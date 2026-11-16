Prediksi Skor Andorra vs Azerbaijan: Rekor Pertemuan Berpihak pada Tim Tamu

JawaPos.com - Andorra akan menghadapi Azerbaijan dalam pertandingan persahabatan internasional di Estadi de la FAF, Selasa (17/11/2026) pukul 01.00 WIB. Kedua negara sama-sama membidik hasil positif untuk menutup agenda pertandingan tahun ini.

Azerbaijan datang dengan modal cukup meyakinkan. Tim berjuluk Milli Komanda tersebut belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Catatan itu membuat mereka lebih diunggulkan dibandingkan Andorra yang masih kesulitan menjaga konsistensi performa.

Pada pertandingan sebelumnya, Azerbaijan berhasil mengalahkan Liechtenstein dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan UEFA Nations League, Jumat (13/11/2026). Gol tunggal Mahir Emreli pada menit ke-26 menjadi penentu kemenangan.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Azerbaijan. Mereka kini memiliki kepercayaan diri lebih tinggi untuk menghadapi Andorra, meski bermain di kandang lawan tetap menghadirkan tantangan tersendiri.

Sementara itu, Andorra juga membawa modal kemenangan menjelang pertandingan ini. Mereka sukses mengalahkan Gibraltar dengan skor 2-0 dalam pertandingan UEFA Nations League.

Guillaume López membuka keunggulan Andorra pada menit ke-24. Sebelas menit kemudian, Albert Rosas menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan bagi tim berjuluk Tricolors tersebut.

Kemenangan itu menjadi hasil penting bagi Andorra. Sebelumnya, mereka sempat mengalami kesulitan mencetak gol dan hanya mampu meraih sedikit kemenangan sepanjang tahun ini.

Meski demikian, menghadapi Azerbaijan tentu bukan pekerjaan mudah. Tim tamu memiliki catatan pertandingan yang lebih konsisten, terutama dalam menjaga pertahanan.

Rekor Head to Head Andorra vs Azerbaijan Jika melihat catatan pertemuan, Azerbaijan memiliki rekor lebih baik. Kedua negara sudah lima kali bertemu dan seluruh pertandingan sebelumnya berlangsung dalam format persahabatan internasional.

Azerbaijan belum pernah menelan kekalahan dari Andorra. Empat pertandingan berakhir imbang, sedangkan satu pertandingan lainnya menjadi kemenangan bagi Azerbaijan.

Menariknya, empat dari lima pertemuan tersebut berakhir tanpa gol. Pertemuan terakhir kedua negara pada 2016 juga berkesudahan dengan skor 0-0.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa duel Andorra melawan Azerbaijan kerap berlangsung ketat. Kedua tim memiliki kecenderungan bermain hati-hati ketika bertemu.

Namun, Azerbaijan mempunyai sejumlah statistik yang cukup menjanjikan. Mereka mencatatkan empat clean sheet dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Selain itu, Azerbaijan hanya gagal mencetak gol dalam dua dari 10 pertandingan terakhir. Produktivitas tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat mereka lebih difavoritkan.

Di sisi lain, Andorra masih memiliki masalah di lini depan. Mereka gagal mencetak gol dalam empat dari enam pertandingan terakhir. Sejak September 2022, Andorra juga hanya mengoleksi empat kemenangan di seluruh kompetisi.

Prediksi Skor Andorra vs Azerbaijan Melihat perbedaan konsistensi kedua tim, Azerbaijan memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan. Andorra tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama dengan dukungan suporter sendiri.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat dengan jumlah gol yang tidak terlalu banyak. Azerbaijan berpeluang memanfaatkan momentum positif untuk mengamankan hasil maksimal.