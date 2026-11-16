Eli Junior Kroupi Cetak Gol Debut untuk Prancis, Emosional di Hadapan Keluarga

JawaPos.com - Eli Junior Kroupi mencetak gol pertamanya bersama Timnas Prancis saat mengalahkan Turki dengan skor 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan keenam Grup 1 tersebut berlangsung di Stade Atlantique, Senin (16/11/2026).

Kroupi mencetak gol pada menit ke-80. Gol tersebut menjadi gol pertamanya untuk Les Bleus setelah menjalani dua pertandingan bersama tim nasional.

Penyerang berusia 20 tahun itu mengaku emosional setelah mencatatkan gol debutnya untuk Prancis. Dia juga ingin terus menunjukkan performa terbaik bersama negaranya.

"Itulah yang kami perjuangkan setiap hari - sungguh luar biasa. Sulit untuk tidak tampil baik ketika Anda dikelilingi oleh kualitas seperti tim ini. Ada banyak emosi ketika gol saya tercipta," kata Eli Junior Kroupi kepada TF1 yang dikutip laman resmi UEFA, Senin (16/11/2026).

Keluarga Jadi Saksi Gol Debut Kroupi Momen gol perdana Kroupi terasa semakin istimewa karena keluarganya hadir langsung di Stade Atlantique. Dia mengaku bahagia bisa berbagi pengalaman tersebut bersama orang-orang terdekatnya.

"Keluarga saya datang. Mereka semua ada di sini. Kaus ini sekarang menjadi milik seluruh keluarga saya, kami akan memakainya bersama-sama. Sekarang kami akan tetap fokus menjelang pertandingan berikutnya," pungkas Kroupi.

Penyerang berusia 20 tahun tersebut masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63. Berdasarkan data FotMob, Kroupi tampil efektif dengan hanya melepaskan satu tembakan yang langsung berbuah gol.