari Championship.

Pengalaman dan pemahaman Cueva terhadap metode kepelatihan Frank menjadi salah satu alasan dirinya kembali masuk dalam daftar incaran.

Apalagi, Cueva dikenal memiliki keahlian khusus dalam menganalisis dan menangani situasi bola mati.

Cueva bergabung dengan Chelsea menjelang musim 2024/2025 sebagai bagian dari staf kepelatihan Enzo Maresca.

Kedatangannya saat itu menjadi bagian dari perubahan struktur tim kepelatihan setelah Maresca dipercaya menangani klub asal London tersebut.

Namun, perannya mengalami perubahan pada musim panas lalu.

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Cueva tidak lagi bertugas sebagai pelatih spesialis bola mati dan dialihkan ke posisi analis bola mati sekaligus menjalankan tugas penasihat di Stamford Bridge.

Meski mengalami perubahan tanggung jawab, Cueva tetap dipertahankan ketika Liam Rosenior menggantikan Maresca pada pertengahan musim lalu.

Pelatih Chelsea saat ini, Xabi Alonso, juga memilih untuk mempertahankannya setelah resmi ditunjuk pada musim panas.

Situasi tersebut membuat Chelsea berpotensi kehilangan salah satu anggota staf yang sudah bekerja bersama beberapa pelatih berbeda.

Meski begitu, Crystal Palace tampaknya cukup serius untuk mendatangkan Cueva demi memperkuat struktur kepelatihan mereka.

Jika berhasil merekrut Cueva, Frank akan mendapatkan sosok yang sudah memahami karakter dan pendekatan kepelatihannya.