Prediksi Skor Kanada vs Guatemala: Alphonso Davies Absen, Tuan Rumah Targetkan Kemenangan

JawaPos.com - Timnas Kanada akan kembali menghadapi Guatemala pada leg kedua CONCACAF Nations League, Selasa (17/11) pagi WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Kanada memiliki peluang besar untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya setelah meraih kemenangan tipis pada pertemuan pertama.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di BMO Field, Toronto, dengan sepak mula pukul 08.00 WIB.

Timnas Kanada datang membawa modal kemenangan 3-2 saat bertandang ke markas Guatemala pada 13 November 2026.

Hasil tersebut membuat Kanada berada dalam posisi lebih menguntungkan.

Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan kelolosan, sementara Guatemala harus bekerja lebih keras jika ingin membalikkan keadaan.

Pada pertandingan pertama, Kanada menunjukkan kemampuan menyerang yang cukup baik.

Tani Oluwaseyi dan Liam Millar menjadi dua pemain yang ikut menyumbangkan gol untuk tim berjuluk The Canucks tersebut.

Di sisi lain, Guatemala sebenarnya memberikan perlawanan yang tidak mudah.

Mereka sempat memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan, bahkan gol bunuh diri Luc de Fougerolles pada masa tambahan waktu membuat pertandingan semakin menarik hingga peluit akhir.

Guatemala juga memiliki modal positif dari penampilan Oscar Santis yang mampu mencetak gol pada pertemuan sebelumnya.

Namun, memperbaiki pertahanan akan menjadi pekerjaan penting bagi tim tamu jika ingin mencuri hasil di Toronto.

Dari catatan pertemuan kedua negara, Kanada masih memiliki keunggulan.

Dalam enam pertandingan terakhir sejak 2007, Kanada meraih tiga kemenangan, sedangkan Guatemala belum pernah menang. Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meski lebih diunggulkan, Kanada tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Alphonso Davies dipastikan absen karena masih mengalami cedera.

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Kehilangan pemain Bayern Munchen tersebut tentu menjadi perhatian, mengingat kontribusinya dalam membantu serangan maupun pertahanan.

Ralph Priso diperkirakan menjadi pilihan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Davies.

Sementara itu, Kevin Khan berpeluang mendapatkan kesempatan mencatatkan penampilan pertamanya bersama tim senior Kanada.

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Di lini depan, Tani Oluwaseyi dan Jonathan David diprediksi kembali menjadi andalan.

Jonathan David merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Kanada dengan koleksi 44 gol.

Sementara itu, Guatemala juga menghadapi persoalan pemain.

Jonathan Franco dan Carlos Estrada masih harus menjalani hukuman larangan bermain tiga pertandingan. Keduanya kembali tidak bisa memperkuat tim pada leg kedua ini.

Selain itu, Jorge Aparicio mengalami cedera pergelangan kaki sehingga kondisinya menjadi perhatian menjelang pertandingan.

Untuk susunan pemain, Kanada diperkirakan menggunakan formasi dengan Crepeau sebagai penjaga gawang.

Lini belakang diisi Laryea, De Fougerolles, Waterman, dan Priso. Buchanan, Saliba, Choiniere, serta Millar akan mengisi sektor tengah, dengan Oluwaseyi dan Jonathan David sebagai duet penyerang.

Guatemala kemungkinan menurunkan Hagen di bawah mistar. Herrera, Yanes, Samayoa, dan Morales mengisi pertahanan.

Sementara Santis, Saravia, Rosales, dan Escobar diprediksi memperkuat lini tengah untuk mendukung Lom dan Rubin di lini depan.

Melihat keunggulan agregat, kualitas pemain, serta keuntungan bermain di kandang, Kanada lebih difavoritkan untuk kembali meraih kemenangan.

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Guatemala tetap berpeluang memberikan perlawanan, tetapi absennya sejumlah pemain dan catatan kurang meyakinkan saat bermain tandang menjadi tantangan tersendiri.