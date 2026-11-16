Prediksi Susunan Pemain Singapura vs Brasil: Rayan Siap Jadi Andalan

JawaPos.com-Timnas Brasil menghadapi timnas Singapura di laga persahabatan. Laga tersebut akan dimainkan di National Stadium, Selasa (17/11) pukul 17.00 WIB.

Carlo Ancelotti memastikan bahwa Rayan akan bermain di posisi belakang striker. Pemain Bournemouth tersebut dianggap memiliki kemampuan bertahan yang baik dan fisik yang baik.

"Ya, besok Rayan akan diuji di posisi itu (di belakang striker). Saya pikir dia memiliki semua karakteristik yang diperlukan untuk bermain bagus di posisi itu, untuk memberikan perlindungan defensif bagi Vini di lini depan," terang Carlo Ancelotti yang dikutip dari ESPN Brasil, Senin (16/11).

"Dia memiliki postur tubuh, fisik, dan kualitas yang dibutuhkan, saya pikir dia akan bermain bagus," kata Carlo Ancelotti.

Pada laga sebelumnya melawan Jepang, Rayan tidak diberikan kesempatan bermain. Dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan melihat timnas Brasil kalah.

Karena Ancelotti mendapatkan kartu merah, maka dia tidak bisa mendampingi timnas Brasil saat melawan Singapura.

Untuk itu, Francesco Mauri yang bakal menggantikannya di pinggir lapangan.

"Karena saya tidak bisa berada di bangku cadangan, asisten pelatih Francesco (Mauri), yang fasih berbahasa Inggris dibandingkan Paul (Clement), akan menjadi orang yang memberikan instruksi. Kemudian, saya akan berkomunikasi dengan (koordinator teknik) Juan dari tribun," tutur pelatih asal Italia tersebut.

Prediksi susunan pemain Singapura vs Brasil Singapura menyambut Brasil dengan pemain terbaiknya. Melansir Sports Mole, mereka akan memanfaatkan ketajaman Ilhan Fandi dan kreativitas Song Ui-young.

Rayan diprediksi bermain sebagai starter. Melansir ESPN Brasil, dia akan membantu ketajaman Vinicius Junior atau Endrick di lini depan Brasil.

Brasil: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jes, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães, Rayan; Estevão, Endrick, Vini Jr.

Singapura: Mahbud; R.Stewart, Harun, Mahler, Baharudin; Nakamura, Shahiran; Zulkifli, H.Stewart, Song; Fandi