Ronaldinho Comeback di Usia 46 Tahun, Bantu Ravenna Kalahkan Forli 2-0 di Serie C

JawaPos.com - Legenda sepak bola Brasil Ronaldinho resmi kembali dalam pertandingan kompetitif setelah 11 tahun absen.

Ronaldinho tampil sebagai starter bersama klub Italia kasta ketiga, Ravenna, saat menghadapi Forli dalam laga derby Serie C pada Minggu (15/11).

Dalam pertandingan itu, Ronaldinho mengenakan jersey bernomor punggung 10. Pemain berusia 46 tahun itu dipercaya tampil sejak awal dan bermain hingga babak pertama berakhir.

Ronaldinho pun ikut berperan dalam proses terciptanya gol pembuka.

Pada menit ke-36, Giulio Donati berhasil membawa tuan rumah unggul setelah terlibat dalam rangkaian serangan yang melibatkan Ronaldinho.

Memasuki babak kedua, Ronaldinho tidak melanjutkan pertandingan. Ronaldinho lalu berputar mengelilingi lapangan di Stadion Bruno Benelli saat jeda untuk menyapa para penggemar.

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Para pendukung yang hadir memberikan tepuk tangan sambil berdiri untuk menyambut momen kembalinya sang legenda ke pertandingan kompetitif.

Ravenna lalu memastikan kemenangan 2-0 lewat gol Simone Rabbi pada menit ke-58.

Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia, Ronaldinho mengaku menikmati setiap momen dalam pertandingan itu.

Ronaldinho juga merasa senang dapat kembali merasakan suasana pertandingan, mulai dari persiapan di ruang ganti hingga bermain bersama rekan-rekan setimnya.

“Sangat menyenangkan bisa berada di sini, bermain, dan menjalani seluruh persiapan di ruang ganti,” kata Ronaldinho.

Sang legenda juga mengaku menikmati kesempatan bermain bersama para pemain yang tumbuh dengan menyaksikan penampilannya ketika masih aktif sebagai pesepak bola profesional.

Setelah pertandingan, Ronaldinho mengungkapkan bahwa waktu bermain terasa berlalu begitu cepat.

Ronaldinho menyebut perasaan itu selalu menjadi bagian dari pengalamannya selama berkarier di dunia sepak bola.

“Semuanya berlalu begitu cepat. Sepak bola memang selalu seperti itu bagi saya,” ujar dia.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kembali tampil bersama Ravenna, Ronaldinho tidak menutup peluang itu.

Ronaldinho bahkan memberikan jawaban yang mengisyaratkan kesiapannya untuk kembali bermain jika mendapat panggilan dari presiden klub.

“Kalau sekarang Presiden memanggil saya, saya akan kembali,” kata Ronaldinho.

Melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya, Ronaldinho juga membagikan kegembiraannya setelah kembali menjalani pertandingan resmi.

“Sangat senang bisa kembali memainkan pertandingan resmi. Saya sudah beristirahat selama beberapa tahun, tetapi sekarang waktunya kembali,” tulis Ronaldinho.

Pemain yang pernah membela Barcelona itu mengaku menikmati atmosfer stadion.

“Ini benar-benar menjadi hari yang indah bersama rekan-rekan setim dan stadion yang penuh! Tentu saja, ini merupakan momen istimewa dalam hidup saya,” kata dia.

“Kalian tahu betapa saya suka menantang diri sendiri untuk melakukan hal-hal berbeda yang belum pernah atau hanya sedikit orang lakukan. Adrenalin ini, aroma lapangan, dan pertemuan kembali dengan bola selalu terasa istimewa,” lanjut Ronaldinho.

Ronaldinho juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang di balik layar yang telah mempercayainya dalam penampilan itu.