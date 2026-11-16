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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 16 November 2026 | 23.20 WIB

Prediksi Skor Namibia vs Kamerun:The Indomitable Lions Diunggulkan Menang

Kamerun akan menghadapi tuan rumah Namibia di kualifikasi AFCON 2027. (Istimewa) - Image

Kamerun akan menghadapi tuan rumah Namibia di kualifikasi AFCON 2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Kamerun kembali diunggulkan saat menghadapi Namibia dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Senin (16/11) kick off pukul 20.00 WIB. 

Bermoda kemenangan pada pertemuan pertama serta catatan pertandingan yang lebih baik, Kamerun memiliki peluang besar untuk kembali mengamankan tiga poin.

Pertandingan Namibia vs Kamerun dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Botswana.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup G sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran final AFCON 2027.

Kamerun saat ini berada dalam posisi lebih menguntungkan. Tim berjuluk Les Lions Indomptables tersebut belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kualifikasi, dengan dua kali menang.

Sebaliknya, Namibia masih harus bekerja keras untuk memperbaiki performa. The Brave Warriors baru mengoleksi satu kemenangan dan telah menelan dua kekalahan dari tiga pertandingan.

Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Stadion Japoma, Kamerun berhasil mengalahkan Namibia dengan skor 2-0. 

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Kamerun untuk menghadapi pertandingan berikutnya. 

Dari tujuh pertemuan kedua negara di ajang kualifikasi AFCON, Kamerun meraih empat kemenangan. Namibia hanya mampu mencatatkan satu kemenangan dan dua kali imbang.

Catatan tersebut memperlihatkan dominasi Kamerun dalam beberapa pertemuan terakhir. Bahkan, mereka berhasil mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan terakhir melawan Namibia.

Produktivitas gol juga menjadi persoalan bagi Namibia. Mereka baru mencetak satu gol dalam tiga pertandingan kualifikasi AFCON sejauh ini.

Namibia kemungkinan kembali mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Deon Hotto, Riaan Hanamub, dan Peter Shalulile.

Kehadiran para pemain tersebut diharapkan mampu memberikan perbedaan sekaligus meningkatkan daya gedor tim.

Namun, Namibia dipastikan tidak dapat diperkuat Peter Shitembi yang harus meninggalkan skuad karena mengalami cedera.

Di kubu Kamerun, Carlos Baleba dan Christian Kofane juga masih absen setelah mengalami cedera sebelum pertandingan pertama.

Meski demikian, Mahamadou Nagida sudah bisa kembali bermain setelah menyelesaikan hukuman skorsing.

Bryan Mbeumo juga diperkirakan kembali menjadi salah satu andalan di lini serang. Pemain tersebut sebelumnya memberikan kontribusi berupa assist dalam kemenangan Kamerun atas Namibia.

Melihat perbedaan performa, catatan pertemuan, serta kualitas skuad, Kamerun memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini.

Sportskeeda memprediksi Kamerun mampu menang dengan skor cukup meyakinkan, yakni 3-0. Sementara itu, Sportsmole memperkirakan kemenangan 1-0 untuk Kamerun.

Prediksi yang lebih konservatif juga mengarah pada kemenangan tipis tim tamu.

Namibia berpeluang memberikan perlawanan lebih baik, tetapi Kamerun tetap memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan konsistensi permainan.

Prediksi skor: Namibia 0-1 Kamerun.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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