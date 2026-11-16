Prediksi Skor Eritrea vs Guinea di Kualifikasi AFCON 2027: Tim Tamu Diunggulkan

JawaPos.com - Pertandingan Eritrea vs Guinea akan kembali tersaji dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup D.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Al Salam, Mesir, Senin (16/11) kick off pukul 23.00 WIB.

Timnas Guinea datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah berhasil memenangkan pertemuan pertama.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Eritrea untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sementara itu, Guinea mengincar tiga poin tambahan demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Pada pertemuan sebelumnya, Guinea berhasil mengalahkan Eritrea dengan skor 2-1 di Stade du 28 Septembre, Conakry.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Paulo Duarte untuk kembali meraih kemenangan.

Guinea memiliki peluang untuk memperkuat posisi di papan atas klasemen Grup D apabila mampu mengamankan kemenangan.

Di sisi lain, Eritrea masih harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil maksimal. Tim asuhan Hesham Yakan belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan fase grup.

Eritrea masih tertahan di dasar klasemen Grup D dengan koleksi satu poin dari tiga pertandingan.

Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Yakan jika ingin menjaga peluang timnya tampil di putaran final AFCON 2027.

Catatan pertandingan memperlihatkan bahwa Eritrea tidak selalu mudah dikalahkan.

Mereka tercatat tidak terkalahkan dalam tujuh dari 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan rincian empat kemenangan dan tiga hasil imbang sejak Desember 2019.

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Sementara itu, Guinea memiliki catatan cukup baik dalam kualifikasi Piala Afrika. Mereka berhasil memenangkan lima dari tujuh pertandingan kualifikasi terakhir.

Pertandingan kali ini juga menjadi pertemuan kedua bagi kedua negara. Dengan kemenangan 2-1 pada laga sebelumnya, Guinea lebih diunggulkan dibandingkan Eritrea.

Kualitas pemain dan momentum positif menjadi sejumlah faktor yang mendukung peluang Guinea.

Meski bermain di kandang netral di Mesir, Eritrea tetap berpeluang memberikan perlawanan.

Namun, melihat hasil beberapa pertandingan terakhir, Guinea diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Eritrea kemungkinan akan bermain lebih berhati-hati untuk menghindari kekalahan berikutnya. Prediksi skor Eritrea vs Guinea: 0-2.