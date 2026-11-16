Belgia Libas Italia 4-1, Jeremy Doku Akui Masih Bisa Tampil Lebih Baik

JawaPos.com - Jeremy Doku sukses menyumbangkan satu gol saat Timnas Belgia mengalahkan Italia dengan skor 4-1 dalam pertandingan keenam UEFA Nations League. Laga tersebut berlangsung di Stade Roi Baudouin, Senin (16/11/2026).

Gol Doku tercipta melalui aksi dribel di dalam kotak penalti. Meski berhasil mencetak gol, pemain Manchester City itu merasa masih bisa mengontrol bola dengan lebih baik ketika menerima umpan dari Charles De Ketelaere.

"Saya mencetak gol dan melakukan dribel, tetapi saya merasa bisa mengontrol bola dengan lebih baik. Namun demikian, saya sangat senang - juga untuk kami sebagai tim, karena kami menang," kata Jeremy Doku kepada VTM yang dikutip laman resmi UEFA, Senin (16/11/2026).

"Dribel saya bersifat naluriah. Terkadang berhasil, terkadang tidak. Hari ini berhasil," lanjutnya.

Belgia Bangkit dan Cetak Empat Gol ke Gawang Italia Timnas Belgia sempat dibuat terkejut oleh gol Pio Esposito pada menit ke-11. Namun, setelah tertinggal, tuan rumah mampu bangkit dan mencetak tiga gol balasan hingga akhir babak pertama.

Permainan seperti saat menghadapi Italia itulah yang diharapkan Doku bisa terus diperlihatkan Belgia. Dia percaya performa tersebut dapat dipertahankan karena timnya memiliki pemain dan staf pelatih berkualitas.

"Kami bangkit kembali; kami mencetak gol dengan mudah. Kami perlu terus seperti ini. Kami menang dan bertahan bersama. Kami memiliki tim yang bagus, para pemain dan staf, dan kami dapat mencapai hal-hal besar bersama," pungkas Jeremy Doku.

Jeremy Doku Catat Tujuh Dribel Penampilan Doku melawan Italia juga terlihat dari statistik individunya. Pemain berusia 24 tahun tersebut mencatatkan tujuh dribel sepanjang bermain selama 89 menit.

Melansir FotMob, pemain Manchester City itu juga melepaskan dua tembakan tepat sasaran ke arah gawang Italia.

Kemenangan 4-1 tersebut membuat Belgia finis di posisi kedua klasemen Grup 1.