Romelu Lukaku Pensiun! Jadi Pencetak Gol Terbanyak Timnas Belgia Sepanjang Masa

JawaPos.com - Romelu Lukaku resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Belgia pada Senin (16/11).

Penyerang berusia 33 tahun itu mengakhiri perjalanan internasional selama 16 tahun dengan catatan 94 gol dari 135 penampilan.

Lukaku mengakhiri karier internasionalnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belgia.

Lukaku menyampaikan keputusan pensiun dari tim nasional lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

“Selama 16 tahun ini, saya telah memberikan segala yang saya miliki untuk tim nasional. Saya telah melalui berbagai macam emosi,” tulis Lukaku.

Pemain yang pernah membela Manchester United itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan setim dan para pelatih yang telah mendampinginya selama membela Belgia.

Menurut dia, perjalanan bersama tim nasional merupakan pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.

“Saya bermain bersama rekan-rekan setim yang luar biasa dan akan selalu saya syukuri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semua," terang Lukaku.

"Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pelatih yang telah mendorong dan memercayai saya untuk membantu tim. Itu merupakan perjalanan yang indah dan saya menikmati setiap momennya,” lanjut dia.

Dilansir dari Transfermarkt, Lukaku menjalani debut bersama tim nasional senior Belgia pada 3 Maret 2010 saat masih berusia 16 tahun.

Lukaku tercatat sebagai pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah sepak bola putra, hanya selisih satu gol dengan Sunil Chhetri dari India.

Lukaku telah tampil dalam empat edisi Piala Dunia dan tiga turnamen Piala Eropa bersama Belgia.

Salah satu pencapaian terbesar Lukaku terjadi pada Piala Dunia 2018 di Rusia.

Saat itu, Lukaku ikut memperkuat skuad Belgia yang berhasil mencapai semifinal dan mengalahkan Inggris dalam perebutan tempat ketiga.

Hasil itu menjadi pencapaian terbaik Belgia sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia.

Lukaku menegaskan bahwa dirinya telah berdamai dengan keputusan untuk mengakhiri karier internasionalnya.

“Saya tidak akan pernah melupakan momen-momen itu. Saya merasa tenang dengan keputusan saya untuk berhenti sampai di sini. Semuanya luar biasa dan menyenangkan. Saya bersyukur. Terima kasih,” terang Lukaku.

Keputusan pensiun itu diumumkan tidak lama setelah Belgia melibas Italia 4-1 di ajang UEFA Nations League.

Dalam pertandingan itu, Lukaku hanya berada di bangku cadangan dan tidak mendapatkan kesempatan bermain.

Sementara itu, perjalanan karier profesional Lukaku di level klub dimulai bersama Anderlecht, salah satu klub besar Belgia.

Setelah itu, Lukaku memperkuat sejumlah klub ternama Eropa, termasuk Chelsea, Everton, Manchester United, dan Inter Milan.

Lukaku lalu melanjutkan karier ke sejumlah klub lainnya.

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