Menang Lawan Republik Ceko, Ivan Perisic Puji Permainan Timnas Kroasia

JawaPos.com - Ivan Perisic merasa timnas Kroasia bermain bagus saat mengalahkan Republik Ceko di pertandingan keenam UEFA Nations League.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Opus Arena, Senin (16/11/2026).

Gol cepat dicetak Ivan Perisic saat laga baru berjalan dua menit. Meski Adam Hlozek sempat menyamakan kedudukan, Lovro Majer mencetak gol menit ke-87 dan memastikan kemenangan Kroasia.

Permainan Kroasia diakui bagus oleh Ivan Perisic setelah kalah dari Spanyol dan Inggris. Kalah empat laga dari dua tim tersebut akan menjadi pembelajaran baginya.

"Pada akhirnya kami bermain bagus meskipun tidak dalam periode yang baik. Kami harus belajar dari empat pertandingan melawan Inggris dan Spanyol ini, terutama dua pertandingan pertama," tutur Ivan Perisic.

"Kami bereaksi dengan baik di Split dan London, hampir saja mendapatkan hasil yang lebih baik dari kedua pertandingan tersebut," kata Ivan Perisic kepada Nova TV yang dikutip laman resmi UEFA, Senin (16/11).

Golnya ke gawang Republik Ceko, membuat Perisic mencetak 41 gol untuk Kroasia. Pemain 37 tahun tersebut akan terus menambah koleksi golnya untuk negaranya.

"Angka-angka itu bukanlah sesuatu yang saya kejar, tetapi saya senang ketika mencetak gol dan memberikan assist," ujar Ivan Perisic.

"Yang terpenting adalah tim menang, seperti hari ini, dan kita akan lihat sejauh mana saya bisa melangkah dengan angka-angka ini," imbuh Ivan Perisic.

Pemain PSV Eindhoven tersebut bermain sebagai starter.

Melansir Fotmob, Perisic terus mengancam pertahanan Republik Ceko dengan melepaskan tiga tendangan yang salah satunya menjadi gol.