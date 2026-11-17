Bukan Cuma Formula 1, AC Monza Punya Ambisi Besar Bangun Kekuatan Baru Sepak Bola Italia

JawaPos.com - Kota Monza di Italia selama ini lebih dikenal sebagai salah satu pusat balap Formula 1.

Namun, kota di Italia utara tersebut juga memiliki cerita menarik dari dunia sepak bola melalui klub AC Monza.

Bermarkas di Stadion Brianteo, klub berjuluk Biancorossi itu tengah berusaha membangun kekuatan untuk bersaing di kompetisi sepak bola Italia.

Meski harus berbagi perhatian dengan klub-klub besar seperti AC Milan, Inter Milan, dan Como, Monza memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan klub.

Didirikan pada 1912, perjalanan AC Monza menuju kompetisi tertinggi Italia tidak berlangsung mudah.

Mereka baru pertama kali tampil di Serie B pada 1951. Bahkan, pada 2017, Monza masih bermain di kompetisi Serie D dengan status klub semi-profesional.

Perubahan mulai terlihat ketika Giovanni Stroppa dipercaya menjadi pelatih.

Di bawah arahannya, Monza berhasil mencatatkan sejarah dengan promosi ke Serie A untuk pertama kalinya pada 2022.

Setelah bertahan selama tiga musim, Monza akhirnya harus turun kasta. Namun, mereka mampu bangkit dan kembali mendapatkan tiket promosi ke Serie A pada Mei tahun ini.

Kini, klub tersebut berada di bawah kepemilikan perusahaan asal Amerika Serikat, Beckett Layne Ventures (BLV).

Perusahaan tersebut mengakuisisi Monza dari keluarga mendiang Silvio Berlusconi dengan nilai transaksi mencapai 45 juta euro.

Bersama pelatih Ivan Juric, Monza ingin membangun tim yang lebih kompetitif.

Salah satu modal yang ingin dimanfaatkan adalah lokasi klub yang berdekatan dengan Milan.

Kondisi tersebut dinilai menguntungkan untuk menarik pemain sekaligus memudahkan pencarian talenta berbakat.

CEO AC Monza Mauro Baldissoni menilai fasilitas latihan klub menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki.

Monza mempunyai kompleks latihan Monzello yang dapat digunakan untuk mengembangkan pemain dari kelompok usia muda hingga tim utama.

Selain itu, keberadaan sejumlah klub besar di sekitar wilayah tersebut membuat Monza menjadi tempat menarik bagi pencari bakat.

Mereka bisa menyaksikan beberapa pertandingan Serie A dalam waktu relatif singkat.

Strategi pengembangan pemain muda juga mulai terlihat melalui aktivitas transfer klub. S

alah satu contohnya adalah Gustavo Varela, penyerang berusia 21 tahun yang didatangkan dari Benfica dengan biaya sekitar 2,5 juta poundsterling.

Varela tampil cukup produktif pada musim ini dengan koleksi 11 gol di seluruh kompetisi.

Penampilannya bahkan mengantarkan dirinya mendapatkan panggilan pertama ke tim nasional senior Portugal.

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Monza juga merekrut pemain muda Inggris, Jay Robinson, dari Southampton dengan status pinjaman.

Pemain berusia 19 tahun tersebut sudah mencatatkan 10 penampilan dan mencetak dua gol.

Selain memperkuat skuad, Monza mulai menyiapkan rencana renovasi Stadion Brianteo yang memiliki kapasitas sekitar 17.000 penonton.

Pembenahan infrastruktur diharapkan bisa meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung perkembangan klub.

Dalam membangun proyek tersebut, Monza menjadikan Sassuolo dan Atalanta sebagai contoh.

Kedua klub tersebut mampu berkembang melalui konsistensi dalam mencari, membina, dan mengembangkan pemain berbakat.

Monza ingin menerapkan pendekatan serupa. Mereka tidak hanya mengejar hasil pertandingan, tetapi juga berusaha menemukan pemain muda potensial yang nantinya bisa menjadi bagian penting tim atau memiliki nilai jual tinggi.

Dengan strategi tersebut, AC Monza berharap bisa membangun fondasi klub yang lebih kuat dan bertahan di kompetisi tertinggi Italia.