Romelu Lukaku Tulis Pesan Perpisahan usai Putuskan Pensiun dari Timnas Belgia

JawaPos.com-Romelu Lukaku mengumumkan pensiun dari timnas Belgia. Dia menuliskan pesan emosional kepada rekan setim, pelatih, dan pendukung.

Bersama timnas Belgia, Romelu Lukaku sudah berkarir selama 16 tahun. Dia merasakan banyak hal emosional dari setiap pertandingan yang dijalaninya.

"Selama 16 tahun ini saya memberikan semua yang saya miliki untuk timnas Belgia. Saya telah melewati setiap emosi yang mungkin terjadi," tulis Romelu Lukaku di Instagram, Senin (16/11).

Ucapan terima kasih diberikan Lukaku kepada rekan setimnya selama bermain di timnas Belgia.

Dia juga tidak melupakan jasa para pelatih yang pernah bekerja sama dengannya mulai dari Dick Advocaat, Georges Leekens, Mark Willmots, Roberto Martinez, Domenico Tedesco, Rudi Garcia, dan Mark Van Bommel.

"Saya bermain dengan rekan satu tim yang luar biasa yang akan selalu saya syukuri. Saya ingin berterima kasih kepada mereka semua," kata Romelu Lukaku.

"Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pelatih karena telah mendorong dan mempercayai saya untuk membantu tim. Itu adalah perjalanan yang menyenangkan dan saya menikmati setiap momennya," tulis Lukaku.

Penyerang 33 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada suporter yang sudah memberikan dukungan.

Lukaku memastikan tidak akan melupakan momen indah bersama timnas Belgia.

"Kepada para penggemar Belgia, terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepada tim kami. Saya bangga telah mewakili negara saya di 4 Piala Dunia dan 3 Kejuaraan Eropa," ujar penyerang Fenerbahce tersebut.

"Saya tidak akan pernah melupakan momen-momen itu. Saya merasa tenang dengan keputusan saya untuk berhenti di sini. Sungguh menakjubkan. Itu menyenangkan. Saya bersyukur.Terima kasih," imbuh Romelu Lukaku.

Di timnas Belgia, Lukaku debut pada 2010. Melansir Transfermarkt, dia debut di laga persahabatan melawan Kroasia.

Dari debutnya itu, Lukaku sudah mengoleksi 135 caps.

Dia bermain di empat Piala Dunia yaitu pada 2014, 2018, 2022, dan 2026. Tiga Piala Eropa juga telah diikutinya pada 2016, 2021, dan 2024.

Sebagai penyerang, mantan pemain Napoli tersebut sudah mencetak 94 gol di semua kompetisi.

Lukaku mencetak gol debutnya pada 17 November 2010 saat laga persahabatan melawan Rusia.

Dalam 16 tahun, Romelu Lukaku membuktikan diri sebagai salah satu penyerang tajam timnas Belgia.