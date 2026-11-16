Prediksi Skor Kualifikasi AFCON Somalia vs Ghana: Black Stars Diunggulkan Menang

JawaPos.com – Timnas Ghana akan kembali menghadapi Somalia dalam lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pertandingan yang berlangsung pada Senin (16/11) pukul 22.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Black Stars untuk mengamankan kemenangan kedua atas lawan yang sama.

Ghana datang dengan modal positif setelah mengalahkan Somalia dengan skor 2-0 pada pertemuan sebelumnya, 12 November 2026.

Hasil tersebut membuat Ghana masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi lebih baik di klasemen Grup C.

Saat ini, Ghana menempati peringkat ketiga dengan koleksi enam poin. Mereka tertinggal enam poin dari Pantai Gading di puncak klasemen dan tiga poin dari Gambia di posisi kedua.

Sementara itu, Somalia masih berada di dasar klasemen tanpa raihan poin.

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Dari catatan pertemuan, Ghana memang memiliki keunggulan cukup jauh atas Somalia. Dalam dua pertandingan sebelumnya, Ghana selalu keluar sebagai pemenang.

Meski demikian, mereka tetap perlu menjaga konsistensi agar tidak kehilangan poin dalam pertandingan yang bisa menjadi kesempatan memperbaiki posisi di klasemen.

Ghana diperkirakan kembali diperkuat sejumlah pemain penting.

Thomas Partey, Mohammed Kudus, Mohammed Salisu, dan kapten Jordan Ayew, masuk dalam skuad untuk menghadapi dua pertandingan melawan Somalia.

Namun, Ghana masih belum bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Antoine Semenyo dan Jan Gyamerah dipastikan absen karena mengalami cedera.

Di sisi lain, Somalia berusaha melakukan pembenahan setelah kekalahan sebelumnya.

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Penjaga gawang Ibrahim Ahmed Hussein berpeluang kembali menjadi pilihan utama setelah tampil cukup baik, termasuk menggagalkan tendangan penalti Jordan Ayew.

Pelatih Ali Nur juga diperkirakan melakukan sejumlah perubahan untuk meningkatkan daya serang timnya.

Bilal Njie, Abel Gigli, dan Sakariya Hassan berpeluang mendapatkan kesempatan bermain.

Somalia diprediksi menggunakan formasi yang mengandalkan kombinasi lini tengah dan serangan melalui sisi lapangan.

Mereka membutuhkan pendekatan berbeda jika ingin memberikan tekanan lebih besar kepada pertahanan Ghana.

Sementara itu, Ghana kemungkinan tetap mengandalkan Mohammed Kudus sebagai motor serangan.

Dukungan dari Jordan Ayew, Abdul Fatawu, dan Felix Afena-Gyan bisa menjadi ancaman bagi lini belakang Somalia.

Melihat kualitas pemain, pengalaman, serta catatan pertemuan kedua tim, Ghana masih lebih diunggulkan.

Somalia memang memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi mereka harus menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Ghana diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang.