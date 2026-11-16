Hasil dan Klasemen UEFA Nations League: Denmark Bantai Portugal 4-1, Swedia Menang Dramatis

JawaPos.com - Rangkaian pertandingan UEFA Nations League pada 15 November menghadirkan sejumlah hasil menarik. Denmark tampil mengejutkan dengan membantai Portugal 4-1 dalam pertandingan League A Grup 4.

Di pertandingan lainnya, Swedia berhasil mengalahkan Bosnia-Herzegovina dengan skor 3-2. Kemenangan juga diraih Irlandia Utara, Hungaria, Austria, dan Rumania.

Denmark Bantai Portugal 4-1 Denmark tampil impresif saat menghadapi Portugal. Tim tamu berhasil membawa pulang kemenangan telak 4-1.

Pierre-Emile Hojbjerg membuka keunggulan Denmark melalui tendangan penalti pada menit ke-43. Rasmus Hojlund kemudian mencetak dua gol pada menit ke-50 dan 57.

Andersen menambah keunggulan Denmark pada menit ke-75. Portugal hanya mampu membalas melalui gol Bernardo Silva pada menit ke-90+3.

Hasil tersebut membuat Denmark mengoleksi sembilan poin dari lima pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen Grup 4 League A. Portugal masih memimpin dengan 12 poin dan telah memastikan tiket ke perempat final.

Pada pertandingan lainnya di grup yang sama, Norwegia mengalahkan Wales dengan skor 3-1.

Nusa membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-59, sebelum Schjelderup menggandakan skor sembilan menit kemudian. Brooks sempat memperkecil ketertinggalan Wales pada menit ke-79. Namun, Erling Haaland memastikan kemenangan Norwegia melalui eksekusi penalti pada menit ke-88.

Swedia Menang 3-2 atas Bosnia-Herzegovina Pertandingan sengit terjadi saat Swedia menghadapi Bosnia-Herzegovina di League B Grup 4. Tuan rumah akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 3-2.

Svensson membawa Swedia unggul cepat pada menit kelima. Gyokeres kemudian mencetak dua gol melalui penalti pada menit ke-11 dan 45+2.

Bosnia-Herzegovina sempat memberikan perlawanan setelah Gigovic memperkecil ketertinggalan pada menit ke-47. Kolasinac kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-62.

Namun, Swedia mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat mereka mengoleksi 13 poin dan memastikan status juara Grup 4 League B sekaligus promosi ke League A.

Pada pertandingan lainnya, Rumania mengalahkan Polandia dengan skor 2-1. Cicaldau membuka keunggulan pada menit ke-68, disusul gol Man empat menit kemudian. Polandia hanya mampu membalas melalui Regula pada menit ke-82.

Irlandia Utara dan Hungaria Raih Kemenangan Di League B Grup 2, Irlandia Utara berhasil mengalahkan Ukraina dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Devlin pada menit ke-68 menjadi penentu kemenangan.

Irlandia Utara juga sempat mencetak gol melalui Donley pada menit ke-23. Namun, gol tersebut dianulir setelah peninjauan VAR.

Kemenangan itu membuat Irlandia Utara memimpin klasemen sementara dengan 11 poin dari lima pertandingan. Hungaria berada di posisi kedua dengan 10 poin setelah mengalahkan Georgia 2-0.

Dua gol kemenangan Hungaria dicetak melalui gol bunuh diri Dvali pada menit ke-73 dan Varga pada menit ke-85.

Sementara itu, di League B Grup 3, Austria mengamankan kemenangan 1-0 atas Irlandia. Kalajdzic mencetak gol tunggal pada menit ke-79.

Tambahan tiga poin membuat Austria mengoleksi 11 poin dan memastikan posisi teratas Grup 3. Mereka pun berhak promosi ke League A.

Klasemen UEFA Nations League Terbaru League A – Grup 4

Portugal* – 12 poin (5 pertandingan)

Denmark – 9 poin (5 pertandingan)

Norwegia – 6 poin (5 pertandingan)

Wales – 3 poin (5 pertandingan)

League B – Grup 2

Irlandia Utara – 11 poin (5 pertandingan)

Hungaria – 10 poin (5 pertandingan)

Ukraina – 4 poin (5 pertandingan)

Georgia – 2 poin (5 pertandingan)

League B – Grup 3

Austria** – 11 poin (5 pertandingan)

Kosovo – 6 poin (5 pertandingan)

Irlandia – 5 poin (5 pertandingan)

Israel – 3 poin (5 pertandingan)

League B – Grup 4

Swedia** – 13 poin (5 pertandingan)

Bosnia-Herzegovina – 8 poin (5 pertandingan)

Polandia – 4 poin (5 pertandingan)

Rumania – 3 poin (5 pertandingan)

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