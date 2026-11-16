Prediksi Skor Sudan vs Senegal: Singa Teranga Punya Modal Kemenangan 4-1

JawaPos.com - Timnas Senegal kembali menghadapi Sudan dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan Grup J tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Juba, Senin (16/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Senegal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Sudan pada pertemuan sebelumnya, 12 November 2026. Hasil tersebut semakin memperkuat posisi Singa Teranga di puncak klasemen sementara Grup J.

Dari tiga pertandingan yang telah dijalani, Senegal mengoleksi tujuh poin dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Tambahan tiga poin akan membuat posisi mereka semakin nyaman dalam persaingan menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Sebaliknya, Sudan masih harus bekerja keras untuk memperbaiki posisinya. Mereka berada di peringkat ketiga dengan koleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Catatan satu kemenangan dan dua kekalahan menunjukkan performa Sudan belum konsisten.

Menghadapi Senegal yang memiliki kualitas pemain lebih baik, Sudan membutuhkan penampilan jauh lebih solid. Terutama di lini pertahanan yang menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam dua pertandingan, Sudan tercatat kebobolan delapan gol. Catatan tersebut menjadi perhatian bagi tim pelatih agar organisasi pertahanan mereka tidak kembali menjadi sasaran serangan Senegal.

Head to Head Sudan vs Senegal Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Senegal memiliki modal lebih baik. Dalam enam pertemuan terakhir sejak Maret 2025, Senegal berhasil meraih dua kemenangan, sementara empat pertandingan lainnya berakhir imbang.

Menariknya, tiga pertemuan pertama kedua negara berakhir tanpa pemenang. Sudan dan Senegal bermain imbang 0-0 pada Maret dan Agustus 2025. Pertemuan lainnya pada Agustus 2025 berakhir dengan skor 1-1.

Namun, Senegal mulai menunjukkan dominasinya dalam pertemuan berikutnya. Mereka menang 2-0 pada September 2025, kemudian kembali mengalahkan Sudan dengan skor 3-1 pada Januari 2026.

Kemenangan 4-1 pada 12 November 2026 semakin memperlihatkan keunggulan Senegal atas Sudan.

Senegal Kehilangan Sejumlah Pemain Penting Meski lebih diunggulkan, Senegal tidak datang dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain penting tidak masuk dalam skuad karena berbagai alasan.

Sadio Mane dan Idrissa Gana Gueye tidak masuk daftar pemain yang dipanggil. Selain itu, Senegal juga kehilangan Habib Diarra, Ismaila Sarr, Abdallah Sima, serta Mamadou Sarr yang mengalami masalah kebugaran.

Krepin Diatta juga harus absen setelah mengalami cedera. Posisinya digantikan Arouna Sangante yang memperkuat Sevilla. Sementara itu, Ismail Jakobs telah mengakhiri kiprahnya bersama tim nasional.

Meski kehilangan beberapa pemain reguler, Senegal masih memiliki banyak pilihan berkualitas. Nicolas Jackson dan Iliman Ndiaye bisa menjadi andalan di lini depan bersama Boulaye Dia.

Di sektor pertahanan, Kalidou Koulibaly diperkirakan tetap memimpin rekan-rekannya sebagai kapten. Kehadiran pemain berpengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Senegal untuk menjaga keseimbangan permainan.

Perkiraan Susunan Pemain Sudan vs Senegal Di sisi lain, Sudan telah menyiapkan 24 pemain untuk menghadapi dua pertandingan internasional. Sejumlah pemain dari klub besar domestik seperti Al Hilal dan Al Merrikh masuk dalam daftar skuad.

Mohamed Eisa, Yasir Mozamil, dan Abubakr Eisa menjadi beberapa opsi untuk mengisi lini serang. Sementara itu, Ahmed Tabanja dan Mustafa Karshom diperkirakan memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan. Mohamed Mustafa juga menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Sudan kemungkinan menurunkan Mustafa sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Awad, Tabanja, Karshoum, dan Kuku. Khidir serta Abuaagla diproyeksikan mengisi lini tengah, sedangkan Alhassan, Omer, Nooh, dan Eisa menjadi pilihan di sektor serangan.

Sementara itu, Senegal diperkirakan memainkan Diouf di posisi penjaga gawang. Lini belakang diisi Sane, Koulibaly, dan Niakhate. Mbaye, Camara, Lopy, serta El Hadji Malick Diouf akan mengisi sektor tengah.

Adapun Ndiaye, Dia, dan Jackson menjadi opsi di lini depan.

Prediksi Skor Sudan vs Senegal Melihat perbedaan kualitas skuad, pengalaman internasional, serta hasil pertemuan terakhir, Senegal masih lebih diunggulkan. Sudan memang berpeluang memberikan perlawanan, tetapi memperbaiki kelemahan pertahanan menjadi syarat penting jika ingin mendapatkan hasil positif.

Senegal diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah. Meski tidak diperkuat sejumlah pemain andalan, kedalaman skuad Singa Teranga masih cukup untuk membawa pulang kemenangan.