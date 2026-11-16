Belgia Hajar Italia 4-1, Roberto Mancini Akui Keunggulan Setan Merah

JawaPos.com - Timnas Belgia tampil impresif saat menghadapi Italia pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Bermain di King Baudouin Stadium, Brussels, Senin (16/11), Belgia sukses mengalahkan Italia dengan skor telak 4-1 pada pertandingan penutup Grup A1.

Italia sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui Pio Esposito pada menit ke-11. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah Belgia mencetak tiga gol dalam rentang 11 menit.

Maxim De Cuyper menyamakan kedudukan pada menit ke-15. Gol tersebut menjadi awal kebangkitan tuan rumah. Belgia kemudian berbalik unggul melalui Nathan Ngoy pada menit ke-22.

Empat menit berselang, Jeremy Doku memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1. Gol Diego Moreira pada menit ke-80 memastikan kemenangan telak tuan rumah atas Azzurri.

Roberto Mancini Akui Keunggulan Belgia Usai pertandingan, pelatih Italia Roberto Mancini mengakui keunggulan Belgia. Dia menilai kecepatan dan kekuatan fisik lawan menjadi faktor yang menyulitkan Italia sepanjang pertandingan.

“Belgia bermain bagus. Mereka lebih baik daripada kami dan bermain dengan kuat serta cepat. Kami memulai pertandingan dengan baik, tetapi kemudian gol-gol lawan mulai tercipta. Secara fisik, kami mengalami masalah. Kami membiarkan mereka mendapatkan terlalu banyak ruang,” beber Mancini.

Berbicara kepada RAI, Mancini juga menyebut kekalahan seperti itu bisa terjadi selama proses pembangunan kembali tim. Menurut dia, Italia harus mengambil pelajaran penting dari hasil pertandingan tersebut.

“Sayangnya, malam seperti ini bisa terjadi. Hal-hal seperti ini dapat terjadi selama proses pembangunan kembali tim dan Anda harus mengambil pelajaran penting dari pertandingan seperti ini,” kata Mancini.

“Melihat bagaimana kami bisa sampai di tahap ini setelah melalui rangkaian pertandingan yang baik, jelas bahwa peluang untuk melaju itu ada, tetapi kami sadar bahwa ini akan menjadi laga yang sulit. Kami memang kecewa, tetapi malam seperti ini pada akhirnya akan terbukti bermanfaat bagi kami,” lanjutnya.

Kiper Italia Gianluigi Donnarumma juga mengakui timnya belum mampu menunjukkan performa terbaik. Kiper Manchester City itu menilai perjalanan Italia di UEFA Nations League sejauh ini sebenarnya cukup positif.

“Kami telah memulai perjalanan baru dan naik turunnya performa seperti ini bisa terjadi. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa melawan Prancis, tetapi kami datang ke pertandingan ini dengan sedikit kelelahan,” kata Donnarumma.

“Tidak ada yang memperkirakan perjalanan kami di Nations League akan semenarik ini, dengan beberapa pertandingan yang kami jalani secara sangat baik. Namun, Belgia lebih baik daripada kami dan kami harus berkembang,” tambahnya.

Mark van Bommel Puas dengan Respons Belgia Sementara itu, pelatih Belgia Mark van Bommel mengaku puas dengan respons anak asuhnya setelah sempat tertinggal lebih dulu. Dia menilai ketenangan, fleksibilitas, dan kemampuan para pemain menjalankan strategi menjadi kunci kemenangan.

“Pertandingan ini tidak mudah, dengan peluang dari kedua tim pada awal laga. Namun, kami tetap tenang. Ini adalah kelompok pemain yang cerdas, fleksibel, dan dinamis. Itulah kunci permainan kami hari ini,” ujar van Bommel dikutip dari situs UEFA.

“Italia berhasil meraih empat poin melawan Prancis. Itu sangat mengesankan. Mereka tampil bagus dalam pertandingan itu. Namun, kami mampu mendominasi permainan, bahkan dalam periode yang lebih panjang. Hari ini, kami adalah tim yang lebih baik,” ujar Van Bommel.

Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan bahwa keberhasilan Belgia tidak terlepas dari pemahaman setiap pemain terhadap tugas masing-masing.

“Para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan. Oleh sebab itu, setiap individu bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Itulah hal yang paling penting,” katanya.

“Kami harus senang karena berhasil melangkah ke perempat final. Itulah target kami. Fakta bahwa kami berhasil mencapainya dengan cara seperti ini tentu menyenangkan. Sekarang, kami harus mempertahankan standar permainan ini dalam periode yang lebih panjang,” lanjut Van Bommel.

Belgia Lolos ke Perempat Final, Italia Finis Ketiga Hasil tersebut membuat Belgia mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen Grup A1 dengan koleksi 12 poin. Belgia pun memastikan tiket ke babak perempat final UEFA Nations League 2026/2027.