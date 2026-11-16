Prediksi Skor Kualifikasi AFCON 2027 Republik Afrika Tengah vs Benin: Tim Tamu Diunggulkan,

JawaPos.com - Pertandingan Republik Afrika Tengah vs Benin dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil maksimal.

Benin datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi usai menang telak pada pertemuan pertama. Sementara itu, Republik Afrika Tengah masih berusaha keluar dari tren negatif yang mereka alami.

Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Japoma, Senin (16/11) kick off pukul 23.00 WIB.

Benin memiliki modal cukup kuat untuk kembali membawa pulang tiga poin, terutama setelah mengalahkan Republik Afrika Tengah dengan skor 4-1 pada pertandingan sebelumnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Stadion Felix Houphouet Boigny, Kamis lalu, Benin tampil lebih efektif.

Hassane Imourane dan Rodolfo Aloko membawa timnya unggul pada babak pertama. Aiyegun Tosin kemudian menambah keunggulan melalui dua golnya.

Republik Afrika Tengah hanya mampu membalas satu gol melalui Louis Mafouta.

Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan performa kedua tim, khususnya dalam memanfaatkan peluang di depan gawang.

Benin kini menjadi salah satu tim yang cukup produktif di Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Mereka sudah mengoleksi tujuh gol dan termasuk dalam jajaran tim dengan catatan serangan terbaik di kompetisi tersebut.

Sebaliknya, pertahanan Republik Afrika Tengah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Mereka sudah kebobolan delapan gol dalam tiga pertandingan kualifikasi. Catatan tersebut menempatkan mereka sebagai salah satu tim dengan pertahanan terburuk sejauh ini.

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Rekor pertandingan juga belum berpihak kepada Republik Afrika Tengah. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam seluruh kompetisi sejak Juli 2025.

Bahkan, dalam 11 pertandingan terakhir di Kualifikasi Piala Afrika, mereka menelan 10 kekalahan.

Benin memiliki catatan yang lebih menjanjikan. Les Guépards hanya sekali kalah dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

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Mereka juga belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kualifikasi yang telah dijalani.

Dari sisi pemain, Republik Afrika Tengah diperkirakan kembali diperkuat Edwin Quarshie setelah sebelumnya absen akibat akumulasi kartu.

Venuste Baboula juga berpeluang mendapatkan kesempatan bermain setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki.

Kehadiran Geoffrey Kondogbia dan Louis Mafouta diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi lini tengah dan depan Republik Afrika Tengah.

Keduanya menjadi pemain penting untuk membantu tim tuan rumah memperbaiki penampilan.

Sementara itu, Benin masih belum bisa mengandalkan kapten sekaligus penyerang andalan mereka, Steve Mounie, yang mengalami cedera.

Namun, absennya Mounie tidak terlalu mengurangi ketajaman lini depan mereka pada pertandingan sebelumnya.

Rodolfo Aloko, Aiyegun Tosin, dan Junior Olaitan diperkirakan kembali menjadi andalan.

Ketiganya memiliki kemampuan untuk merepotkan pertahanan lawan, terutama jika mendapatkan ruang di area pertahanan Republik Afrika Tengah.

Berdasar perkiraan susunan pemain, Republik Afrika Tengah kemungkinan menurunkan Youfeigane; Yangao, Kouadio, Gambor, Yapende; Solet, Kondogbia, Diomande; Yawenendji, Koyalipou, dan Mafouta.

Di kubu Benin, Dandjinou diperkirakan mengawal gawang dengan dukungan T. Ouorou, Roche, Tijani, dan Azongnitode di lini belakang. Sementara itu, D'Almeida, Imourane, Aloko, Olaitan, Y. Ouorou, dan Tosin menjadi pilihan untuk mengisi sektor tengah hingga depan.

Melihat perbedaan performa dan hasil pertemuan pertama, Benin memiliki peluang lebih besar untuk kembali meraih kemenangan.

Meski demikian, Republik Afrika Tengah tetap berpotensi mencetak gol, terlebih dengan kehadiran sejumlah pemain berpengalaman.

Benin diperkirakan tidak akan mudah mempertahankan gawangnya tanpa kebobolan.